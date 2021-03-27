أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • أمازيغي باعمراني
    السبت 27 مارس 2021 - 19:05

    تحية احترام وتقدير للشباب والشابات ناضلوا فالحق يُنتزع ولا يُعطى ناضلوا ف الأموال تمنح لإنشاء الكنائس وهبات لدول أفريقية وقرى فرنسية ، ناضلوا لقطع طريق الخوصصة .

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جميل الأمزون
    السبت 27 مارس 2021 - 19:12

    المرض هذا،كا تقلقبوا عليهم،سدوا كلشي الطرقات والشوارع . البسالا هذي. سرحوا بمنع المظاهرات خوفا من تفاقم وضعيت الوباء يجب ألا متثال.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالرحمن
    السبت 27 مارس 2021 - 19:18

    تغير واضح في طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين.
    غياب تام لأعوان السلطة
    إنتصارات رجال قطاع التعليم بدأت تلوح في الأفق بإذن الله

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • jwalleabdek
    السبت 27 مارس 2021 - 19:19

    تدخل الامن كان من اجل تفريق المتظاهرين في حين تم قمع وتعنيف تظاهرة الاساتذة

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57 4

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30 1

بطل سباق الكراسي المتحركة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 15

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 2

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير

صوت وصورة
جائزة تميز المرأة المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:50 5

جائزة تميز المرأة المغربية