مغاربة يخترقون مواقع جزائرية .. الجارة تتهم الرباط وإسرائيل بـ"حرب سيبرانية"

في وقت تتفادى الرباط الرد على استفزازات الجزائر المتكررة، بالنظر إلى الأواصر المشتركة بين البلدين الجارين، خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية بتصريحات مثيرة يزعم من خلالها شن المغرب بتعاون مع إسرائيل حربا سيبرانية ضد بلاده.
وكان “هاكرز” مغاربة قاموا بقرصنة عشرات المواقع الجزائرية، أغلبها تابعة لقطاعات حكومية، وذلك ردا على تطاول قناة “الشروق” على شخص الملك محمد السادس.
وذكر هؤلاء “الهاكرز” أنه تم اختراق أزيد من 280 موقعا جزائريا، منها مواقع حكومية.
وقال وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر، إن موقع قناة “الشروق” يتعرض لهجوم مكثف في الفترة الأخيرة منذ تجدد التوتر في منطقة الكركرات، زاعما أنه هناك “تعاونا مغربيا إسرائيليا من خلال برنامج التجسس المسمى Pegasus”.
ويرى مراقبون أن النظام الجزائري يسعى جاهدا من خلال التركيز على وجود “عدو خارجي”، وهو المغرب، إلى تفادي عودة الحراك الشعبي في ذكراه الثانية يوم 22 فبراير المقبل، خصوصا في ظل وجود غضب شعبي عارم ضد ما تسمى “عصابة العسكر” التي تواصل التحكم في المشهد السياسي بقبضة من حديد.
واستغل الناطق الرسمي باسم الحكومة عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب للحديث عن وجود تهديد لسيادة الدولة الجزائرية الرقمية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى “التصدي لمثل هذه الاختراقات وكافة المخاطر والتهديدات التي يحملها العالم السيبراني، لاسيما من خلال إنتاج محتوى وطني نوعي على المواقع الإلكترونية الإعلامية والأرضيات العلمية”.
وأضاف المسؤول ذاته أن شركة المراقبة الإسرائيلية (NSO) معروفة بـ”تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت الهواتف المحمولة لأكثر من 1400 مستخدم في 20 دولة”، متهما المغرب بشراء هذا البرنامج من أجل التجسس على مواطنيه وعلى الدول المتنازع معها.
ويرى عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، أن هذه المزاعم مجرد مشجب يعلق عليه النظام الجزائري فشله في احتواء الأزمة الداخلية وإخفاقاته في الملفات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن تصريح بلحيمر يدخل في إطار محاولة إقناع الجزائريين بأن بلادهم في وضعية حرجة ومستهدفة من قبل قوى أجنبية، وخاصة من قبل المغرب.
وأضاف الخبير ذاته، في تصريح لهسبريس، أن تصريحات الناطق باسم الحكومة ادعاءات واهية ومزيفة، معتبرا أن الإشكالات التي تعاني منها الجارة الشرقية تاريخية وتراكمات طويلة جراء تفشي الفساد بمستويات قياسية في البلاد.
وحول أسباب إصرار المسؤولين الجزائريين على “فزاعة العدو الخارجي”، أوضح الفاتيحي أن مرد ذلك إلى عدم قدرة الواجهة السياسية الجديدة الحاكمة على تدبير شؤون البلاد، وخوفها من عودة الحراك الشعبي جراء تنامي الضغط الشعبي، وزاد أن “الجزائر لم تعد لها اليوم رؤية سياسية لتدبير المرحلة، أضف إلى ذلك فقدانها البوصلة بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية”.
إذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه تم بمساعدة الموساد التي باستطاعتها اختراق حتى وزارة الدفاع الأمريكية
اطلب من القراصنة المغاربة استهداف المواقغ الخاصة بقطاع النفط الجزائري يالاّه كبرها تصغار
يجب ان يتم ارسال جرعات لقاح ضد مرض المغرب للجزائررين لعلهم يشفون من هذا المرض المستعصي اكثر من كرونا
لا يضر السحاب نَبْحُ الكلاب.
