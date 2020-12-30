مغاربة إسبانيا يدينون مناورات عصابات البوليساريو

التأم عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا في وقفة احتجاج نظمت ببلدة “طوري مولينوس”، التابعة لمقاطعة مالقة الإسبانية، لدعم مغربية الصحراء.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأعلام المغربية وصور الملك، ورددوا الأناشيد الوطنية ومجموعة من الشعارات المناوئة لمناورات جبهة “البوليساريو” المدعومة بسياسة الجارة الشرقية إزاء قضية الصحراء المغربية.

ومرت الوقفة الاحتجاجية في أجواء سلمية، وفي امتثال تام لقوانين التظاهر والاحتجاج المعمول بها في إسبانيا، وكذا في احترام لإجراءات وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان الختامي للمتظاهرين أن “هذا الشكل الاحتجاجي للجالية المقيمة بإسبانيا هو تعبير عن مدى الإشادة بالإنجازات والانتصارات التي حققتها السياسة المغربية في ملف الصحراء، وترحيب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير المعترف بالسيادة المغربية على الصحراء”.

وأشار البيان إلى أن “قضية الصحراء المغربية هي قضية كل المغاربة داخل وخارج الوطن، وكل تعبير عن دعم هذا الملف يكشف بالدرجة الأولى عن الحس النضالي والغيرة الوطنية التي تشكل هاجسا مشتركا ضد كل ما شأنه النيل من الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.