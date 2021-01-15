معارضون يحاولون الإطاحة بساجد من قيادة "الحصان"

يعيش حزب الاتحاد الدستوري منعطفا حاسما، بعد أن رفضت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للحزب ما جاء في البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة، معتبرة إياه تطاولا على اللجنة التحضيرية وعلى اختصاصاتها، على اعتبار أن الأمانة العامة انتهت مدة ولايتها.
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري (برمز الحصان) يوم 6 فبراير المقبل في مدينة القنيطرة، وسيتركز جدول أعماله على المؤتمر الوطني المقبل، حيث سيعرف انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتحديد جدول أعماله وتاريخ انعقاده.
ويشهد حزب الاتحاد الدستوري غليانا بعد أن انبثق تيار من داخل الحزب معارض لأمينه العام الحالي المنتهية ولايته محمد ساجد.
وعقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا طارئا بعد زوال اليوم الجمعة، موردة أنها حصلت على تفويض من المكتب السياسي من أجل أن تقوم بجميع الترتيبات لعقد اجتماع المجلس الوطني.
وأكدت اللجنة المذكورة أنه سبق لها أن قدمت نتائج أشغالها في أكثر من اجتماع للمكتب السياسي، الذي وافق على جميع قراراتها، وأنها أعدت لائحة المجلس الوطني، ولم يتبق سوى تحديد مكان وتاريخ انعقاده.
ويبدو أن أيام محمد ساجد على رأس حزب الاتحاد الدستوري أصبحت معدودة، بعد أن اشتد الضغط الذي يمارسه معارضوه داخل الحزب من أجل تنحيته، وهو ما يظهر جليا من خلال تمسّك اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بعقد اجتماع المجلس.
وذهبت اللجنة ذاتها إلى حد عدم الاعتراف بالبلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب، معتبرة أنه “لا يعدو أن يكون تصريحا للأمين العام المنتهية ولايته”، و”هو تطاول من طرف الأمين العام على اللجنة المكلفة بالمجلس الوطني”.
حتى يتمكن آخر من الاستزوار كفاكم مهزلة عندما قدم الحزب الوزير الدي سقط بعد وقت قصير من استزواره وقال الحزب انه من خيرة المناضلين
ساجد هو من اوصل الدارالبيضاء الى هاته الحالة….يجب ربط المسوولية بالمحاسبة…..ساجد عمر طويلًا بالبيضاء وجب الان التشبيب والتجديد
حلف شخص رئيس الحزب يتوجب ان يكون له حظور في صفوف المواطنين والموظـــــــفين الذين ساهموا باصواتهم في الانتخابات التشريعية اما اذا كان حضوره استثنائي ومصلحي عابر فالنظر في ايجاد الرجل المناسب وفي المكان المناسب امر حثمي.فالاحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات سياسية لها القوة في التشغيل والدفع بعجلة التقدم نحو الامام وهذا ما يمكن ملاحظته في الاحزاب الشيوعية واليسارية الراديكالية وغيرها من الاحزاب التي ترى بعيون نضالية مكافحة للكل تيار خارجي يضر بالحزب ومبادئه.
سلام : راه زمان الكوتشييات بدا كينقرض .
داب زمان التريبورتور .العمل والسرعة .حتى لفنار بدا كينطف .كيستهلك بلماينتج .داب راه عصر الطاقة الشمسية كتنتج يلما تستهلك او بالفاءيدة والمنفعة .
هناك رؤساء أحزاب أو كتاب عامون متشبتون بالكرسي لا يومنون بشيء اسمه التداول الدمقراطي كما ارتبط الحزب الدستوري ب ساجد ارتبط حزب الحركة الشعبية بالعناصر. و هناك أحزاب تحولت لملكية محفظة وقد تتوارث بالقرابة.
السلام، أمثال ساجد والعنصر وبعض ديناصورات الأحزاب ينبغي أن يقدموا الحساب وينسحبوا من الحياة السياسية..ويتركوا الأحزاب للشباب لحمل المشعل بصراحة هناك عزوف والاحزاب لم تبقى عندها مصداقية .
ساجد ماسياسي ماوالو انا اعرف الحزب الدستوري ماكانش هو كيف ظهر لااعلم وأصبح عمدة الدارالبيضاء جاب بن عموا دارهم نواب مع إعطائهم القطاعات لفيها لفلوس فحال النقل والتنقل وكذلك تسيير مرافق من أجل الاغتناء ساجد خضرة فوق طعام لايصلح من الأفضل الاستقالة