منتخب كرة القدم الشاطئية يعسكر في المعمورة

أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم دخول المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وذلك إلى غاية 24 يناير الجاري.

بلاغ للجامعة الملكية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن جميع العناصر الوطنية المشاركة في المعسكر ستخضع للاختبارات الطبية والتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفق البروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات المختصة.

لائحة المنادى عليهم للمشاركة في التجمع الإعدادي ضمت كلا من محمد غيلاني عن نادي مولودية العيون – عبد الله زروال من نادي تقدم بويكرة أكادير – ميلود النخيلي من جمعية سلا – عز الدين الحميدي من نادي تورينو الإيطالي – أمين بيدوري من نادي اتحاد أزمور – يونس الأساس من نادي دينامو القنيطرة – ربيع أبو طالبي من نادي تقدم بويكرة أكادير.

وضمت اللائحة، أيضا، كلا من كمال ياسين من نادي ساحل الجديدة، وإسماعيل الواريري من نادي بوزنيقة بيتش سوكر، وزكرياء صواري من نهضة سطات، وحسام زرقاوي من جمعية التكوين المهني الدار البيضاء، وسامي يزل من دينامو القنيطرة، وحسام كاورتي من نادي بوزنيقة بيتش سوكر، والحسين فانشي من نادي الرشاد البرنوصي، ونسيم الحداوي من نادي مونبوليي الفرنسي، وزهير جباري من نادي مستقبل بوزينقة.