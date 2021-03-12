مغاربة يشكون "الشطط" في الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية

يصطدم كثير من المغاربة بإشكاليات عملية بشأن تسلم رخص التنقل الاستثنائية من وإلى المدن التي يشملها المنع القانوني؛ فرغم تحسن الحالة الوبائية في الأشهر الثلاثة المنصرمة، إلا أن بعض أعوان السلطة يرفضون منح المواطنين تلك الرخص التي تستدعيها ظروف مهنية وشخصية طارئة.
وتفيد شهادات توصلت بها هسبريس بأن العديد من الملحقات الإدارية عبر ربوع التراب الوطني تمتنع عن إعطاء رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، رافضة بذلك الاجتهاد التي تفرضه المصلحة الخاصة الاستعجالية لتفادي الضرر.
وأثارت بعض الوقائع غضب شرائح مجتمعية كثيرة؛ ففي مدينة الرباط على سبيل المثال أحجم أحد أعوان السلطة عن تسليم مواطن رخصة التنقل الاستثنائية رغم ظروفه المستعجلة، حيث كان يود السفر إلى مدينة الجديدة لتفقد شقته التي غمرتها مياه التساقطات المطرية الأخيرة.
تلك حالة واحدة من بين حالات كثيرة فضل أصحابها التزام الصمت، وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال مجموعة من المنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تستنكر رفض أعوان السلطة منح المعنيين ورقة التنقل الاستثنائية لأغراض صحية أو إدارية أو جامعية أو شخصية، رغم اكتمال الملف.
وتوضح إفادة قانونية حصلت عليها هسبريس من لدن أحد الخبراء بشأن الموضوع، أن الشخص المتضرر من “الشطط” في استعمال السلطة يمكنه الانتقال إلى المصلحة المعنية برفقة مفوض قضائي لمعاينة ذلك، لكن عليه هذه المرة طلب رخصة التنقل من المسؤول عن الهيئة الإدارية عوض الموظف العادي.
وإذا ما تأكد رفض طلب تسليم رخصة التنقل الاستثنائية من جديد رغم توفر جميع الوثائق الضرورية، تتم كتابة محضر قانوني، ثم يتقدم الشخص بطلب استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية قصد “إلزام” القائد أو الباشا بمنحه الرخصة المطلوبة، نظرا إلى استحالة تأجيل الغرض الشخصي أو المهني.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في 24 مارس 2020، ويفرض على الأشخاص الراغبين في مغادرة مقرات السكنى ضرورة التوفر على شهادة استثنائية تحمل أسماءهم للإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة.
هذه مجرد عراقيل يضعها المخزن أمام الناس لتعسير الحياة، في الأيام الأولى قلنا لا بأس حتى يظهر اتجاه الوباء، أما اليوم و قد مرت سنة و أكثر الأمور باتت واضحة و لا داعي لكل هذا التضييق على المواطن، لا يمكن أن نبقى محبوسين في مدننا و قرانا لمجرد أن لمقدم أو القايد مراشقالوش يعطيك ورقة، قمة العبث
مكن انه يستقل القطار او الحافلة دون رخصة التنقل لان في هذه اللحظة وبعد تحسن الحالة الوبائية لم يعد ذلك التشدد في طلب رخصة التنفل من طرف المكلفين بالسدود القضائية.
حتى إلا ماعندكش رخصة التنقل تتدوز خاصك غير توجد واحد200dh عوض الرخصة حيث للأسف هذا هو المغرب
ايلا كنت غاتجيب معاك مفوض و تخلصو باش يوقف معاك ، خلص غير لداك الموظف يعطيهالك فلبلاص بلا مايسولك لاش باغي الورقة ، هادشي لي كانقولو راه بصح لي عندو اعتراض يمشي يجرب ، راه المغرب هدا و كاملين نعرفوه مزيان بلا مانصبغو فوق التراب، و هذا مشكل خاص الدولة تحاربو ماشي تحارب لي كايفضحو
بصراحة هنا في اكادير، تعامل راقي من طرف المسؤولين الاداريين.