اللهم احفظ ملكنا
اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام
اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنًا مطمئنا
و #عاش #الملك
ما هذا الهراء في الدولة الشرقية؟ اليس فيهم عاقل يرى بان هذا النظام العسكري يريد فقط السيطرة على الشعب بإلهائه باسطوانة المغرب واسرائيل؟ اي تفاهة اصابت هذا الشعب المسكين
الجنرالات يبحثون عن تدمير المنطقة كلها لكنهم ان شاء الله هم من سيتظررةاكثر ان قامت الحرب بين البلدين، لان الطغات مصيرهم في الاخير داءما يكون اسوء،،
اما المغاربة فلايمكنهم السكوت عن إهانة ملكهم،، في الاستفزاز الدي يمارسه اعلام الجنرالات ،،
بالغت الجزائر في حقدها على المغرب إلى درجة لو أن السماء أمسكت عليهم مطرها لتهموا المغرب بأنه هو السبب في ذلك.
حسبي الله ونعم الوكيل في جار يجور على جاره ظلما وبهتانا.
ما دام العسكر يسير الشعب الحزاءري والدولة الحزاءرية يجب على المغرب ان يكون موقفه واضحا من هذه الدولة التي تسعى الى تدمير الدولة المغربية وذلك بقطع كل الوسايل الدمبلوماسية وان لا يقيم معها اي اتصال
ان الستالينيين يجب قطع الطريق عليهم
والله هولاء لا بخير فيهم ولا يستحقون حب المغرب والمغاربة هولاء يحب محاربتهم بكل الوسايل حتى يطيح الشعب الحزاءري بالزمرة الحاكمة ان شاء الله
الله يعطيهم تلافة مورا تلافة حتى يبقوا ينبحوا على خوا خاوي
اشتراها المغرب للتجسس على مواطنيه وبعد تجسسه اكتشف اسرار وخبايا جد معقدة من قبيل “ماتنساش الخبز” جيب الحليب جيب ليكوش ..تقادا سكر واازيت والائحة طويلة ولم يقف التجسس ها هنا بل امتد لاكتشاف اشياء مشوقة كمثال بسيط صوري لي راسك واقفة والباقي بلا مانقولو تايكتشفوه بوحدهم .. فعلا ان لم تستحي فافعل ما شئت
يا وزير لو كانت شركة إسرائيلية التي ذكرتها لكانت عطلت كل حواسيب الحكومة الجزائرية و مع ذلك أنا ضد الفتن و معرفتش علاش المغاربة نددو ضد قناة الشروق أكثر مما نددو ضد من استهزؤو برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ادري ما أقول، الله ينور بصيرتنا
حتى الاتهامات عندهم واهية و فاشلة مادا يستفاد من التجسس على الفشل في نظركم ؟! أضن الفشل !
الحرب الإلكترونية هي أحسن حرب. مشافونا مشفناهم. البادي أظلم يا عبيد الموز
جيران السوء لا يستحقون أن نضيع وقتنا في الكلام عنهم. النخال ثم النخالل خلبهم اتقلاو بلا زيت الرد الصحيح هو العمل كل في ميدانه. النجاح في الفلاحة في الصناعة والتجارة و و و حفظنا الله جكيعا من شرهم
تمنينا ان يكون الامر صحيح المشكل ان الامر مجرد كدب و تمهيد لقطع الانترنت عن الجزائريين في حال تجدد الحراك لكي لا يكون هنا تنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي و بطبيعة الحال سبب الانقطاع هجوم سيبراني مغربي
ليس هناك شيء مفيد يستحق قرصنته عند الجارة الشرقية. فكل ما سيجده الهاكرز هو الحقد والكراهية إتجاه المغرب. فكل نباح سلطاتهم هو لصرف النظر عن مشاكلهم الداخلية.
دبا اي حاجة وقعت في الجزائر سيقوم الكابرانات بتوجيه اصابع الاتهام الى المغرب واسرائيل.
علاش مقطعوش العلاقات مع فرنسا التي يتهمونها بقتل مليون ونصف جزائري بعد 132 سنة من الاستعمار ولم يحصلوا منها حتى على اعتدار شفوي.
بوخروبة اراد ان يفعل مع المرتزقة فوعدهم بدولة كما فعله بلفور مع اليهود ولكن المغرب ليس فلسطين.
