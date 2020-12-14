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تعليقات الزوار11
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اين هي حرية التعبير و حرية الرأي؟؟؛!!!!
نعم للتطبيع …ولا للقمع…الرأي والرأي الآخر من سمات الدمقراطية…الاف الوقفات وسط القدس للناشطين الاسرائليين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية والشرطة لا تتدخل…
في الفيديو بظهر زعيم الاشتراكي الموحد دون ذكر اسمه. يا أخي كنا نقدرك قبلا لنضالك ضد المستعمر ما دخلك بفلسطين تتظاهر صد يهود أشقاء تربطنا بهم روابط الدم رغم كونهم باسرائيل. حزبك علماني ماركسي بل حتى الصلاة لا أظن أحد من حزبك يصلي فما بالك تدافع عن القدس. يا اخي المظاهرات يجب ان تبقى لكن لصالح قضايا شعبنا فقط
الأستاذ بنعمرو خذلته جماعة العدل والاحسان
في خبر على موقعها قالت أن 65 هيئة ستشارك في الوقفة وفي الأخير لم يتجرأ أحد من تلك الجماعة الضلامية أن يقترب من ساحة البرلمان.
والله العظيم الى راني حائر مابين امرين عزيزين على قلبي الى وهي القضيتين الوطنية والفلسطينية والله على مااقول شهيد امام الله لكي لا نغلط انفسنا وندخل فالمساءل والشعارات العقيمة وحالنا لا يسر حتى فيما بيننا نحن الجيران و نتكلم باسم الدين والقومية العربية ونحن منقسمون اصلا
لا افهم كيف يريد المغرب التعامل مع هده القضية، مصر و الاردن و تركيا لديهم علاقات مع اسرائيل لكن في نفس الوقت شعوب هده الدول لديها حرية التعبير عن آراءها و هناك ارآء مناهضة للتطبيع حتى في اسرائيل نفسها، المغرب يقول ان فلسطين في نفس مستوى الصحراء المغربية و سيظل المغرب كدولة يدافع عن حق الفلسطينيين و حل الدولتين، لكن مثل هده الاخطاء التي رأيتها في الفيديو ستعطي صورة خاطئة عنا خارجيا و سيتم توظيفها سياسيا من طرف اعداء وحدتنا الترابية. مثل هده الصور ستظهر اننا مع اسرائيل ضد فلسطين، رسالتي لبعض الاخوة لا يجب الخلط بين اليهود المغاربة و اسرائيل، اسرائيل كنظام يجب ان يوقف الاعتداءات و الاستطان و ان يعطي الفرصة للفلسطينيبن لتأسيس دولتهم و ان يترك القدس الشرقية و المسجد الاقصى للمسلمين.
La nouvelle dictature des sionistes est en marche au Maroc grâce au soutien active de nos dirigeants. Maintenant on n’a plus le droit de soutenir la cause palestinienne chez nous au Maroc. Il devient inacceptable de subir cette pression et je ne reconnais plusmon pays .Quand au sionistes qui pensente qu’ils ont gagné cette bataille, il se trompent car le peuple marocain n’a pas dit son dernier mot.
اين هي حرية التعبير و بلد الحق و القانون الصهاينة قتلة الاطفال و النساء و مغتصبة للارض و الحرث اسرائيل دولة مارقة متطرفة مخادعة ماكرة لا تؤمن بالسلام وابدا ابدا لن يطبع المغاربة الاحرار مع الكيان الصهيوني ( ولن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم ).صدق الله العظيم .
من حق المغرب الدفاع عن مصالحه الاستراتيجية
من حق المغرب استئناف علاقاته مع دولة إسرائيل
لكن ليس من حق المخزن قمع الرأي الآخر وتكميم الأفواه
استخدام القوة وإخراج الأمنيين والعسكريين لقمع أي تعبير سياسي أو حقوقي أو اجتماعي لا يتفق مع قرارات السلطة دليل الفشل السياسي الذريع…
لا للتطبيع
لا للنظام القمعي
شنو تقررون لي يعجبكم و حنا ما عندناش حتى نقولو لا
لا لا ثم لا للتطبيع
ديرو استفتاء سولو المغاربة
القضية الوطنية فوق كل اعتبار ونثمنها. و الدبلوماسية المغربية تفوقت في عملها بقيادة جلالة الملك حفظه الله ونصره وقرار ه التطبيع في سبيل وحدتنا الترابية هو قرار حكيم .هناك في اسرائيل جالية مغربية تقوم بعمل جبار للدفاع عن مقدساتنا ومصالح وطننا.
اما من يعارض ويحتج على القرارات الملكية السامية فهو خائن للوطن وإذا أراد فلسطين فليذهب لتحريرها بالذم لا بالاحتجاجات والشعارات.