مصدر عسكري ينفي "توغّل الجزائر في فكيك"

مصدر عسكري ينفي "توغّل الجزائر في فكيك"
صورة: أ.ف.ب
الخميس 11 مارس 2021 - 10:01

نفى مصدر عسكري صحة معطيات رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “اقتحام فرقة عسكرية جزائرية أراضي مغربية بمنطقة فكيك”.

وأكد مصدر عسكري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحديث عن استنفار عناصر عسكرية جزائرية لمواطنين مغاربة، وترويعهم بمنطقة العرجة المحاذية للحدود المغربية الجزائرية، أمر لا أساس له من الصحة.

وشدد المصدر ذاته، في تصريحه، على أنه تم التحقق من المعطيات التي راجت مساء أمس على شبكات التواصل الاجتماعي، وتبين أن المنطقة هادئة ولم تعرف أي تحركات أو توتر.

وكانت بعض المنابر والصفحات في “السوشلميديا” تحدثت عن “إخبار عناصر عسكرية جزائرية مواطنين مغاربة بضرورة إخلاء ضيعاتهم وواحاتهم قبل طردهم بالقوة”.

الجيش الجزائري الحدود المغربية الجزائرية القوات المسلحة الملكية مدينة فكيك

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