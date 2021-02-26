مغربي في سجون سوريا

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‫تعليقات الزوار

6
  • موغرابي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:19

    هذه رسالة إلى الشباب اللي عندو والديه و باقين على قيد الحياة لا تقدمون على مثل هذه المغامرة فكرو مزيان فوالديكم إرتباطنا بالوطن ليس حبا فيه بل حبا في والدينا إذن ما تخليوهمش معدبين خاصة الأمهات

    7
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  • مار من هنا
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:26

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    اللهم أسمعهم خبر رجوعه الى أرض الوطن وجمعهم بسلام يارب العالمين

    10
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  • الحاج سامسونج
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:28

    انضر كم من الأم والعذاب والحزن يسببونه الشبان المغاربة لأهلهم. سواء اولاءيك الذين التحقوا بالتنضيمات الجهادية الإرهابية او اولاءيك الذين خرجوا للاجرام والمخدرات

    11
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  • Trois fois rien ,,, ,,,
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:30

    يقول المثل الشعبي المغربي (اللي دار راسو فالنخالة كينقبوه الدجاج) مثل كامل وشامل ،إدا كان إبني يريد أن يهاجر فيجب عليه أن يحسن إختيار الوجهة التي يربد أن يقصدها أروبا مثلا أو أمريكا أو بعض الدول العربية المستقرة ،أما أن بسافر إلى منطقة ملتهلة
    ومليئة بالدواعش فهدا أمر غير صائب بالمرة.

    1
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  • هشام
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:31

    ليطاح فيد السوريين مشا فيها، الشاميين أشد المعذبين قسوة ووحشية.

    0
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  • ملاحظ
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 18:32

    وهل ندم فعلا أم أنها مجرد إنحناء للعاصفة وحين يأتي يرجع لما كان عليه؟ من أوصله ألى هناك؟ نحن لا نريد القتلة الذين ذهبوا فقط ليقتلوا .

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