يثم الحصول على الرخصة لمن يحتاجها لغرض مستعجل في ظرف 24 ساعة
و أنت تود التنقل بصفة طارئة إلى مدينة معينة و سير طلب مفوض قضائي و تسنى يخرج و يعاين و من بعد تسنى صدور الحكم. يجب إلغاء هذه الرخصة فهي لا تليق في بلد للأسف ينخره السلطوية
طلبت الحصول على رخصة التنقل لزيارة أمي المريضة وأخدها للمستشفى لكن رفض طلبي. فتركت سيارتي لأن سائقي السيارات هم المستهذفين لكي يؤدوا الغرامة في حالة عدم توفرهم على الرخصة، وانتقلت عبر الحافلات والقطار ولا أحد طلب مني الترخيص. فالخلاصة هذا الترخيص وضع فقط من أجل جمع المال للدولة وكذلك لتشجيع الرشوة.
نود توضيحا حول المدن المشمولة بالمنع من الولوج إلا برخص استثنائية فضبابية المعلومة تزيد الطين بلة .حبذا لو تقوم الوزارة المعنية بنشر لائحة المدن و الاقاليم كما فعلت في يونيو عندما قسمت المناطق الى منطقتي تخفيف.
اشكالية اخرى يجب على حامل الرخصة الاستثنائية
الانتباه اليها حتى لايتعرض الى الابتزاز في الطريق.
وهي اشارة : التنقل ليلا.
قبل الحصول على الرخصة زد هذه الملاحظة في اسفل الرخصة : « التنقل ليلا او نهارا »
نقل لكم عن تجربة شخصية
الله ياخد ألحق فيكم درتو فينا مابغيتو او بنتو على حقيقتكم رجعتونا لسبعينات،مقدم ولا داير مابغى اما القايد ولا هو السلطان طبقتو قانون الحجر الصحي باش ترجعونا عبيد لي هدر ارعف،
أعوان السلطة أكثرهم مستواهم الدراسي ضعيف.
وبالرشوة والتخلويض نساو راسهم حتى أصبحو يرون أنفسهم هم السلطة وفوق المجتمع والسلطة.
أجيو عندنا لمراكش تشوفو لعجب.
صراحتا موضوع مهم يجب الإنتباه اليه فمثلا بتامسنا حي النور يوجد عون سلطة والشيخ ساقول لكم لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم والفاهم يفهم .
والشئ بالشئ يدكر بالرغم وبعيدا من هد الشطط الدي يقوم به هدان الشخصان تجاه الساكنة فانني اشيد بما يقوم به السيد القائد ورئيس الدائرة من إحترام للانسانية وتقدير ا للناس المحتاجين والضعفاء اكن له الإحترام والتقدير لأنه لا يعلم بما يقوم به الاخرون انه يقوم بواجبه الوطني ارفع له القبعة وهدا بشهادة الساكنة
بالفعل فهناك اشخاص ليس لديهم اي غرض لاووظيفة ولا شئ ولديهم رخصة التنقل في ربوع المملكة الى درجت انهم يسافرون متى يشاؤون
بعد الجرعة الثانية وحصولي من موقع تلقيحنا سحبت شهادة التلقيح وأتنقل بكل حرية بين المدن .
طلب أمر استعجالي من رئيس المحكمة من أجل رخصة التنقل …حتى تموت عاد تجيك الرخصة لكن هده المرة رخصة تنقل الى المقبرة …بارك من الفركة
Depuis que les makhzeniennes règne sur ce pays, la police à tous les droits.
منذ أن حكم المخزن على هذا البلد ، كان للشرطة جميع الحقوق.
تطبيق القانون المزعوم لا يكون إلا على الفقراء و المهمشين هل رأيتم أن وزيرا تم سجنه حتى مول كرطة أصبح في مجليس المستشارين لأنه قريب من القصر الشطط في استعمال السلطة احد السلوكيات والعادات السيئة السلبية المستشرية في مجتمعنا، انه يشكل احد الامرض الخبيثة التي تنخر الادارة المغربية، الواقع يشهد على ذلك. أنشر ياهسبريس لأن أي تعليق ذو شجون لا يتم نشره و هذا أيضا نوع من الشطط .
