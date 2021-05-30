معاداة الوحدة الترابية المغربية تبعد إسبانيا عن مناورات "الأسد الإفريقي"

على بعد أيام قليلة من انطلاقها المقرر في الفترة من 7 إلى 18 يونيو المقبل، رفض الجيش الإسباني المشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي” التي تحتضنها الصحراء المغربية وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التدريبات العسكرية الأهم التي تجري في إفريقيا.
وعبرت وزارة الدفاع الإسبانية عن رفضها دعوة القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) للمشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي” التي تحتضنها المملكة، وتذرعت بأسباب تتعلق بالميزانية، لكن مصادر حكومية أكدت لـ”إلبايس” أن السبب الأساسي هو أن جزءا كبيرا من هذه التدريبات، التي دأبت إسبانيا على المشاركة فيها كل عام، سيقام لأول مرة على تراب الصحراء المغربية.
وفيما أشارت مصادر غير رسمية إلى أن القيادة العسكرية لم تستدع أصلا إسبانيا إلى هذه التدريبات، نظرا للتصعيد غير المسبوق بين مدريد والرباط، شددت وسائل إعلام إسبانية على أن “مشاركة الجيش الإسباني في التداريب بتراب الصحراء قد يثير مشاكل لمدريد”.
ودأبت إسبانيا على المشاركة في التدريبات العسكرية الأمريكية على التراب المغربي، الهادفة إلى تحسين إمكانيات القوات المسلحة الملكية مع القوات الإفريقية في مكافحة التهديد الجهادي. وخلال النسخة الحالية، رفضت وزارة الدفاع الإسبانية دعوة القيادة الأمريكية، مدعية أن تعديلات الميزانية تجبرها على تحديد أولويات التمارين التي تشارك فيها، ولن ترسل حتى مراقبين كما فعلت 20 دولة أخرى.
ويشارك في المناورات التي نظمتها القيادة الأمريكية لإفريقيا بالتعاون مع المغرب، 7800 جندي من 9 دول، و67 طائرة (21 قتالية و46 من الدعم الجوي)، وبارجات بحرية. وقد اختارت الرباط مناطق طانطان، المحبس والداخلة لإجراء هذه التمارين، وهي المرة الأولى التي تقام فيها على تراب الصحراء المغربية.
وتشكل مشاركة الجيش الأمريكي في مناورات “الأسد الإفريقي” في قلب الصحراء المغربية مكسبا حقيقيا للمملكة؛ إذ إن البوليساريو لطالما ادعت قصفها لمنطقة “المحبس” في إطار خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، كما تأتي هذه المشاركة في وقت اعترفت فيه الإدارة الأمريكية السابقة بالسيادة المغربية على الصحراء.
ويشتمل التدريب أيضا على تمارين مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ والتدخلات السريعة والمناورات الجوية المباغتة باستخدام طائرات “F-16” و”KC-135″، وتدريبات ميدانية للمظليين، وتمارين طبية، وتمارين للاستجابة الكيميائية والبيولوجية، وبرنامج للمساعدة المدنية الإنسانية.
أحسن نيت ابعاد صباليون باش ما يدرب على السواحل المغربية
هل رجعت اسبانيا الى حقبة الفرانكاوية و تحالفت مع الكابرانية و النازية
لسنا مستعجلين من امرنا الكل سيتبع امريكا عاجلا أو آجلا. مادامو يختبؤون وراء درائع ولا يقولونها مباشرة حين سيحين الوقت سيكون من السهل عليهم الاقرار بمغربية الصحراء.
ههه لما و شطابة الى قاع البحر بوشرويطة ولا كيحسب راسو قوة عالمية وفيق اسبانيا دبا اتفرتك الاتحاد الاوربي و توليو تجيو تخدمو عندنا ، و بغيت نعرف علاش الدولة مبغاتش تحبد ملف الغاز الكيماوي و محاسبة بوشرويطة على ايام الاستعمار و الخوت عاش الملك و صحراء مغربية مغربية مغربية و ليخزى الخاسئون
يجب استغلال الموقف الامريكي الصريح بالاعتراف بمغربية الصحراء والبدء باستغلال الثروات المنجمية الموجودة بالصحراء المغربية فورا واللي ما عجبوا حال يشرب من البحر .فما نيل المطالب بالثمني ولكن تؤخذ الدنيى غلابا.46 سنة والشعب المغربي يعيش الاكتئاب والهم والحزن اما ان الاوان ان نعيش كباقي الامم والشعوب .
وتبقى الصحراء مغربية رغم أنف الأعداء و الحاقدين ….
وقد اختارت الرباط مناطق طانطان، المحبس والداخلة لإجراء هذه التمارين، وهي المرة الأولى التي تقام فيها على تراب الصحراء المغربية….
امريكا هي من تختار وتحدد أماكن المناورات ولن تكون فالمحبس والداخلة
حسبي علمي و علم الجميع من منابر اعلامية محلية وو طنية ان لم اقول دولية ، فإن إسبانيا هي التي اعتذرة و انسحبة عن المشاركة …
شكر على النشر هسبرس
اسبانيا لا تريد أن تتخلى عن ماضيها الاستعماري، فقد نهبت كل الثروات ، وعطلت التنمية بالمناطق التي احتلتها، والآن تريد أن تعود بنا إلى زمن الاحتلال….ارض الصحراء المغربية قد انتهينا منه، ونحن نستعد لتحرير سبتة ومليلية وجميع الثغور المحتلة، وعلى اسبانيا أن تختار الطريقة التي تريد المغرب أن يقوم بها من أجل تحرير الأراضي المغتصبة، أما بالسلم أو الحرب…ونحن لها مستعدون، ولا يهمنا بريق أوربا المصطنع
يجب تنضيم كل التضاهرات على صحرائنا من الأن فصاعضا و من لديه أي مشكلة في ذالك فليشرب ماء البحر. ومن يريد ان يكون شريكا للمغرب في أي مجال فيجب عليه أن يعترف بالمغرب من طنجة إلى الݣويرة بدون إسثتناء أي ذرة من تراب ورمال البلاد وشكرا.
