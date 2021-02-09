مصر تطمئن أعداء المغرب في الجزائر وتنفي فتح قنصلية عامة بالصحراء

بعد الإشاعات التي راجت بخصوص فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية قريباً، بعثت جمهورية مصر العربية رسائل طمأنة إلى الجزائر بشأن النزاع في الصحراء المغربية.
ونفى سفير مصر في الجزائر، أيمن مشرفة، صحة المعلومات التي جرى تداولها حول عزم القاهرة افتتاح قنصلية عامة لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأكد السفير المصري، في حوار صحافي، أن بلاده منذ فترة تقف على الحياد في نزاع الصحراء المغربية، مشددا على أن القاهرة تطالب بـ”حل أممي يرتضيه طرفا الصراع، باعتبار الحل الأممي أفضل الحلول”.
وأضاف الدبلوماسي ذاته أن وزير الخارجية المصري طالب بضرورة تسريع تعيين مبعوث أممي جديد لإعادة المفاوضات حول نزاع الصحراء، مشيرا إلى أن القاهرة “تتخذ الحياد حفاظا على علاقتها بالشقيقتين”.
ويأتي موقف السفير المصري بالجزائر متناقضاً مع حضور القاهرة ضمن المؤتمر الوزاري حول دعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي نظم تحت الرئاسة المغربية والأمريكية في 15 يناير 2021 عبر “تقنية الفيديو”.
وكانت مصر حضرت في المحطة الدولية التي عرفت مشاركة 40 دولة من مختلف مناطق العالم، وهو المؤتمر الذي “التزم فيه المشاركون بمواصلة دعوتهم إلى إيجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء”.
وتحفظت مصر على إعلان دعمها لتدخل المغرب لتحرير معبر الكركرات الحدودي، إذ دعت إلى “ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أي أعمال استفزازية وأي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة”.
وشهدت العلاقات المغربية المصرية على المستوى الدبلوماسي توترات بين الفينة والأخرى بسبب التقارب المصري الجزائري على حساب قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الجمهورية.
وطوى المغرب ومصر صفحة الخلاف الدبلوماسي بعد رسالة تلقاها الملك محمد السادس في يناير 2015 من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجرى الاتفاق حينها حول أهمية “عدم السماح لأي طرف بأن يوقع بين البلدين، للنيل من العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما”.
وفي حوار مع هسبريس، أكد سفير جمهورية مصر العربية المعتمد بالمغرب، أشرف إبراهيم، موقف بلاده الرسمي تجاه ملف الصحراء بالقول إن “موقف مصر واضح، فهي لم ولن تعترف يوما بجبهة البوليساريو ولا بما تسمى الجمهورية الصحراوية”، موضحا أنه “لم يسبق أن كان هناك توتر بين القاهرة والرباط، وما حصل في السابق مجرد سوء فهم”.
وشدد السفير أشرف إبراهيم، في حوار سابق مع هسبريس، على أن “مصر ملتزمة بالوحدة الترابية ودعم الحل الأممي لقضية الصحراء والمشروع المغربي الذي هو الحكم الذاتي، وتثمن ترحيب مجلس الأمن بجهود المغرب الجادة ذات المصداقية للدفع بحل للملف”.
السلام عليكم
لا وقت للحياد، إما معنا أو ضدنا.
عند الشدائد يعرف العدو من الصديق.
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانيمين.
لا تنتظروا الشيء الكثير من حاكم مصر….الشعب في وادي و الحاكم في واد . و لنا في حرب الرمال خير دليل…
حين يصبح المغرب قويا باقتصاده و تحكمه في أفريقيا.. كل الدول سوف ترضخ لارادة المغرب.. حتى الناس في تنذوف سيهاجرون إليه.. الجنسية المغربية سوف يرغب فيها الجميع… على المسؤولين الاستثمار في الإنسان المغربي بالتعليم و الصحة و البحث العلمي و المشاريع الكبرى.. هذا هو الحل.
مجلة الايكونوميست البريطانية تصنف الجزائر أكتر البلدان استبدادية وتأتي مصر لتدعم الجزائر ليستنجد الغارق بالغارق.
المصريين هم اليهود أصحاب الجزائر
يتحذث إعلام العدو عن مهاجمة نقطة عسكرية بمنطقة البويرات وقتل أربعة جنود مغاربة وسلب أسلحتهم وبطائقهم المهنية
في أصلا نحن لا نحتاج للفتح قنصلية عامة للدولة مثل مصر من اجل توثيق و تأكيد على وحدتنا الترابية، في حين ان المغرب غني كل الغنى على مصر و لا يحتاج لصوتها، فلتذهب للجحيم هي و المرتزقة و جارة الشرقية، و دائما الصحراء مغربية و نؤكد دعمنا للمقترح الحكم الذاتي و ووحدتنا الترابية فوق الجميع
مذا تتوقعون من دولتين ترزحان تحت دكتاتورية العسكر غير مواقف تحفظ مصالح الجنرالات
سفير يقول كلام وسفير يقول كلام اخر ادن من نصدق !!!!!!