هاد كورونا لي ستافد منها هم رجال الأمن إلا من رحم ربي كيضبرو على راسهم في البراجات.عندك ورقة التنقل دوز ما عندكش ورقة التنقل كاين الورقة النقدية.أين المنطق تسافر في الكار و في الطاكسي ماشي مشكل ولكن في السيارة ديالك واجب تكون عندك ورقة التنقل!!!!!!!!!!
أغرب الغرائب لا زال العمل بالرخصة الاستثنائية السفر بأمن وأمان بوسائل النقل الشخصية ولكن الحافلات داخل المدن وكذا القطارات ممتلئة عن آخرها،فما هي نسبة العدوى بالسفر منفردا او عائليا بوسيلة شخصية مقارنة مع النقل العمومي والأماكن العمومية مثل المقاهي والمطاعم نهارا،العبث في اتخاذ قرارات غض الطرف عن معاملات وسلوكيات أخرى،لماذا لم يتم تحيين المناطق ذاخل الجهات رغم قلة عدد الإصابات بها منذ عدة اسابيع
لا مشكل فقد سافرت مع عائلتي من البيضاء إلى أكادير عبر الحافلة ذهابا وإيابا دون أي مشكل ،بل وأصدقاء كثيرون سافروا بسياراتهم إلى مراكش وإلى مدن الشمال دون أي حاجز رغم أنهم كانوا يحملون معهم الرخص ولم يطلبها منهم أحد.
هدا ليس بالجديد واقع مو نعيشه نحن البسطاء من بداية الجائحة.وكان داءما الحل الجاري به العمل اما الزبونة او باك صاحبي وتقضا حواءجك بدون اي مجهود وهدا ما عشته شخصيا مرتين في مدينة تازة وداءما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
في حالة رفض المسؤول تسليم الرخصة واجب عل الطالب احضار عون قضائي لتحرير محض ثم التوجه إلى المحكمة الإدارية ، و ما ادراك المحكمة الإدارية قد يكون اليوم يوم عطلة و وينتظر إلى يو م الاثنين ، ثم يصدر مسؤول المحكمة الإدارية أمرا بتسليم المعنية الرخصة حينها يشرع المسؤول الأول في محاولته بعض الوقت لكون الطالب تحداه و غير ذلك من العراقيل . .إلى متى ستزول هذه السلوكيات الغير المقبولة.
كل حاجة في رخصة فيها شطط..كل حاجة عندها حل إلا اللي ما بغى حل ولا ما بغاولو حل…كل واحد و رزقو إلا يلا شي واحد واقفلو فباب رزقكو…
اتمنى من الحكومة تخيف هاذ الضغط الكبير الذي لا تحمد عقباه على المغاربة و الحكومة ستكون اول مسوؤل فالوباء مسيطر عليه والناس تتضر لللسفر والتنقل للضرورة وكسب العيش في كل الحالات يضضر المواطن الى التنقل وبالتالي تزايد ضواهر وافات اصلا الدولة تجاهد في محاربتها والفاهم يفهم والا فهناك من يستحب هذه الاجراءات لغرض ما…
كيفاش الملولي تيمشي مدينة طنجة في 3 ديال ليل كيفاش نزار السبيتي و الشكح تي تساراو المغرب فهمونا
والله قمة التعسف إنه الإستبداد أقول كفى كفى كفى راكم عيقتوا ابسلتوا
اذهبوا إلى المحطات الطرقية لتروا المسافرين مكدسين في الحافلات ولا احد يسالهم عن الرخص بل وحتى سيارات الاجرة الكبيرة تمر بدون الادلاء باي شيء. اما اصحاب السيارات الخاصة (فانت وزهرك) .فالمرجو انهاء هذا الحصار الظالم فالحمد لله الوباء تراجع كثيرا وعملية التلقيح تمشي في ظروف جد حسنة بشهادة الجميع طبقا لتعليمات جلالة الملك حفظه الله.
