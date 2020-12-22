موالاة تنظيم "داعش" توقف شخصين في اشتوكة‬

أوقفت عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني ومصالح الدرك بسرية بيوكرى، الثلاثاء، شخصين، في كل من جماعة سيدي بيبي (26 سنة) وواد الصفا (42 سنة)، بإقليم اشتوكة آيت باها؛ للاشتباه في موالاتهما للتنظيم الإرهابي “داعش”.

وكانت مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني والدرك قد حلت، ضمن عمليتين متفرقتين، بكل من دوار “إحشاش” بجماعة سيدي بيبي، ودوار “أدوز أوسعود”، بجماعة واد الصفا، وتمكنت من إيقاف المشتبه فيهما، بعد عملية ترصد سابقة لتحركاتهما ولأنشطتهما.

وفيما جرى إطلاق سراح أحد الموقوفين، المنحدر من جماعة واد الصفا، يجري توجيه الآخر، وهو كهربائي، إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا؛ للاستماع إليه، واستكمال التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وعرضه على أنظار الوكيل العام للملك في إطار الاختصاص للنظر في المنسوب إليه.

ويأتي اعتقال المشتبه في انتمائهما إلى التنظيم الإرهابي المحظور “داعش” في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات، في إطار الإجراءات الاستباقية لتفكيك وتجفيف منابع الخلايا الإرهابية النائمة.