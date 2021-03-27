منع مسيرة طلبة التمريض

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تعليقات الزوار4
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تحية احترام وتقدير للشباب والشابات ناضلوا فالحق يُنتزع ولا يُعطى ناضلوا ف الأموال تمنح لإنشاء الكنائس وهبات لدول أفريقية وقرى فرنسية ، ناضلوا لقطع طريق الخوصصة .
المرض هذا،كا تقلقبوا عليهم،سدوا كلشي الطرقات والشوارع . البسالا هذي. سرحوا بمنع المظاهرات خوفا من تفاقم وضعيت الوباء يجب ألا متثال.
تغير واضح في طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين.
غياب تام لأعوان السلطة
إنتصارات رجال قطاع التعليم بدأت تلوح في الأفق بإذن الله
تدخل الامن كان من اجل تفريق المتظاهرين في حين تم قمع وتعنيف تظاهرة الاساتذة