معطيات رسمية تكشف تأثيرات الجفاف والجائحة على البطالة في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل البطالة الذي سجل ارتفاعاً كبيراً السنة الماضية، المتسمة بأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعيات موسم الجفاف، همّ أساساً الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين، أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 2.7 نقط بين سنتي 2019 و2020، حيث انتقل من 9.2 في المائة إلى 11.9 في المائة.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 322 ألف شخص بين 2019 و2020، منتقلاً من 1.1 مليون إلى 1.42 مليون عاطل، وذلك نتيجة زيادة قدرها 224 ألف عاطل في الوسط الحضري و98 ألفا في الوسط القروي، وضمنهم على الخصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.
وهم الارتفاع في معدل البطالة النساء بنسبة أكبر، إذ انتقل في صفوفهن من 13.5 إلى 16.2 في المائة، مقابل ارتفاع من 7.8 إلى 10.7 في المائة بالنسبة للرجال.
كما شمل ارتفاع معدل البطالة سنة 2020 جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بزيادة قدرها 6.2 نقطة، منتقلاً من 24.9 إلى 31.2 في المائة.
وفي ما يخص معدل بطالة العاطلين حاملي الشهادات فقد سجل من جهته زيادة قدرها 2.8 نقط، منتقلاً من 15.7 إلى 18.5 في المائة بين سنتي 2019 و2020، إذ عرفت فئة حاملي الشهادات المتوسطة أكبر زيادة لمعدل البطالة بـ3.1 نقطة، منتقلاً من 12.4 إلى 15.5 في المائة.
وتتجلى الزيادة بشكل أكبر بين حاملي شهادات التخصص المهني (+7,5 نقطة بمعدل 28.4 في المائة)، وشهادات التأهيل المهني (+3.5 نقطة بمعدل 23 في المائة)، وشهادات التعليم الأساسي (3 نقاط بمعدل 14.1 في المائة).
كما ارتفع معدل البطالة للحاصلين على شهادات عليا بـ2.3 نقط، ليصل إلى 23.9 في المائة؛ إذ سجل ارتفاعاً كبيراً بالنسبة لحاملي الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات (+2.6 نقطة بمعدل 26.1 في المائة)، ثم حاملي شهادات التقنيين الممتازين والتقنيين المتخصصين (+1.8 نقط كأعلى معدل 30.6 في المائة).
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة العاطلين بسبب الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة سنة 2020 ناهز حوالي 38.7 في المائة، مقابل 26.4 في المائة سنة 2019، أي بزيادة قدرها 12.3 نقط. وبلغت هذه النسبة ذروتها (65.9 في المائة) لدى العاطلين عن العمل لأقل من سنة.
وطلقو عبدالله تمعش راه القرارات ديال 12 ليل هي ليخراجت على هاد البلاد
أين الحل كرونا جائت بالربح للاغنياء وتفقير الفقراء
ان ما يقوم به البرلمانيون وأعضاء بالحكومة يشكل خدمة مجانية لأعداء الوطن وعلى رأسها اسبانيا لذلك وجب محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى قبل أن يفجروا الأوضاع ويهربوا خارج الوطن.
المندوبية السامية للتزعطيط باراكة من هذ الأرقام المغلوطة والمفروشة ألمانيا كقوة اقتصادية عظمى وعندها بطالة أكتر بكثير من هذا الرقم قولو الناس الحقيقة المغرب النص خدام والنص حاضيه هذا هو الواقع
نهب المال العام من طرف المسؤولين والتهرب الضريبي أكثر ضررا على حياة المغاربة من الجفاف وكورونا
حبذا لو أطلت علينا المندوبية السامية للتخطيط باحصائيات عن عدد مناصب الشغل في القطاعين المهيكل وغير المهيكل التي يشتغل فيها الاجانب الافارقة لمعرفة مدى البطالة والبؤس الذي لحق بالشعب المغربي بسبب قرار إدماج المهاجرين في سوق الشغل ضدا علا رغبة الشعب المغربي. الشعب المغربي يعيش الهشاشة المفرطة وما تكرار فواجع الموت من أجل لقمة العيش الا خير دليل علا هشاشة اقتصادنا وتدهور الحالة الاجتماعية للذات عريضة من الشعب المغربي. يجب التوقف عن المخططات المستقبلية لادماج الاف الافارقة في بلدنا الحبيب.
