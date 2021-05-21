مصالح ولاية مراكش تحجز فواكه مجمدة فاسدة

حجزت لجنة حماية المستهلك التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش، الخميس، كمية كبيرة من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك بمقاطعة جليز مراكش.

وقامت اللجنة بإتلاف حوالي 4000 كيلوغرام من فاكهة الكاكي، و1000 كيلوغرام من الفراولة المجمدة، انتهى تاريخ صلاحية استهلاكها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الكمية المحجوزة كان صاحب مستودع بحي أمرشيش بالتجمع السكني الداوديات يزود بها المحلبات ومحلات بيع العصير، رغم عدم قانونية استعمالها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إتلاف الكمية المحجوزة بحضور السلطة المحلية، ومراقبين من قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية، وعناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثل مندوبية الصحة.