النظام العسكري الجزائري لا يختلف عن مثيله المصري الفرق بينهما في قوة الفساد الذي تجاوز كل الحدود
مع الجنرالات الفاسدة مش حتقدر تغمض عينيك
مشكل الصحراء الغربية المغربية فتعلته العدوة الشرقية الشيوعية للقيطه من أجل إشغال المغرب عن المطالبة بأرضه المحتله السليبة من طرف الحركة الخونة كابرنات الفرنسيس الصحراء الشرقية أقاليم بشار حاسي بيضه القنادسة تبلاله ام العسل و تندوف
مصر معروف عليها تبعيتها لمصالحها الخاصة، بعيدا عن المصالح العربية والإسلامية.
واسالو عن مصر والمصريين أفراد جالياتنا في الخليج والخارج ومعاناتهم مع المصريين.
موقف مصر ذكرني عندما قام الرئيس السيسي بالانقلاب على السلطة الشرعية بمصر و حينها كان ملك المغرب من الاوائل الذين هنؤوه على انقلابه، و ها هي الايام ترد الجميل للمغرب بطريقة سلبية
المغرب في صحرائه بدلائل التاريخ و ليس محتاج لدعم مصر ،هناك دول للآسف يبيعون و يشترون في حقوق المغرب
متوقع بشكل كبير، لأنه باع جزيرتين مصريتين لشبه الجزيرة العربية فما أدراك بدينارات من النظام العسكري الجزايري.
الخير لقيناه في إسرائيل مالقيناه في اعريبان لا مصر ولا الجزاءر تهمنا …سفارتهم الخير كل الخير في امريكا واسرائيل .وعاشت المملكة المغربية من طنجة إلى الݣويرة بملكها وشعبها
إذا أراد المغرب الضغط على مصر. فما عليه سوى إبلاغ الإمارات او السعودية. كما فعلت قطر بإطلاق صحفي الجزيرة المسجون في مصر مند اربع سنوات
حتى تحلها قطر لوقفنا معاها وقفة ديال بصح
ونحن بدورنا لا يشرفنا فتح قنصلية من طرف نظام انقلابي على أرضنا الشريفة
معروف على مصر منذ زمن موقفها المنافق إزاء المغرب أنا شخصيا أرى النفاق حتى في مجتمعهم
الما والشطابة لكل عدو للمملكة المغربية كيف ما كان وأين ما كان، والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، والمغاربة كلهم رجالا ونساء مجندون للدفاع عنها
مصر داءما تتلعتم في سياستها حكمها عسكري ولابد أن تتعاطف مع عسكر الخراخر والمغرب غني كل الغنى عن صوت مصر .
ماذا تنتظرون من حاكم عسكري له نفس توجهات عسكر الجزائر
أكيد أنه سيقف بصفهم و إلى جانبهم و الحياد الذي تكلم عنه سفيرهم هو فقط كلام دبلوماسي لا أقل ولا أكثر
و ما قيمة مصر الدولية حتى تعطي التصريحات ديالها بخصوص صحرائنا.خلاها ترامب من سولوه على السيسي قاليهم من تيهضر كيهضر بحال شي عاهرة
أودي الله يهديكم راه الشعب المغربي ما خاصوا لا قنصليات ولا أبراج ولا تيجيبي،الشعب خاصوا أولاً وقبل كل شيء ما يأكل وخاصوا الخدمة وخاصوا التطبيب أعباد الله.ناس كتطلب الخبز وأنتم تحاكموا أربع شباب بتهة إهانة موظفين،حاكموا إذا المنطقة بأكملها لأنها كلها تطالب بالخبز.
