مغربي في سجون سوريا

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تعليقات الزوار6
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هذه رسالة إلى الشباب اللي عندو والديه و باقين على قيد الحياة لا تقدمون على مثل هذه المغامرة فكرو مزيان فوالديكم إرتباطنا بالوطن ليس حبا فيه بل حبا في والدينا إذن ما تخليوهمش معدبين خاصة الأمهات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم أسمعهم خبر رجوعه الى أرض الوطن وجمعهم بسلام يارب العالمين
انضر كم من الأم والعذاب والحزن يسببونه الشبان المغاربة لأهلهم. سواء اولاءيك الذين التحقوا بالتنضيمات الجهادية الإرهابية او اولاءيك الذين خرجوا للاجرام والمخدرات
يقول المثل الشعبي المغربي (اللي دار راسو فالنخالة كينقبوه الدجاج) مثل كامل وشامل ،إدا كان إبني يريد أن يهاجر فيجب عليه أن يحسن إختيار الوجهة التي يربد أن يقصدها أروبا مثلا أو أمريكا أو بعض الدول العربية المستقرة ،أما أن بسافر إلى منطقة ملتهلة
ومليئة بالدواعش فهدا أمر غير صائب بالمرة.
ليطاح فيد السوريين مشا فيها، الشاميين أشد المعذبين قسوة ووحشية.
وهل ندم فعلا أم أنها مجرد إنحناء للعاصفة وحين يأتي يرجع لما كان عليه؟ من أوصله ألى هناك؟ نحن لا نريد القتلة الذين ذهبوا فقط ليقتلوا .