ولمذا هذ الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحمار .لم يتكلم على اذاعة الواد الحار وصرف المياه العدمة قناة من انتاج العسكر الجزاءري من اجل ان تحمل اعباء الجيش الفاشل وتوصلها مكذوبة مغلوطة للعالم وخاصة للشعب الجزائري الذي ينتظر الوقت المناسب لاندلاع ثورة حقيقية تهز كيان الجينيرالات وترجعهم الى ثكناتهم ..ويحاسبون ويسجنون على ما قاموا به في العشريات السودة1991 ..من قتل وتنكيل في اخوة لهم جزائريون مثلهم ..ليعفو عليهم كلهم من بعد من طرف الرئيس الخلوع .بو تفقة .بمصالحة الوآم الوطني ..متناسيا كم قتل من بريء جزائري..وكم اختطفت..واغتصبت من زوجة..وبناتها….وكم تيتم من اطفال على يد شرذمة العسكر السفاح…والصقوا التهمة بالارهاب..وكانوا هم الارهاب بنفسه..واليوم لتفادي قيام واندلاع ثان للحراك الحزائري المبارك ضد العصابة الحاكمة من عسكر في كل الجزائر واهلها..هاهم يتهمون اياد من الخارج..وبالضبط المغرب واسرائيل….فنحن ايس لنا شأن فيما يسير في بلادكم..وانتم من تحرقون اعصابكم بمرض عضال ليس له تلقيح اسمه المغرب.
اي الشئ متعلق بالمغرب سيربطونه مباشرة بالكيان الصهيوني من اجل اثارة الشعب الجزائري على المغرب و جعله العدو الخارجي و الذي يجب الاتحاد من أجل القضاء عليه ولكن الجزائريين ليسو اغبياء فهم يعرفون عدوهم الحقيقي وهو الفقر و البطالة و سرقة أموالهم من طرف العسكر ووووو
سوف يندم الجزائريون إذا ضلو على هذه الحال تبون يسيطر عليهم بأخبار زائفة و لذلك نذكرك ياكلب يا تبون حذاري مما تفعل سوف تندم يا حيوان المغرب و ملك المغرب و شعب المغرب خط دمار الجزائر , نتمنى من إخوتنا في الجزائر أن يفتحو أعينهم ذهب إرهابي و جاء إرهابي آخر لن تصبح الجزائر متقدمة مادام هناك إرهابيون في رئاسة الجزائر …
وهم بالفعل يشنون علينا حربا إعلامية صبيانية
مجرد كلام فارغ و ماذا لديها الجزائر أو حتى المغرب من مواقع رقمية مهمة تؤثر في اقتصاد أو سياسة هذه الدول، مجرد مواقع حكومية بسيطة من إنشاء هواة أغلبها لم يحدث من سنين ولا تحتوي على معلومات عامة ناهيك عن المعطيات الحساسة، مجرد بروباغاندا فارغة، و هذا البرنامج الصهيوني مخصص للهواتف فقط و قد اشتراه المغرب لمراقبة بضعة أشخاص بعضهم في السجن الآن، ثم إنكم لا المغرب ولا الجزائر لا تحتاجون لهذا فمن تريدون حبسه التهم جاهزة و القاضي جاهز
لو كانت الجزائر في شخص العجزة العسكر تهتم بأمورها الداخلية و هموم شعبها لكانت في أحسن حال و كانت بوصلتها في الاتجاه الصحيح و تنعم بالراحة و الامن و يعيش الشعب الجزائري الشقيق في راحة،لكن عقلية الجنيرالات التي تعود الى عصر الحرب الباردة لا تستسيخ او لا تريد ان تتقبل ان العالم تغير و ان شعبها ينبض بالتجدد و الشباب ، و لا يريدون ان ينسوا الماضي و يتطلعوا الى غد افضل ، سبحان الله ماذا تنتظر من عجوز خرف ؟
واليتنافس المتنافسون في ما هو مفيد و يرجع على الشعب بالفائدة و ليس في التفاهة مثل ما تقوم به بعض القنوات الاعلامية في الجزائر
سؤال يطرح نفسه :ما الفائدة من برناج اذاعة الشروق ؟
ماذا استفادة المواطن الجزائري من هذا البرنامج ؟
الوزير الجزائري المذكور في المقال هو الناطق الرسمي بعداوة الدولة الجزائرية للمغرب.
لعنة الله على هؤلاء الزنادقة …لم نشهد في تاريخ البشرية أسوأ جار على الإطلاق…جنرالات تشرف على القبر ومع ذلك تكن عداءا لا مثيل له لدولة مسالمة مهادنة…حسبنا الله ونعم الوكيل