اساسا ورقة التنقل يسلمها الباشا لا دخل للمقدم او القائد بها
المقدم حائط قصيىر والجفاف لي جا امسح فيه الخطايا تاع المسؤولين لكبار لتتخافو منهم
توفي أحد أقاربي، وقبل دفنه توجهت للمقاطعة للحصول على رخصة التنقل لحضور الجنازة وتقديم العزاء إلا أن الموظف إمتنع، وانتظرت يومين كاملين دون جدوى، وفي الأخير توجهت الى شركات النقل وأعلمتهم أنه ليست لذي رخصة وأريد الذهاب الى الرباط، فأديت ضعف الثمن وصعدت الى الحافلة٠ في الطريق أوقفنا الدرك فنزل مساعد السائق ثم صعد وتحركت الشاحنة دون تفتيش، فلما سألت المساعد قال لي والعهدة عليه أنه يخصص 1400 درهم من أجل عدم تفتيش الركاب٠ وبعدها لم أعد أحتاج للقائد ولا لغيره للذهاب للرباط، وأنا الذي كنت أريد أن أكون منضبطا في مثل هذه الحالات لكنني لما رأيت شيخ المقاطعة كيف استفزني لم أطلب بعدها أي رخصة٠ وذهبت عدة مرات للرباط دون اللجوء الى المقاطعة التي أمام ناظري تعطي الرخص لمن تشاء وتمنعها عن من تشاء٠
Je confirme. Étant MRE, personne ne me me renseigner ou je peux avoir cette fameuses attestations de déplacement. Même le caïd en lui même. C’est que des blaireaux. Y’on a pas un pour rattraper l’autre.
هاته الممراسات لم تعد ذات طابع حمائي من وباء معين وإنما أصبحت حالة من استغلال الوباء لفرض قيود على المواطن وجعله تحت السباط…
لابد من السماح بالتنقل بطريقة عادية…
وكذلك نرفض الباراجات في كل مدخل وكل مخرج وفي كل مكان وكأننا في حالة حرب…
سائقو السيارات أصبحت مهمتهم تفادي الدرك والمشاكل أكثر من السياقة…
مثل هذه الاجراءات توسع دائرة الرشوة والمستفيدون هم المفسدون .
الله يجازيكم بخير واش شهادة التلقيح تعفيك من هذه الرخصة جمعة مباركة
والله مخليت شي مدينة في المغرب ممشتلها فهاد كورونة بلا رخصة التنقل، كنوصل لبراج كيطلبو ليا رخصة كنقلوم واش ورقة الباشا ولا ورقة محمد السادس كيقولولي ورقة محمد السادس احسن 100درهم
المواطن المغربي أصبح في حيرة من امره فكلما سمع خطابا ملكيا جديدا يتنفس الصعداء ويتجدد فيه الأمل لكن هذا الأمل سرعان ما يصتدم بادارة باءدة ومسؤولين متعجرفين بعقليات جافة بالطبع هناك قلة قليلة منهم تقوم بواجبها على أكمل وجه لكن عموما نتساءل هل الإدارة المغربية وجدت لحل مشاكل المواطن وتقديم العون للاميين وتسهيل الإجراءات الإدارية ام وجدت لتقول الكلمة كلمتي واللي معجبو حال يشرب البحر
لكن هناك سر لم أفهمه ولم استوعبه إلى الآن فكل المغاربة عندما يكونون بعيدين عن المسؤولية ينتقدون الإدارة وبطءها وعرقلتها واهانتها وتعنتها لكن هذا كله ينقلب إلى ضده بمجرد ان يتولى أحدهم المسؤولية ويصبح كأنه تبرمج نهاءيا مع الحال الجديد تماشيا مع المثل المشهور
المش اللي ما وصلش للحم يقول خانز
لولا المنع والتضييق لضاقت المقابر برفاث المواطنين…كفى من الطنين وتحية لرجال السلطة الذين تقر بهم العين
