مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين يواجه "البلوكاج" في "المستشارين"

رغم قرابة أربع سنوات من “البلوكاج” داخل مجلس المستشارين، مازال مشروع قانون يجيز للوالدين الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية يراوح مكانه في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
وضمن المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما وصفه “استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق باستفادة الوالدين من التغطية الصحية”، معتبرا أن “هذه العرقلة ستظل وصمة عار في تاريخ من يقف وراءها بمجلس المستشارين”.
وطالب فريق الحزب الحاكم بالتعجيل بإخراج القانون الذي لا يتضمن سوى تعديل بسيط تتم من خلاله إضافة الوالدين للمستفيدين من التغطية الصحية، التي يتم اقتطاع مساهماتها من الموظف المؤمّن.
وترفض النقابات “ممارسة الحكومة للتحايل” بمحاولتها فرض مساهمة إجبارية على الموظفين لتوفير التغطية الصحية للوالدين، منبهة إلى أن الحكومة تسعى لفرض ضرائب على الأسر التي تتضمن مثلا خمسة أبناء لكي تساهم للأب والأم.
وتبرر النقابات رفضها لكون صناديق التقاعد تعاني عجزا كبيرا، والحكومة تحاول سد العجز على حساب الموظفين، مستغربة كون “الحكومة لا تفكر في القطاع الخاص كأن الأجراء غير معنيين به، في حين تحاول أن تأكل أموال الموظفين بغير حق”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد أن “الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين”، معتبرا أن “هذا الإصلاح، اللّي ما يخلينا مساخيط الوالدين، كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة”.
وبما أن مشروع قانون مثل هذا يمكن المصادقة عليه في وقت قياسي، وقد جاء لتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بهدف “تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا” من التغطية الصحية، فإن أسباب التأجيل إلى هذا الوقت ظلت مجهولة، وهو ما يكرس اعتبار الغرفة الثانية من البرلمان المغربي “معرقلا حقيقيا” للتشريع، حسب العديد من المتتبعين.
وتأتي هذه الاستفادة، حسب الحكومة، على غرار الزوج والأولاد، وذلك في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، مشيرة إلى أن هذا نظام انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
هل المستشارين ولدوا بدون أبناء ولا أمهات؟
أكيد الي معرقلين هذا المشروع هما مساخيط الوالدين أو معندهمش والدين اصلا، والله الى عيب الوالدين ما يستافدوش من التغطية الصحية خاصة مع ولادهم الي ممزوجينش،انا والدي دار عملية قلب غالية بزااف وانا وخوتي 3 عندنا التغطية الصحية وما نفعاتنا بوالو .الله ياخد فيهم الحق
أقترح سن قانون المردودية لي كينضم و يبرز نوع و كم القوانين في جميع هيئات التشريع …بصراحة كاينين بعض المؤسسات لا تنتج شيئ ولا يوجد لديها سوى الإسم
حيث مساخيط الوالدين .
على العقلاء كل ما يتعلق بالوالدين أو الأم أو الأب لن يترددوا لن يتعطلوا. و بوالدين إحسانا. عند وفاة الوالدين تشتت الأسرة. فخيرا منكم يا مسؤولين ألا تتاخروا في مثل هاته الأمور
لا حول ولا قوة الا بالله.
بغاو يقتاطعو بسيف من الموظف. ماعرفو والديه ميتيين عندهوم تقاعد ديالهم والو لمهم الاقتطاع.
الله ياخد فيهم الحق منهار جاو الباجدة وهوما يحلبو فهاد الموظف.
ولكن عند الله تلتقي الخصوم
باش ماتكونوش مساخيط بالصح خاصكم تخليوها اختيارية علاش اجبارية.لان كاين بعض الموظفين واليديهم ميتين الله يرحمهم والبعض الاخر واليديه عندهم التغطية الصحية يعني غادي تبقا فئة وحدة هما الي واليديهم خاصهم يستافدو من هاد المشروع الي باغيين تطبقوه على جميع هاد الفئات . اختيارية اختيارية.
عليكم اللعنة و تغطيتكم ، اجي داك الشي في طنجة التذكار ، الاشتراكي ، يا حليلي ، السيد هبيل ، الدولة رسلات لبومبيا ، عليكم اللعنة ،،
سبحان الله كتفكرو غير ف اباء وامهات الموظفين فالقطاع العام اما اصحاب القطاع الخاص معندهوم والدين الحاصول هذا قانون ملغوم يراد به زيادة ايرادات صندوق التقاعد بطريقة متحايلة ونتف ماتبقى للموظفين من اموال زائد كيف سوف تقتطعون للعديد من الابناء الموظفين من اجل اب وام واحدة وكيف سوف تتصرفون من الوالدين الذين لهما تغطية صحية خاصة بهما…. تريدون ان تخرجوا القانون لحي الوجود في الوقت الضائع لكي يحسب لكم لكن هيهات هههه قالك سخط الوالدين راه نتوما مساخط الشعب.
عادي جدا في المغرب فأعضاء بدل ان يخدمو مصالح الشعب يعرقلونها من اجل ان يخدمو مصالحهم وهنا اقول لماذا كل هذه العرقلة امام اعين الملك ولا يتذخل في مهزلة الحكومة لقد اصبحنا مثل مسرحية من مسرحيات الكوميديا الغبية. لماذا انتم السلطة تعيشون رغد الحياة وتنكدونها على لقمة عيش الدرويش اليس للبسيط حق في الحياة الكريمة. اقول لكم الصراحة التي لا تتقبلوها الحكومة دائما تريد ان تظهر للمواطن انه لايساوي شيئا بدونها رغم انه العكس الحكومة لا تساوي شيئا بدون حكومة لان لو هاجر الشعب كله لما كان هناك وطن
مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين يواجه “البلوكاج” في “المستشارين نعم نحن نعرف هذا فهؤلاء المستشارين جلهم إن لم أقل كلهم والديهم عايشين في دار العجزة الدرهم أنساهم أنساهم قول ربنا عز وجل وبالوالدين إحسانا ……. قلوب مستشارينا أصبحت كالحجارة أو أشد
أتعلم أيها المستشار أن في أوروبا التي لا تدين بدين كل الوالدين يعيشون في النعيم والتغطية الصحية مجانا وزد على ذلك ركوب الحافلات والطاكسيات مجانا وتعطى لهم الاسبقية في كل شيء إما في بلاد خمس صلوات في اليوم فجعلتم من والديكم يعيشون الندم على اليوم الذي أنجبوكم فيه لكن لا يهم فكما تدين تدان ربما سوف لا تجدون حتى من يقدم لكم كأس ماء وعندها ستتمنون الموت ولن تجدوه عاش الوالدين ولا عاش من خانهم