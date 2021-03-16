مظاهر احتلال الملك العام تعود إلى شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية

تناسلت مطالب بتشديد المراقبة على محتلي الملك العام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة من جديد؛ حيث عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، خاصة بالمحاور السكنية الكبرى، ما يتسبب في عرقلة مصالح المواطنين بصفة يومية في ظل ضعف تدخلات المصالح الإدارية المعنية.
ويشتكي عشرات المواطنين من احتلال سيارات الأجرة الكبيرة لبعض المناطق السكنية، وهو ما لاحظته هسبريس بعدد من الأحياء بالبيضاء، الأمر الذي يثير استياء المارة الذين يتعرضون لحوادث السير في أحايين كثيرة بسبب اضطرارهم السير وسط الطرقات.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت مجموعة من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم تستحوذ على مساحات كبيرة من الأرصفة العمومية المخصصة للراجلين، حيث لم تعد الظاهرة تقتصر على المناطق الشعبية فقط، وإنما يمكن معاينة ذلك بـ”القلب النابض” للبيضاء المتجسد في “آنفا” و”المعاريف”.
لذلك، تجددت المطالب بشن حملة واسعة النطاق على محتلي الملك العام بالقطب المالي، قصد التصدي للمخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، من خلال هدم الأجزاء غير القانونية من المقاهي والمطاعم، وتشييد محطات لسيارات الأجرة الكبيرة التي تضطر إلى التوقف بالشارع للبحث عن الزبائن.
وقد انطلق العمل بالشرطة الإدارية عام 2018 في خمس مقاطعات، حيث تعمل عناصرها على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات والمرور والتشوير.
وتكشف المعطيات الرسمية، الصادرة عن مصالح جماعة الدار البيضاء، ضعف مردودية الشرطة الإدارية، التي يتم “تسييس” أشغالها من طرف المنتخبين، وفق إفادات حقوقية وسياسية بالمدينة، فيما يظل المستهلك المحلي هو الحلقة الأضعف في المعادلة.
وتنتشر العديد من “البراريك” خارج النظم القانونية بأغلب أحياء الدار البيضاء، ضمنها الراقية أيضا، ما يشوه الجمالية الخارجية للمدينة، التي باتت تحتاج إلى نفس جديد لإخراجها من “النمط العشوائي” الراهن باتجاه الضبط القانوني على غرار ما يقع بالعاصمة الرباط.
جدير بالذكر أن الدوائر الثلاث التي تعرف أكثر حالات استغلال للملك العام بالدار البيضاء هي “آنفا” و”المعاريف” و”سيدي بليوط”، وفق إحصائيات رسمية منشورة من لدن المجلس الجماعي، اعتبارا للرواج التجاري المهم الذي تعرفه هذه المناطق السكنية.
خليو الناس تخدم على راسها ، فين بغيتيوهوم يمشيو ؟
شكون قالهم ليك خليو الناس ترزق الله وملي ديرو ليهم فين يخدموا حيدوهم ولا بلاش تلقاوهم حيدوا الراسهم
أكبر فوضى في احتلال الملك العمومي توجد بعمالة الحي الحسني. هناك شوارع رئيسية احتل نصفها اما بواسطة أصحاب العربات واما بأصحاب سيارات الأجرة.. انظروا إلى شارع أفغانستان وشارع ام الربيع…
هاداك كايسمّيوه علماء الاجتماع “الأرض مقابل السلام” زعماك التفراش احسن من الكريساج أو شي حراك. السلم الاجتماعي كايطيح بالثمن.
انا من ساكنة حي القريعة . و الضبط شارع محمد السادس. كرهنا يوم السبت و الاحد لدرجة الى بغا يجي عندنا أحد افراض العائلة ف هد اليومين . كنحسوا بالاحراج. حيت مكنقدروا لا نخرجوا لا نديروا حتى حاجة. بكترة الزحام و شي مضاهر مخلة بالحياء و هدشي على عينيك ا بن عدي .
هذه من جملة مظاهر التخلف والسيبة المتفشية في جميع مدن البلاد بدون استثناء
ما دام اختصاص إزالة ظاهرة الباعة المتجولين ممنوحا للسلطة المحلية التي فقدت كثيرا من هيبتها و بريقها و دون مساندة قوية من الأمن و النيابة العامة فإني أتوقع استمرار هذا الإشكال إلى ما لا نهاية. يجب أن تتوفر إرادة سياسية لإيجاد أداة إدارية بديلة لمكافحة الظاهرة بعد أن اتبثت بعض الحلول الاقتصادية محدوديتها بسبب استمرار مسبباتها الموضوعية من بطالة ، فقر و انعدام ثقافة المحافظة الجماعية على جمالية المحيط المعيشي. السلطة المحلية أظن تجاوزتها المعضلة و أصبحت تشكل مصدر تصادم مستمر و مكلف ماديا و معنويا مع هذه الشريحة من المواطنين كما ترصد ذلك يوميا الصحافة.
ظاهرة احتلال الملك العام أصبحت كذلك من طرف أصحاب الدكاكين و المحلات التجارية و كذا من بعض أصحاب المنازل و هذه الظاهرة يمكن معاينتها كثيرا في مدينة تمارة و أمام أعين أعوان و رجال السلطة دون أي تدخل لإنهاءها
اذن بالنسبة الفراشة اين البديل لاحضنا 70 بالمئة من المواطنين في قطاع غير المهيكل في زمن كرونا لا تغطية ولا شي
انهيار تام لسلطة الدولة وفوضى وتسيب بكل المقاييس الدولة تجاوزتها الاحداث وطبقت قاعدة كم من حاجة قضيناها بتركها حيث تخلت نهاءيا عن دورها في الضبط والانضباط وصارت الشوارع والازقة مقطوعة والساحات مستعمرة بحيث يلاحظ ان السلطة غير موجودة تماما وتخلت عن المواطن وتركته عرضة لكل التجاوزات والاستفزازات والتعسف الرهيب !!
فالسلطة تتصدى بكل حزم حين تقام الوقفات المطالبة بالحقوق اما ان تطبق القانون بتحرير القضاء العمومي والضرب بيد من حديد تختفي تماما وتترك المواطنين فيما بينهم !!
متى سينتهي هذا المشكل ؟
لقد تعبنا كثيرا من أزمة احتلال الملك العام.
الغريب أن هناك شوارع رئيسية محتلة تقريبا بالكامل و أزقة مغلقة بالباعة و كل هذا على مرأى المسؤولين و لكن لا أحد يتدخل ليصلح الأمر.
هذا المشكل لن يحل إلا إذا وقع تغيير جدري في طريقة معالجة الأمور .
لقد أثبتت كورونا على أن المسؤولين لهم القدرة على إصلاح الأوضاع من خلال تحميلهم المسؤولية و محاسبتهم على أعمالهم و نتائجها و معاقبة المخالفين من المواطنين بشكل صارم و مضاعفة العقوبة في حالة العود و التدخل السريع في أي مخالفة ..
نعم انها معضلة كبيرة، انا لست ضد من يكتسب من” البيع والشراء”مجانا في الشوارع ، ولكنها الطريقة القانونية او المثلى ، انها مشكلة كبيرة جداً ضد جمالية ونظافة المدن .
في بعض الحالات نتهم الفراشة وبدون مدخول باﻻستﻻء على الطرقات العمومية .. لكن المشكلة العويس ان حتى أصحاب المقاهي والتجار يتحتلون الرصيف ممر الراجلين الحدائق … رغم ان بعظهم من المنتخبين والنافدين واصحاب دهن السير. ..!!والضحية دائماً هو المواطن …