ما عليكم إلا متابعة طوندوس اليوتوب حيث يتنقل أصحاب القنوات في ظرف أسبوع مابين طنجة و أكادير مرورا بالرباط و الدار البيضاء وصولا إلى أكادير ذهابا و إيابا، فهل يعقل أن أصحاب هذه القنوات حصلوا على رخصة التنقل ؟ ما هو المبرر ؟ رخصة تافهة لا محل لها من الإعراب بعد مرور سنة على ظهور الوباء و خصوصا بعد إنطلاق عملية التلقيح، الرخصة تمنحها السلطة على هواها في غالبية الأحوال، عموما الإنسان العادي يتنقل من مدينة إلى أخرى لحاجة يقضيها أما أصحاب اليوتوب و المشاهير فلا رخصة عليهم هههه
قانونيا يجب نشر وإشهار المدن التي يجب الحصول على رخص لولوجها…الان ليس مشروطا الحصول على رخصة للتنقل..جميع التدابير الاستثنائية والظرفية التي كانت تصدرها السلطات المحلية في بعض المدن كانت تشير إلى فترات زمنية محددة…كل شيء انتهى…ليس في المملكة مدينة لا تزال تفرض رخصة تنقل لدخولها..الحافلات تجوب المملكة في جميع الاتجاهات وهي مليئة بالركاب..أي اعتراض من طرف شرطي أو دركي هو تجاوز وشطط..ليس ثمة موقع الكتروني محين يضم المدن المشمولة برخص التنقل ..وزارة الداخلية لم تضع ذلك ونحن تجاوزنا ذلك في زمن اللقاح وتشجيع السياحة الداخلية والبحث عن فرص شغل في جميع ربوع المملكة في ظل تأثيرات كورونا على سوق الشغل..مظينة فاس كنموذج يمكن الدخول إليها وعند الخروج يطالبك الدرك عند مخرج الطريق السيار برخصة الخروج..عبث..مرحبا بك الدخول ثم ممنوع عليك الخروج..لكن بعد شكايات السائقين لم يعد درك فاس يعترض السائقين..
لماذا يحتاج شخص لورقة التنقل من أجل الذهاب إلى الجديدة أو الخروج من الرباط؟؟؟؟ الجديدة مفتوحة و لا يوجد منع للسفر من و إلى الجديدة و الرباط مفتوح و لا يوجد منع للسفر من وإلى الرباط.
مشيت ثلات مرات عند القائد المسؤول عن ترخيص وثيقة التنقل وكان جوابه دائما:مراكش محبوسين الرخص.
رغم أن هناك من يأخذ الترخيص ولأي جهة يريد .
التنقل في القطار او الحافلة مباح ودون مراقبة أما أصحاب السيارات هم كبش الأضحية 300 درهم والرجوع من حيت اتيت.
لك الله يامواطن وحسبنا الله ونعم الوكيل
انا عندي شهادة التلقيح و مبغاش الباشا يعطيني ورقة التنقل. اش هاد المنطق
يجب إلغاء هذه النقطة بالضبط أما باقي التدابير فهي منطقية إلى حد ما.
إجراءات الطوارئ منذ بدايتها كانت غير صائبة ولا مبرر لها إلا أنها كانت بروفة للمخزن لتنزيل النموذج البوليسي -البصري الجديد .
قمة العبث في اعطاء هذه الوثيقة وفي فرضها على المسافرين بالسيارات الخاصة فقط ،اما السفر عن طريق النقل العمومي فانت لا تخضع لقانون رخصة التنقل واذعب حيث شئت .
أتحدى أي مغربي عارف لائحة المدن المشمولة بمنع التنقل…. حسب تجربة مجموعة من المعارف الرخصة هي ورق من فئة 100 درهم… صالحة لكل زمان ومكان…. الله يعفو عليهم من هاد البلية
انا سافرت وعاود سافرت من شمال الى البيضاء والجديدة.حتى الجنوب هذا الاسبوع . ولا احد طلب مني الرخصة الاستتناءية
لن أتناول موضوع الرخص لأن مآلها الزوال إن شاء الله مع بوادر الفرج و بشائر الخير.
