مصدر : هذه أسباب انفجار خزان بمحطة "سنيب"

مصدر : هذه أسباب انفجار خزان بمحطة "سنيب"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 00:44

قال مولاي الحسن العلوي فتحي، مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للتحرير للكهربائي والبتروكيماوي “سنيب” بالمحمدية، إن الانفجار الذي وقع، أمس الاثنين بالمجمع الصناعي، “حدث بخزان خاص بحامض الكلوريدريك، صغير الحجم من سعة 7 أمتار مكعبة”.

وأضاف، في تصريح صحفي، أنه رغم اعتماد تدابير السلامة من قبل الشركة، “أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح”، مشيرا إلى أن الحادث، لم يتسبب في إتلاف المعدات المجاورة، وأن الشركة ستواصل نشاطها بطريقة عادية.

يذكر أن الضحيتين والعامل المصاب، كانوا منهمكين في عملية تلحيم قرب موقع الحادث عندما حدث الانفجار، الذي أودى بحياة اثنين منهم، بينما تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتقلي العلاجات الضرورية.

الشركة الوطنية للتحرير للكهربائي والبتروكيماوي المحمدية انفجار سنيب

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