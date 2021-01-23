"الأشبال" يواصلون التحضير لكأس إفريقيا بالعيون

يواجه نادي نهضة الزمامرة، بعد غد الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، وذلك بمدينة العيون.

وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات “الأشبال” لكأس إفريقيا للشباب، المقرر إقامتها في موريتانيا، وتعد أيضا استعدادا لـ”نادي الصقور” لاستكمال البطولة الإحترافية.