لا نريد تواجد جيش بورقعة في مناورات معنا ولا نريد ان تدنس حوافر جيش بورقعة المتسخة تراب ارضنا الطاهرة ويجب ان تستحضر بورقعة اننا احفاد طارق بن زياد اصحاب العزوالامجاد والبطولات
أسبانيا الاستعمارية الإرهابية العنصرية استبعدت من المناورات وليس انها هي التي رفضت المشاركة كما يجب استبعاد أسبانيا الاستعمارية الإرهابية العنصرية من المياه الإقليمية الوطنية و طرد الشركات والاستتمارات والسلع الإسبانية من بلادنا وفرض التأشيرة عليهم والاستعداد لهم جيدا سواء عسكريا او سياسيا او اقتصاديا واعلاميا والتدخل في شؤونهم الداخلية حتى يعرفوا حق قدرهم، حتالة اابشرية وحنالة العالم ،هم عالة على الاتحاد الاؤوربي
لا يهمنا مشاركة الصبليون في التدريب العسكري على ارض صحراءنا العزيزة يكفينا مشاركة أشقائنا الامريكان ذوي القلوب النقية و اصحاب الوعود الصادقة….
يسبب لها مشاكل مع من؟
وكيف هذه المشاكل
والله مخرج ماكنتم تكتمون
وجب تحريك قوافل الحراكة الأفارقة في كل الاءتجاهات لتشتيت الاءنظار والمجهودات وءاضعاف بورقعة وأن يقتصر الأمر على الأفارقة فقط لأن المملكة المغربية ليست مسؤولة عنهم والمغرب لن يقبل ءارجاعهم ءاليه ومن تم يكون على ءاسبانيا ان ترسلهم ءالى بلدانهم وفي نفس الوقت يتم تخفيف الضغط على الربونات المغربية والتي تعج بهم طلبا للمال(الله أحسن العوان)
كما ينبغي الاءستغناء عن ءاتفاقية الصيد البحري مع بورقعة بالله عليكم هل مبلغ 220مليون دولار ولمدة خمسة سنوات كافية فهذا المبلغ ءانتقل به نيمار إلى psj والبحث عن مستثمريين من الخليج ونستغل بحورنا بانفسنا ولا نريد ءاعترافهم فيكفينا أننا في أرضنا ونحن من سندافع على سيادتنا ومن اقترب تجاهنا وتخطى حدوده ءانتهى وجوده يكون من يكون شنقريحة أو سانجيز او بيدرو.
هذا اكبر دليل على ان الادارة الحالية لا تناقض ادارة ترامب حول مغربية الصحراء
ان شاء الله المناورة القادمة قرب سبة ومليلية
مخصناش نقطعو العلاقات مع اسبانيا.. اسبانيا دولة اروبية وتنتمي الى الاتحاد الاروبي والحلف الاطلاسي عكس المغرب .. المغرب الخاصر الاكبر في هدهي العلاقة سبانيا تسعيد المغرب بملايين الدولارات سنويا ولها شريكات كبرى في المغرب تخدم 600 الف عميل والمغاريبة لى عايشين في اسبانيا تقريب مليون مغربي حتى هما كيسفتو لفوس لمغرب بالعملة الصعبة ولنا فاىدة في الاقتصاد المغربي.. واش دابا هد المخزن بغا يتعرك مع اروبا وحنا ضعفاء..راه إلا ضغت علينا الاتحاد الأوروبي صافي غنموتو…نريدو سياسية تفيد المغرب وشعبيه..راه البنزين والمزوت الذي يستعملنه المغاربة 85% ياتي من اسبانيا
ألما والشطابة حتى لقاع لبحر واللي معاه الله و جيشنا العظيم والقوة العظمى فالعالم ممن يخاف حنا باغيين من إسبانيا أن تخرج من أرضنا ومن سماءنا و من بحرنا وأن تعطينا التساع والتقار بالدارجة المغربية وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
On n’a pas besoin des soldats d’Isabella la catholique Espagnole sur notre sainte du Sahara Marocain
بهذا التصرف تكشف إسبانيا الإستعمارية للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم أجمع عن حنينهم لمستعمرتهم القديمة و توجسهم من مطالبة المغرب باستكمال استرجاع باقي الثغور والجزىر المحتلة… كيف لا وهم من قاموا بإحصاء منقوص لسكان الصحراء المغربية وزرعوا فيها مرتزقة ما يسمى بالبوليزاريو الذين لم يسبق لهم أن اطلقوا ولو رصاصة واحدة ضدها..؟
بلاش… شغايزيدونا گاع……..
البوليزاريو بدعم من الجزائر يعيشان وهما وحلم يقظة الا وهي الحرب على المغرب وبالذات ضرب منطقة المحبس ( ها ميريكان جاتها) متى ينتهي هذا الوهم حتى تغرق الجزائر في ورطة مع الشعب الذي يرفض حكم العسكر وحكام المرادية