الصحراء المغربية قضية منتهية ، وعلينا الخوض في قضايا ومعارك مصيرية أخرى كالتنمية والعدالة الاجتماعية و اقتسام الثروات …كفى من إلهاء الشعب…
يجب التفريق بين الأنظمة والشعوب خاصة في حالة مصر فالشعب المصري شعب خلوق ويحب الشعب المغربي وهو مغلوب على امره ولكن نظام السيسي اقرب الى النظام الجزائري
ماذا تنتظر من نظام العسكر .الا التودد لنظيره .عهدنا هاته الممارسات منهم.ولكن ليس العيب فيهم فينا نحن لاننا بكل بساطة نفتح لهم دراعينا في كل المسابقات والمهرجانات سواء الثقافية او الفنية فتجدهم مكرمين في مهرجان مراكش للسينيما وموازين .وووو.رغم كل مرة يخرج فنان من عندهم يصف المغاربة بابشع الصفات
السيسي مرايقي خاصو غير شي تدويرة و يبيعلك حتى الاهرامات
نحن لسنا اغبياء، فكلنا يعلم الدور الخبيث الذي لعبه عسكر مصر منذ حرب الرمال الى الآن، ففضيحة الضباط المصريين بالمينورسو و كيف كانوا يجيشون سكان الصحراء ضد المغرب موثقة، وحتى في ازمة الݣرݣرات هربوا و وجدت وثائق لمصريين في خيم تركها المرتزقة قبل تدخل الجيش. احقر انضمة عربية هي الانضمة العسكرية. نحن لا ننتظر اعترافا من احد. فنحن فوق ارضنا ننعم بالامان و السلم و لكم منصات التواصل لعيش واقع افتراضي وهمي لاخفاء اليأس و الهزيمة…
لا تعترف بجبهة البوليزاريو .
إذا لماذا لا تفتح قنصلية في الصحراء المغربية؟
و ما دخل الجزائر في الموضوع؟ لماذا تطمئنها؟؟ هل تخافها؟؟
مصر السيسي تحتاج لمبلغ من المال لكي تميل لطرف ضد طرف آخر، المغرب لن يقدم المال لعدالة قضيته وعدم احتياجه لدعم هؤلاء أصلا لأنه يفرض واقعه ومصر التي تسمى من أقوى الجيوش لا تستطيع بسط نفوذها على سيناء بشكل كامل، أما الجزائر جارة السوء فمال البترول والغاز موجود لكن يختفي عندما نتحدث عن الشعب.
لا تقة في مصر فهي والجزاءر وجهان لعملة واحدة من حيث طبيعة النظام عسكري ديكتاتوري انتهازي الإعلام في مصر شبيه بنظيره الجزاءري من حيث الكدب والتضليل وترويج المغالطات أضف إلى هدا مصر لا تنفع المغرب في شيء للمغرب أصدقاء يحبونه ويساندونه في وحدته الترابية أما البعيد من هده الناحية فليبقى بعيد لا يهم
في انتظار أن تصل التعلميات من الامارات العربية المتحدة، فستركع مصر و تقول ” السمع والطاعة “
و حتى هذا الموقف لا نريده من مصر..نريد موقفا صريحا يؤيد الحق المغربي فالأمم المتحدة هي أمم قبل كل شيء و لهذا و حتى ننهي الصراع المفتعل يجب على مصر أن تنحاز للحق المغربي أما موقف سلبي كهذا لن ينهي الصراع..
ما كاين لا حياد لا يحزنون ،القرار سياتي ان شاء الله من الامارات او الرياض كي تفتح مصر قنصلية الصحراء ،يجب علی المغرب ان يقوم بالازم حتی تضغط دول الخليج علی السيسي لانه ممتن للخليجيين ولولا هباتهم لتوقف اقتصاد مصر ،لا محال مصر ستفتح قنصليتها باسر ع ما يمكن تصور ،وستبكي الكلاب وتنوح كما هي العادة۔
مصر بالنسبة للدول العربية لها تاريخ حافل فيما يخص الغناء والرقص والتمثيل. اما المواقف الواضحة في السياسة فهي لا تملك أمر نفسها، خصوصا منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة.
من تكون دولة مصر في السياسة الدولية كي تكون ذا أهمية في القرار العالمي .لا يضر الذباب فوق ظهر الأسد المغربي شيء…..
المغرب قوي بملكه وشعبه
الصحراء مغربية شاء من شاء وكره من كره
والسلام عليكم
مثل مصر وتونس وبعض الدول العربية التي تنتمي الى العالم الثالت لا يهم ان فتحت قنصلية في الصحراء المغربية ام لا المهم هو دول العالم الاول
بالماء وشطابة زعما غنبكوا عليهم
مصر دولة لها سياسة متعددة الوجوه لاثقة فيها بالمطلق عليها ان تكون واضحة لان المرحلة اليوم لاتقبل حياد اما تكون مع الحق او الباطل ولهذا وجب على المغرب ان يكون حذر من سياسة النفاق المصرية ونحن نعلم تاريخ مصر السئ من فترة عبد الناصر في دعم الظلم كل هذا التاريخ الاسود لمصر في علاقتها بالقضايا العادلة للمغرب لن ينساه المغاربة لكن يجب عليها ان تعلم بان اي تخادل في دعم الحق المغربي اليوم سوف تدفع ثمنه لان معادات قوة اقليمية مؤثرة كالمغرب سيضر بمصالح مصر اليوم وغدا ومستقبلا لان المغرب يعتمد سياسة الفعل لا الكلام .
