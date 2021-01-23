"الأشبال" يواصلون التحضير لكأس إفريقيا بالعيون
هسبورت - عبد الله العلوي
السبت 23 يناير 2021 - 17:19
يواجه نادي نهضة الزمامرة، بعد غد الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، وذلك بمدينة العيون.
وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات “الأشبال” لكأس إفريقيا للشباب، المقرر إقامتها في موريتانيا، وتعد أيضا استعدادا لـ”نادي الصقور” لاستكمال البطولة الإحترافية.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.