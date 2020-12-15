منتخب مصر للشباب ينهزم أمام ليبيا بسبب كورونا

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) انسحاب المنتخب المصري للشباب أمام منتخب ليبيا، واعتباره مهزوما 3-0 وفقا للوائح المعمول بها، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين، برسم تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس إفريقيا بموريتانيا العام المقبل.

واعتبرت أعلى سلطة كروية إفريقية منتخب ليبيا فائزا بالمباراة بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب شباب مصر، وربيع ياسين، مدرب الفريق، بفيروس “كورونا”.

وكان منتخب “شباب الفراعنة” توجه إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، المقررة اليوم، حيث حضّر الطاقم التقني قائمة اللاعبين الجاهزين، ليتم تأجيل انطلاق اللقاء لمدة نصف ساعة، إلى حين اتخاذ “كاف” القرار النهائي الخاص بالمباراة.