العرب منافقون, يوم معك و يوم ضدك, دول غربية و ليست مسلمة فتحت قنصلياتها في الصحراء المغربية. أين السعودية أين الأردن أين تونس أين العروبة و أشقائنا و الكلمات الرنانة التي سئمنا سماعها في نشرات الأخبار أين ليبيا التي مازلنا نساعدها لحد الساعة لكي تتحد و لا تنقسم أين لبنان التي كان المغرب السباق لنجدتها من الكوارث أين السنغال صديقة المغرب أين أيثوبيا التي ساعدناها كثيرا أين و أين و أين.
من الصعب ان تعرف موقف مصر الحقيقي.
فدائما تجد تقلبات غير واقعية يفرضها مزاج السلطة المصرية.
il faut pas exagerer , l’egypt n’ a aucun poids diplomatique et au aucune valeur á l’ echelle internationale. Et so avis ne change rien dans la situation au sahara marocain. le maroc restera unit de tanger a lagouira et rien au monde ne peut nier cette verite. actuellement on va resoudre les problemes de frontiere entre maroc et algereie, soit disant est-sahara.
لا يهمنا موقف مصر و لا حياد مصر ……………
مصر طالما ساندت الجزائر على حساب المغرب وموقفها الحالي بالحياد أقصى ما يمكن أن تقوم به نحو المغرب لذلك الأجدر التركيز على موقف أسبانيا وبريطانيا اما افريقيا ودول عربية فلا قيمة لمواقفهم
اللهم اقطع عن السيسي ماء النيل واجعل كيده في تنكيل…غدا لناظره قريب
ليس بغريب عن دولة يحكمها الخسيسي متعويده دايما و المصريين اصلا يعيشون بمقولة الي يحكمني اصفقلو
مصر للاسف تحب الرز،والمغرب لا يملك الرز،المغرب في صحرائه ولا نحتاج اصلا،من أحد أن يثبت لنا هذا الحق،الذي يسكن نخاع كل مغربي…
الصحراء المغربية كانت مغربية وستبقى مغربية … وعلى الدولة أن تقوي الجبهة الداخلية وذلك بالتنمية البشرية بالإستثمار في الإنسان النغربي …. في الصحة والتعليم والشغل والديموقراطية الإجتماعية والسياسية ….. وتقوية الإقتصاد ………… لا بد من تحية احترام وتقدير لقواتنا المسلحة الساهرة على أمن البلاد وحمايتها من الغدر ….والتحية أيضا موجة للدبلماسية المغربية على الدور الذي تلعبه بقيادة جلا لة الملك
لا ثقة في أي دولة يحكمها العسكر.
فإنها أصلا ليست بدولة( لا سياسة لها داخلية كانت أم خارجية ) فهي بمجرد عصابة تنهب أموال الشعب والسجن والقتل للمعارض .
الدعم والاعتراف القوي لمغربية الصحراء هو سياسة جلالة الملك وقوة جيشنا وغيرهما فهو مكمل وتحصيل حاصل فمن دعمنا ووقف في صفنا سيجدنا في صفه ومن نئى بنفسه ولم يؤدينا فخير ما فعل لاننا قادرين بعون الله على ضبط امورنا وتوجيهها في الاتجاه الدي نحسم فيه قضايانا .والحمد لله نحن في احسن حال وكل الظروف والمؤشرات ايجابية .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته الإخوة الحقيقين هم اخواننا في الخليج العربي .. و على رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة .. رحمة الله على الشيح زايد .. انتهى الكلام
النظام العسكري المصري مثله مثل النظام العسكري الجزائري كلهم نفاق و غدر الم يسقط الرئيس المصري السابق حسني مبارك اسير في يد الجيش المغربي سنة 1963 الم يتدخل لاطلاق سراح 200 ضابط و جندي جزائري كانوا اسرى في يد الجيش الملكي ابان معركة امغالا? الانظمة العسكرية متضامنة فيما بينها ادا لا تهمنا قنصلية مصر لان ستفتح قتصليات دول عظمى قريبا
الطمأنينة و السلام بزوال الانضمة العسكرية..
