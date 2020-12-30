مصالح الدرك تحبط تهريب أطنان من "الكازوال"

أحبطت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، الأربعاء، عملية تهريب كمية مهمة من الكازوال محملة داخل سيارتين رباعية الدفع كانت قادمة من المناطق الجنوبية للمملكة.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن كمينا محكما نصبته العناصر الدركية على مستوى الحدود الفاصلة بين جماعتي بونعمان وسيدي بوعبدللي مكّن من توقيف “المقاتلتين” وعلى متنهما صفائح براميل بلاستيكية من الكازوال تقدر حمولتهم الإجمالية بحوالي ستة أطنان، إضافة إلى اعتقال سائقيْهما البالغين على التوالي 32 و53 سنة.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى نقل المحجوز إلى مقر سرية الدرك الملكي بتزنيت، موازاة مع إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية قصد تحديد هوية المتورطين المفترضين في القضية.

وتأتي هذه العملية الأمنية، وفق مصدر أمني، في إطار الحرب التي تشنها مصالح الدرك الملكي بتزنيت على كافة الأنشطة الممنوعة والتي تهدف من خلالها إلى تشديد الخناق على المهربين وممارسي كافة المضاربات غير المشروعة.