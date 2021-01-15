موديل N من هيونداي Kona

موديل N من هيونداي Kona
صورة: د.ب.أ
الجمعة 15 يناير 2021 - 01:17

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق موديل رياضي N من أيقونتها Kona المدمجة، التي تنتمي لفئة SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الرياضي N الجديد يعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يزأر بقوة 206 كيلووات/280 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 382 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض سداسي السرعات.

ويتمتع الموديل N الرياضي بخصائص قيادة ديناميكية تخاطب عشاق القيادة الرياضية، كما أنه يتألق بمظهر رياضي من خلال الاسبويلر الخلفي الضخم.

غير أن هيونداي لم تفصح بعد عن معدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار الموديل الرياضي N الجديد، الذي من المقرر طرحه في الأسواق خلال فصل الصيف.

القيادة الرياضية شركة هيونداي محرك تربو رباعي الأسطوانات موديل رياضي N

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حملة أبوزعيتر في المغرب العميق
الخميس 14 يناير 2021 - 21:50 12

حملة أبوزعيتر في المغرب العميق

صوت وصورة
سائقة طاكسي في تطوان
الخميس 14 يناير 2021 - 20:12 4

سائقة طاكسي في تطوان

صوت وصورة
كشف كورونا في المدارس
الخميس 14 يناير 2021 - 16:30

كشف كورونا في المدارس

صوت وصورة
الثلوج تضاعف العزلة بالجبال
الخميس 14 يناير 2021 - 13:58 13

الثلوج تضاعف العزلة بالجبال

صوت وصورة
خسائر الفيضان وصندوق الكوارث
الخميس 14 يناير 2021 - 11:59 5

خسائر الفيضان وصندوق الكوارث

صوت وصورة
حملة على الباعة المتجولين بمراكش
الخميس 14 يناير 2021 - 10:23 26

حملة على الباعة المتجولين بمراكش