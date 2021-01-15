موديل N من هيونداي Kona

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق موديل رياضي N من أيقونتها Kona المدمجة، التي تنتمي لفئة SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الرياضي N الجديد يعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يزأر بقوة 206 كيلووات/280 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 382 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض سداسي السرعات.

ويتمتع الموديل N الرياضي بخصائص قيادة ديناميكية تخاطب عشاق القيادة الرياضية، كما أنه يتألق بمظهر رياضي من خلال الاسبويلر الخلفي الضخم.

غير أن هيونداي لم تفصح بعد عن معدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار الموديل الرياضي N الجديد، الذي من المقرر طرحه في الأسواق خلال فصل الصيف.