السبب هو قطع الطريق على عباد الله باش ما يسافروش مع تعنت العمال و البشوات ف إعطاء رخص التنقل متلا يلا بغتي تمشي لطنجة خصك ورقة التنقل بين المدن يلا مشيتي ف الطران ينزلوك من المحطة او يردوك بحالك المشكل ف القرارات ديال الحكومة أو التعقيدات ف السفر أو المنع الكلي من ولوج اي مدينة وسط تعنت العمال و البشوات و الرشاوي باش يعطيوك الورقا ديال التنقل
هادو كيتكلمو على الناس اللي كانو خدامين و عندهم الاوراق ديال العمل واضحة و مبقاوش خدامين.
واش هدو كيمتلو عامة الشعب؟
فيناهما الناس اللي كتخدم في القطاع الغير مهيكل و الناس اللي عمرهم مخدمو.
كيفاش دارو حتى حصاوهم؟
انا كنظن هاد الارقام لا علاقة لها بالواقع و الله اعلم.
هاذ السنة غنحدفوا الجفاف راكوم شفتوا اش دارت الشتاء . يالاه شوفوا لينا
حان وقت التغير افيقو يا أمة محمد من سباتكم العميق
الفساد استشرى في كل البلاد ولن تعود الأمور إلى نصابها إلا اذا تحرك الشعب وآلام تتحركو فانتضرو الاسوأ.
أين هي الأرقام الخاصة بالقطاع الغير المهيكل من ممون الحفلات و شغيله الحمامات وصناع التقليديين المتوقفين على العمل……. طلقو لعيباد الله تخدم على ولادها الله يخود الحق ناس راها كتموت بجوع مالقينا مانوكلو ولادنا وكاتسنانا عرما ديال الضرائب و الماء و الضو مامخلصينش
ارقام مغلوطة و كادبة ككل التقارير السنوية..
نصف مليون يشتغلون في الوظيفة العمومية
ومليون مواطن في القطاع الخاص..
و عشرة مليون مواطن يشتغلون في القطاع الغير المهيكل الفوضوي..
والباقي يعيشون على التطفل سواء من عائلاتهم او من الشارع.
إحصائيات تثير الضحك، نسبة البطالة انتقلت من 9,2 الى 11,9 في المغرب بسبب الجفاف وكورونا يعني 88,1 % خدامين سبحان الله….، المغرب احسن من دول عظمى على هاد الحساب هههههههه
بدون نفاق وبدون مراوغة فتأثير النهب والرشوة والفساد هو من سبب في البطالة والإجرام
واش فنظركم لي كيربح من 1500 وحتى 3000 درهم كيتسمى خدام هذ المبلغ راه الناس كتشدو على الشوماج.
هذه الاحصائيات لتلميع صورة البلد فقط اما البطالة تتجاوز 80/100 ام انهم يحسبون حتى بائع نعناع والتبغ في شارع موضفون مثلهم لا اعرف اين يعشون هل في المغرب ام النرويج
فنطاق الجايحة الي ضاربا وبزاف مفايقينش بها غير حاسين بالحالة ديالها اكفس. الحركة وعجلة الاقتصاد وفلوس كتدور بشوييا من بدا الحجر الصحي والناس الي بحال راس احجر الغير الصحي، هي السبب فقلة الحركة الفلوسية. لو كنا متحدين وقاريين ودرنا الكمامة لو تسالا هد الفيلم من شحال هدي.
من حيث دقيتي الجلبة ديال السل من كتي رضيع، يمكن هي لي كانت السبب ديال كورونا الي فيك وانت ماحاسش بها وراك مازال كتوزعها فاش كتهضر بلا كمامة وتقول فالتالي الحركة واقفة.