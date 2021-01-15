مع نوال المتوكل

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تعليقات الزوار1
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19:34
مهام السفير الأمريكي بالمغرب تنتهي بعد 5 أيام
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18:03
فندق "لينكولن" يشل حركة الترامواي بالدار البيضاء
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18:01
فضيحة إعانات اجتماعية تطيح بالحكومة الهولندية
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17:28
"منحة كوفيد" تغضب أطر الصحة بإقليم شفشاون
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17:02
بعد 19 ساعة .. انتشال جثة شاب من بئر "البارتين"
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16:59
صندوق الإيداع والتدبير يطلق منصة "أمانتي"
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15:42
وزارة المالية تسوي وضعية 700 ممرض متعاقد
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14:19
ندوة تدعو إلى مراجعة مفهوم الجرائم القانونية
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13:21
التعاون التجاري يقود سفير هولندا إلى جهة طنجة
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12:14
ألمانيا تصل مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد
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11:04
"أوطو نجمة" تقدم أحدث نسخة من "مرسيدس"
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10:32
الامتحانات الحضورية تثير غضب طلبة جامعيين
ليس دعم وتشجيع على الرياضة ليس هو يوم في السنة بل يجب الانخراط الفعال والمستمر وخاصة بالمدن الصغيرة والقرى كي تعم الفائدة الجميع ليس يوم في السنة بالدارالليضاء للأطفال والغياطة.