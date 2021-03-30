مهام سفير ألمانيا بالمغرب تشارف على الانتهاء في عز أزمة الرباط وبرلين

يرتقب أن ينهي غوتز شميدت بريج، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، مهامه في غضون أشهر مقبلة، وذلك بسبب انتهاء مهامه الدبلوماسية بعد قضاء مدته القانونية.
وذكرت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن السفير الألماني أمضى 4 سنوات في المغرب، وتم التجديد له لسنة واحدة، مشيرة إلى أن القانون الألماني لا يمدد للسفراء أكثر من ولاية واحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السفير الألماني الحالي يرتقب أن يغادر المغرب شهر يونيو المقبل، وسيتم تعويضه بسفير جديد خلفاً له؛ فيما رجحت مصادر أن يتم تعويضه بالألماني توماس بيتر زاهيسن.
وربطت بعض المصادر مغادرة السفير الألماني بقرار المملكة المغربية تعليق تعاملها مع السفارة الألمانية؛ فيما اعتبرت مصادرنا أن التوتر بين البلدين يتجاوز شخص السفير الحالي.
ولم تصدر الحكومة الألمانية أي بيان رسمي ردا على قرار المغرب بشأن تعليق الاتصال مع السفارة الألمانية، فيما رجحت مصادر ألمانية تحدثت لهسبريس أن برلين تريد طي الخلاف مع الرباط بالنظر إلى مكانة المغرب المتميزة في شمال إفريقيا.
وكانت الخارجية الألمانية أوضحت جوابا عن سؤال صحافي في الموضوع أنها حريصة على استمرار العلاقات مع المغرب، واصفة إياها بـ”الطيبة”، ومشيرة إلى أن “الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المملكة”.
ولم تستبعد مصادرنا أن يعقد المغرب وألمانيا اجتماعا رفيع المستوى لتقييم العلاقات الثنائية بينهما وحل الخلافات بطرق ودية.
وكانت مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأيضا إلى أعضائها، كشفت أن قرار قطع العلاقات جاء بسبب سوء “التفاهم العميق” مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.
ودعا بوريطة القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية، وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.
مع أطيب التحايا للسفير الألماني. لم يقم بفعل شيء يضر المملكة.
حكام المغرب يريدون مساعدات ألمانيا لوضعها في جيوبهم ولايريدون أن تدعم سفارتها جمعيات حقوق الإنسان والمناضلين والمعارضين
لا نريد علاقات كيفما كان نوعها مع من لا يحترمنا ومن يدبر الأمور ضدنا في الظلام مع جار السوء
Le seul Ambassadeur d’un grand pays Européen que nous n’avons jamais entendu parlé de lui par rapport aux autres ambassadeurs des Etats Européens
Ni actions sociales , ni présence , c’est vraiment dommage pour un grand pays comme l’Allemagne Fédérale unifié
Il doit savoir que le problème du Sahara c’est comme la réunification de l’Allemagne de l’Est et l’Ouest
Mais dommage vous avez choisi un mauvais Allié en faillite totale par rapport à un Allié Stable et prometteur
Le Maroc est un grand pays avec une grande mémoire et on sait distingué les amis
Bon retour Chez vous Monsieur L’ambassadeur
تبارك الله على المغرب…مزير الاتحاد الافريقي من هك…الاتحاد الاوربي…رواسة…شناوة…ما عندي من سالو
الغرب لا يهمه لا جارة السوء ولا المغرب. الغرب تهمه مصالحه فقط ويقيم الدولة حسب مصلحته معها وليس من أجل سواد عيونها. الألمان يستوردون غاز جارة السوء بثمن بخس مقابل الانحياز لها في قضية البوزبال. المغرب الشريك الاقتصادي الأول لأوروبا خارج الإتحاد الأوروبي ولديه ملف الهجرة والإرهاب والطاقات المتجددة. ستعود المياه إلى مجاريها من جديد.
لمادا لم توقفوا الاتصال بسفارة الجزائر مثلا هل المانيا طردت المغاربة من العرجة?
من هذا المخربق الذي اقترح قطع العلاقة مع ألمانيا . فألمانيا مؤسسات لا يمكنك مثلا لو افترضنا أن رئيسها يعادي المغرب أن نقطع العلاقات بها حتى يكف أي هو وحده المتحكم في ألمانيا عن معادات البلاد وكلنا يعرف أن ليس هناك عداء لنا . فقد يدهب هذا الرئيس أو داك ويبقى موقف ألمانيا منحازا للمؤسسات والقوانين الدولية وووو.. هذا القطع يمكن جعله مع بلد يتحكم فيه واحد وقد يتأثر بمقاطعتك له . أما ألمانيا هذا القطع قل ما ذكر في الإعلام الألماني . بعبارة أخرى ماحسوش بيه
حزب الخضر و حزب اليسار من يدعم اطروحة البول والخاريو عن جهل بللقضية.
خزب الخضر في المانيا سار خزب رئيسي يكتسح الانتخبات و مجالس البرلمان لان برنامجه القاىم على توقيف الاحتباس الحراري والطاقات النضيفة و الرقمنة يواكب افكار و طموحات الالمان…الحل لخدمة مصالح المغرب هو تشكيل لوبي مغربي لان الالمان من اصل مغربي يشكلون تاني اكبر جالية بعد الاتراك في المانيا..على المغرب ان يرجع الديوانة و فقط رمزية للسيارات اكتر من 10 سنين للجالية …وان لا يعطي حسابات و عقارات الجالية.
وبالمقابل ممكن ان توحد الجالية صوتها في خدمة قضايا المغرب والمغاربة والمسلمين…نحن نتكلم على اكتر من تلات مليين صوت …بالاضافة الى اصوات الاتراك 15 مليون صوت الدين يعيشون مع المغاربة كالعاىلة الواحدة …
اقترح عليهم أن يعينوه سفيرا في تندوف
تبارك الله على السيد ناصر بوريطة والسيد سعد الدين العثماني وحفض الله ملكنا المحبوب محمد السادس نصره الله والشعب المغربي ❤