مكتب الرجاء يجتمع للحسم في مستقبل سلامي

يعقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم، اجتماعا هاما من أجل الحسم في مستقبل الإطار الوطني جمال سلامي، عقب الهزيمة في “الديربي” أمام الغريم التقليدي الوداد بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة العاشرة من منافسات “البطولة برو”.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن رئيس الفريق “الأخضر” وجه الدعوة إلى أعضاء المكتب المديري للنادي من أجل عقد اجتماع حاسم صباح اليوم للحسم في مستقبل سلامي على رأس القائمة التقنية لـ”النسور”، بعد تواضع نتائج الفريق في الدوري.

ودعا رئيس الرجاء إلى هذا الاجتماع مباشرة بعد هزيمة فريقه بهدفين دون مقابل في “الديربي البيضاوي” أمام الفريق “الأحمر”، وهي الهزيمة التي شكلت النقطة التي أفاضت الكأس، لتتعالى أصوات مناصري الرجاء مطالبة مدرب الفريق بتقديم استقالته.

وفشل الرجاء في الانفراد بصدارة البطولة الوطنية الاحترافية، ليرفع الفريق “الأحمر” رصيده إلى النقطة 22، محتلا بذلك صدارة ترتيب البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد الفريق “الأخضر” في حدود 19 نقطة، واكتفى باحتلال المركز الثاني، مع مباراة ناقصة لرفاق مؤيد اللافي.