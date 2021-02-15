"مكتبة جميل" تبادر إلى طباعة أول رواية مصورة

أعلنت مكتبة جميل، المركز المفتوح للبحوث الفنية المعاصرة في مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، نشر أول رواية مصورة لها، للكاتب الشهير سارناث بانيرجي، “سيكادا 17 عاما”.

وتقدم المكتبة فصلاً جديداً من الرواية كل أسبوعين، على الموقع الإلكتروني للمركز.

وتسرد الرواية حياة شابة وجدت نفسها حبيسة مكتبة رحبة، نتابعها وهي تمر بمراحل الإنكار والغضب ثم القبول، وتستسلم لمصيرها وتتجول في قاعات القراءة الخاوية، وبين الرفوف، وتلتقط صوراً لنفسها بين الكتب وتجد طعامها وشرابها داخل ثلاجة ممتلئة.

في بعض الأحيان، تتحدث البطلة مع شخصيات في خيالها. ويبدو المكان وكأنه أبعد نقطة مأهولة في صحراء جوبي. إنه “عمل يحتفي بالقراءة، ويتطلع الكاتب من خلال هذا التكليف الأدبي إلى إنشاء مسارات جديدة للنصوص، والتوسع في فكرة الببليوغرافيا”.

وتعتبر ممارسة الرسم إحدى محاور عمل مكتبة جميل، وعلى وجه الخصوص تبين كيف يساعدنا الرسم في فهم الأدب، وقدرته على إيضاح ما هو نظري مع إتاحته عبر تخصصات متعددة.

وتتطلع المكتبة، وفق بيان لها، إلى “مزيد من تفريغ إمكانات وفهم ممارسة الرسم من خلال منظور (الرسم بوصفه بحثاً)”، ودمج هذه الفلسفة في مجموعتها وبرامجها وتكليفاتها وحلقاتها.

وسارناث بانيرجي روائي، مصور وفنان ومؤسس مشارك لدار النشر للقصص المصورة “فانتومفيل”. استكشف من خلال كتبه الخمسة المصورة التي نشرها مع داري نشر “بينجوين” و”هاربر كولينز” طبيعة الطبقة الوسطى في دول جنوب آسيا، وموضوعات مثل السلطة والذكورة والبيروقراطية والشائعات والنظام الطبقي والجدارة والدين والغرائبيات.

وتعاون بانيرجي مع مؤرخين ليقدم “التاريخ السائل لفاسكو دا جاما”، في بينالي كوتشي 2014، و”دائرة بونا”، وهي سلسلة من كتب التاريخ المدرسية في بينالي بون 2017. وحصل سارناث على زمالة “Belknap” في العام 2019، من قسم التاريخ بجامعة برينستون وجائزة “CAST” من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.