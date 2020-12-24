مهاجرة مغربية تفقد أمل استعادة شقتها قضائيا

اقتربت نجاة عكراش، المهاجرة المغربية المقيمة في باريس منذ حوالي أربعة عقود، من فقدان الأمل في استعادة شقتها، التي تحولت في اسم مواطن من أكراد تركيا، على الرغم من إنصافها من لدن الخبرة التي أجراها الدرك الملكي على وثائق نقل الملكية.
فبعد انقضاء أزيد من ست سنوات على شروع السلطات الأمنية والدرك في التحقيق في هذه القضية، والتي توجت بإجراء خبرة من لدن المصالح المختصة التابعة للدرك الملكي، بطلب من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي كشفت عن تزوير التوقيعات المضمنة في وثائق البيع التي حصل بموجبها المواطن الكردي على الشقة بحي المستشفيات بالعاصمة الاقتصادية.
بعد مرور أسابيع قليلة على صدور تقرير خبرة الدرك الملكي، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة المواطن الكردي، معتمدا في ذلك على معاينته المجردة الشخصية للتوقيعات، حيث اعتبرها صحيحة على الرغم من وجود تقرير الدرك الملكي، ليتم استئناف قراره أمام غرفة المشورة.
غرفة المشورة، التي شرعت في مباشرة النظر في الملف، قررت بدورها مباشرة التحقيق في الملف، من خلال إصدار أمر بإجراء خبرة ثلاثية على التوقيعات المضمنة في عقد البيع الذي حرره موثق شهير في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تصدر قرارا آخر بإجراء الخبرة من طرف خبير واحد، في ظل وجود خبرة الدرك الملكي.
وتقول نجاة عكراش: “لقد تحوّل حلمي بامتلاك شقة مغربية، والذي اشتغلت من أجلها لسنوات في شركة فرنسية للطيران، إلى كابوس في 2013 عندما علمتُ أن شقتي قد تحوّلت ملكيتها في المحافظة العقارية بالمعاريف من اسمي إلى اسم مواطن كردي من دون علمي، وبمقتضى عقد بيع يتضمن توقيعي المزور، علما أنني كنت في ذلك التاريخ متواجدة في فرنسا”.
المهاجرة المغربية المقيمة في باريس، وهي أم لثلاثة أبناء أكبرهم طالبة جامعية عمرها 21 سنة وأصغرهم طفل عمره 13 عاما يتابع دراسته الإعدادية بفرنسا، تضيف أنها تركت كل مصالحها في فرنسا، وشرعت تناضل من أجل استرجاع حقها وشقتها، محاولة إنقاذ ملكية شقتها التي أفنت حياتها من أجل شرائها وتجهيزها؛ لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي أمل، على الرغم من الدلائل الدامغة التي تتوفر عليها، وأيّدتها تحقيقات الشرطة القضائية للدار البيضاء والخبرات القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق نفسه.
anguille sous une Roche !!
impossible qu’une marocaine perde son bail au maroc , un kurde par dessus le marché ? ? impossible
خاصها تمشي لرئاسة النيابة العامة في الرباط
انا كمواطنة في المهجر كنخاف يوقع لي متل هد السيدة لهذا معنديش التقة انني نمتلك دار في بلادي او يدوها ليا ، معرفتش لماذا معندناش قوانين تحمي المواطن؟ هاذا اكتر مب الضلم!!!
هذا الخبر عبارة عن طعن صريح في مؤسسات التقاضي في المغرب من قبل كاتب المقال الذي تحيز كالعادة مع المواطنة ونصب نفسة قاضياً ليحكم استناداً الى قول طرف واحد ، سيدنا عمر بن الخطاب جاءه رجل فقأت عينه يدعي ان فلاناً من الناس فعل ذلك فقال الصحابة احكم له يا أمير المؤمنين فقل عمر وما يدريكم ان الثاني لم تفقأ عيناه الاثنتان ، الخلاصة هي انك لا تتحيز لطرف حتى تسمع مايدعيه الطرفان . ولكن كون الطرف الثاني غير مغربي جعل الكاتب ينحاز الى جانب بنت بلاده
المشكل في هده البلاد الرشوة هي ليموجودة واكتر المرتشين هم القضاة والوكلاء تم رجال الدرك ووووووو
مال الحلال عمره ما يضيع اختي تاكدي من ذلك. ربي معاك والله ينصرك
هذا الشخص أتى من كردستان ليستولي على شقة مواطنة مغربية عن طريق النصب والتزوير المساعدة موثق مغربي وقاصي مغربي وانا اقول مادام الفساد والرشوة مستشريا في هذا البلد لا تتوقع من المواطن ان تكون له روح المواطنة والعبرة على هذا البلد لان العدل هو اساس الملك