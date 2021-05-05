مع رشيد الوالي

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شفشاونيون يطلقون حملة رقمية ضد الانتحار
رشيد الوالي فنان موهوب لكن الأعمال الأخيرة دون المستوى
رشيد الوالي كفاءة فنية عالية قدم الكثير في السينما و التلفزيون من خلال العديد من الأدوار التي قدمها و اهم دور قدمه هذا الشهر الكريم دور الفيلم الشريف مول البركة كان عمله راءعا بامتياز …مزيدا من التألق