مطار "طنجة ابن بطوطة" يحتلّ الرتبة الثالثة وطنيا

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة ابن بطوطة الدولي خلال شهر يناير الماضي ما مجموعة 56 ألفا و 521 مسافرا.

وأفادت معطيات المكتب الوطني للمطارات بأن حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة ابن بطوطة سجلت خلال الشهر ذاته تراجعا بنسبة 49.53 في المائة، مقارنة مع شهر يناير 2020 الذي بلغ فيه عدد مستعملي المطار 111 ألفا و 983 مسافرا.

وتابع المصدر نفسه أن هذا الأداء يمثل حصة بنسبة 8.85 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي بمطارات المملكة، ما يجعل مطار طنجة ابن بطوطة ثالث أهم معبر جوي بالمغرب بعد مطاري محمد الخامس – الدار البيضاء (47.88 في المائة) ومراكش المنارة (10.70 في المائة).

ويتوفر مطار طنجة ابن بطوطة على رحلات دولية مباشرة مع عدد من المطارات الأوروبية، من بينها على الخصوص لندن (بريطانيا) ومالقا ومدريد وبرشلونة وإشبيلية (إسبانيا) وتولوز وباريس (فرنسا) و بروكسيل (بلجيكا) وأمستردام (هولندا)، بالإضافة إلى رحلات داخلية مع الدار البيضاء والناضور وفاس وأكادير ومراكش.

يذكر أن حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية سجلت خلال يناير الماضي انخفاضا بنسبة 68,39 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين 638 ألفا و 806 مسافرا، مقابل مليونين و 20 ألفا و 647 مسافرا خلال يناير من سنة 2020.