أود أن أشد بحرارة على رقم 1717 الذي ساهم بكثير في عملية التلقيح و ما يصاحبه من توعية وازنة و قريبة إلى قلوب البسطاء.
يتحدث الناس عن التغيير الملاحظ في كل نقط التطعيم عبر المملكة السعيدة من استقبال حميمي : مرحبا أعمي ! نعم لالة تفضلي و ارتاحي حتى يحين دورك…
السلطة المحلية متواجدة و تقوم بدورها في حفظ النظام و السهر على سلاسة عملية التلقيح.
الحمدلله أن التلقيح مجاني للمغاربة و كذا للجاليات الأجنبية المقيمة و أن 1717 وفر الخدمة الوطنية بنجاح كبير و بشهادة العالم و دون حاجة الى رخص استثنائية…
ياكاتب المقال اتق ربك لأنك اخطأت غي حق الجميع يجب ان تعرف حق المعرفة ان رخص التنقل الاستثنائية لايمنحها اعوان السلطة انما مصالح العمالات .
قبل الكتابة يجب الاقصي وشكرا
ما هذا’ لتطبيق المسطرة في حالة رفض المقدم او القائد اصعب من من أي اجراء اخر . مفوض قضائي تحرير محصر انتظار الحكم ’ و قد لا نجد المفوض القضائي او ان المسؤول في مهمة فيما ربما القاضي يؤجل الجلسة الى تاريخ ما.
شخصيا لن اقوم بهذا الاجراء ساتوكل على الله و اسير الى ما اريد . وان حصل شئ ما يحل بطرق اسهل من المسطرة المعلنة.
التساؤل هو صعوبة الحصول على الوثيقة على العامة فين حين نرى بعض اليوتوبرز على قنواتهم بصولون و يجولون عبر ارجاء المكلكة من اكادير الى مراكش الى طنجة صباحا مساءا دون حسيب و لا رقيب
اين الجواب
تستحقون اكثر من هذا ،والله العظيم هذا قليل في حقكم ..شعب خنوع ذليل راضي بالهم والهم مش راضي به ،،هذا الرخص يا الشعب المكلخ غير مطلوبة الا في ساعات الحجر فقط وليس التنقل بين المدن،، وهو يضعون لكم العراقيل لان هذه الرخصة اصبحت مصدر رزق لهم ،وانتم من عودتهم على تلقى الرشوة تحت غطاء قهيوة او اكرامية ،،والغريب ان كاتب المقال زاد عقد الامور حيث الاجراءات التي نص عليها تتطلب مصاريف ووقت لا يقل عن اسبوعين وهي اجراءات ليست تعسفية بل استعبادية ولا أقول لهؤلاء القياد والمقدمين ،،متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. كما قال عمر ابن الخطاب ،،ولكن احثهم على استعبادهم لان امهاتهم لم تلدهم احرارا ،،،تصوروا فقط لو حدث هذا لشعب آخر ليس في اوروبا بل اختاروا. اية جهة تريدون ولتكن تونس او موريتانيا ،،ماذا يحدث ؟
لاحظوا الصورة جيدا وذاك المقدم او القايد كيف. ينظر الى الاوراق وكانه يبحث عن سبب لتوريط الشخص الذي يبدو عليه الخوف الشديد
لكن بعض ناشري التفاهة كالملولي و ندى حاسي و أمثالهم تجدهم يتنقلون بين المدن ليلا و نهارا لنشر تفاهاتهم. فهل يتوفر هؤلاء على رخص التنقل و إن كانت فما هو المبرر الذي قدمه هؤلاء للحصول على رخصة التنقل بين المدن المغربية؟؟؟؟
اصبح حصول رخصة التنقل أداة الابتزاز المواطن و ضرب كرامته عرض الحائط و تفشي الرشوة اللهم ان هذا لمنكر