لا نحتاج الى الديبلوماسية و الحياد الهدام .. هذه الازمة المفتعلة من طرف جار السوء!! فضحت و كشفت الكثير من المواقف . ابانت عن الاصدقاء الحقيقيين… و …؟؟
المغرب لن يفرط في صحرائه مهما كلف ذلك وكل العالم يعرف جيدا تاريخ المغرب أما الجزائر فهي تطمع في الاستيلاء على الصحراء المغربية وهذا بعيد كل البعد (بعد السماء عن الأرض) يجب على المغرب أن يراجع أوراقه مع الدول وان يغير من سياساته الخارجية .
السلام عليكم.
لاننتظر من أحد أن يدعم الحل في الصحراء .
الصحراء صحراؤنا وهي جزء لايتجزأ من مملكتنا المغربية لهذا نحن لاننتظر مصر لتفتح قنصلية عامة لها بالصحراء حتى نؤكد مغربية صحرائنا لاننتظر أم الدنيا لأن المغرب أبو الدنيا قااااااااد بشغالو مصر راه عايشة غير بسطارطير الباتري عندهم واصل 15٪ قريب تطفى
بالفعل سيكون رد مصر سلبي اتجاه المغرب اتعرفون لمادى؟
لان سياسة المغرب استطاعت ان توحد بين الفرقاء الليبيين ولم يعد هناك
مكان للعسكر كما كانت تخطط له مصر.
السياسة الرشيدة والعقلانية للمغرب استطاعت ان تخرج الجزائر من المحافل الافريقية
والسلام .الصحراء مغربية احب من احب وكره من كره.
من يقول الحياد فهو لا يستطيع قول الحق منذ متى كانت دولة هناك لتقفوا على الحياد على جمهورية مصر العربية ان تتحمل مسؤوليتها امام التاريخ
هذه مجرد تطمينات كاذبة
السفارة تالية في الصحراء المغربية ستكون لمصر
وماذا تنتظر من عسكري انقلابي يحكم بقبضة من حديد وترك الشعب المصري في حالة يرتى لها القلب كما فعل جنرالات الجزائر بشعبهم .الله يزلزل اوطانهم بشعوبهم
مند متى كانت مصر مع المغرب تاريخيا مصر مع الجزاءر مند
1962 .
الجزائر مختصة في احراج الهيئات الدبلوماسي المعتمدة في الجزائر …فبعد احراج السفير الفلسطيني سابقا ها هي تعيد الفعل نفسه مع سفير مصر ….وهذا هو الحمق الديبلوماسي الجزائري …
عن اي شقيقتين تتكلم مصر البوليخالريو ام الجزاءر
اخواني المغاربة …لا ثقة في دولة يحكمها العسكر ..ان مصر حاكمها عسكري بانقلاب وليس مدني …و حكام العسكر كيحنوا على بعضهم لاضفاء الشرعية على حكمهم …انتهى الكلام ونحن لسنا في حاجة اليهم …نحن في صحراءنا والحمد لله
مصر لا شيء ولايعتد برأيها فمفاتحها بيد الأسياد بالسعودية والإمارات بل إسرائيل كذلك فالمشكل معها سهل للغاية.
سياسة مصر سواء السيسي او غيره فهي مبنية على التعبان يمشي على بطنه فقط. ولا يمشي مستقيم .مصر من عهد السدات تتبع من يعطيها. اما السيسي متل تلك الراقصة في الكبريات من يدفع شيك بارقام كتيرة فترقص وتغني له. وهدا ما رأيناه يحصل مع دول الخليح. وعلى المغرب ان يبحت اعتراف الدول القوية. امريكا تساوي نصف دول العالم ينقصنا ربع الدول وتكون بريطانيا هي هدا الربع والباقي يأتي وحده. من ناحية روسيا فهي دائما مع الرابح. وأخيرا انقلبت على ايران لمصلحتها مع بيدن. اما الصين ليس لها عواطف في السياسة. وتعرف ان الحزائر زبون كان غنيا واصبح فقيرا يتسول عندها.
إلى الإخوة المعلقين بدون تجريح دعوا السياسة لأهلها هناك إشاعات كثيرة تريد الوقيعة بين الشعبين وأنتم أسرع مايمكن فى الغلط وأنا اعرفكم جيدا الصحراء بالنسبة لكم خط أحمر ونحن معكم ولاتاخذوا بذنب أفراد للجماعة ثانيا انتبهتم للتعليق الأول من السفير المصرى بالجزاءر دون الآخر حبذا لو تماسكتم حتى يتبين ماسمعتوه دون تجريح وهذا يتنافى مع تعليم الإسلام إن كنتم مسلمين مع العلم أنا لم أقرأ سوى تعليق واحد فقط لاننى أعرف باقى التعليقات قد تكون مسيئة لنا كمصريين