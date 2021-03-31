لجنة حقوقية تدين منشورات التحريض ضد النساء

في تفاعل مع المنشورات التي علقت على جدران وأعمدة الكهرباء بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، وتحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، أدانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة ذلك، واصفة الأمر بـ”التطرف”.

وأكدت اللجنة الجهوية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها رصدت منشورات بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء.

ونوهت اللجنة الجهوية بالتفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث، وفتحها تحقيقا في هذا الحادث، مشددة على أنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت، معتبرة أن “مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله، وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين الساكنة الهشة من النساء والفتيات”.

وشددت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على ضرورة اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، “فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة، والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال”.

وختمت بلاغها بالتأكيد على أن “التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية، واتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم”.