منيب: تدفقات الهجرة نحو سبتة تؤشّر على تفشي البطالة وضعف التنمية

استقرت صورة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين صوب مدينة سبتة على ضرورة إيجاد حلول تنموية تفك المناطق الشمالية للمغرب من مشاكل اجتماعية متراكمة، جراء إغلاق الحدود مع الثغور المحتلة.

وتعيش مدينتا الفنيدق والناظور الحدوديتان موجات تدفق كبيرة للمهاجرين من مختلف الجنسيات، بغية وصول سبتة ومليلية، وبعدها المضي قدما صوب التراب الأوروبي.

وعلى امتداد فترة “كورونا”، تعمقت الأزمة الاقتصادية بالمناطق الشمالية، بإغلاق “باب الديوانة”، وسقوط عائلات عديدة في شباك البطالة وغياب بدائل توفر لها مدخول محترما.

وتطالب الفعاليات الحقوقية والسياسية بالمناطق الشمالية بضرورة تسريع وتيرة المنجز التنموي، وتمكين السكان من إيجاد فرص شغل تغنيهم عن “التهريب المعيشي”، مشغل عدد كبير منهم.

ولم تستسغ الفعاليات “هروب” المغاربة من وطنهم بذلك الشكل بحثا عن البديل، خصوصا أمام انتشار صور قاسية تبرز قاصرين واعتداءات من لدن الحرس المدني الإسباني.

وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن “الهجرة من المناطق الشمالية مؤشر على ضعف التنمية فيها، حيث تتفشى فيها ظواهر البطالة والأزمات الاجتماعية المتراكمة”.

واعتبرت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الجواب الحقيقي عن الهجرة هي النهوض بهذه الجهات؛ من خلال خلق فرص الشغل، وإعطاء الأمل، وثني الجميع عن التفكير في المغادرة”.

وأشارت السياسية اليسارية إلى أن “المتوقع هو زيادة حدة مشاكل الهجرة، بظهور مسببات أخرى مثل الأزمات المناخية والمائية والزراعية”، منتقدة التعامل الأوروبي مع القارة الإفريقية.

وأوضحت منيب أن “مسؤولي أوروبا يتحدثون عن حقوق الإنسان؛ لكن تطبيقها في علاقتها بإفريقيا أمر مستحيل”، مؤكدة أن “للجميع الحق في العيش داخل الفضاءات التي يراها مناسبة”.

وسجلت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن “العلاقات الدولية تفرض واقع الإهانة والتحقير على الدول الإفريقية، كما تُستهدف بعض البلدان في قضايا مصيرية؛ وهو ما يجري مع المغرب في قضية الصحراء”.

وأردفت منيب أن “إسبانيا كان لها فعل وترفض أن يكون للمغرب أي رد فعل”، مشيرة إلى أن “سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان محتلتان، والسلطات تلعب دورا مهما في حمايتهما”.