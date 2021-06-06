مورو: "صنع بالمغرب" ترتكز على خمسة محاور

قال عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، إن فكرة إطلاق علامة “صنع في المغرب” ترتكز على خمسة محاور رئيسية.
واستعرض مورو في كلمة له خلال اللقاء الذي عقده الحزب بطنجة، الأحد، هذه المحاور، موردا أنها تتمثل في التخفيض من الواردات، وزيادة الأجور، وتحسين الميزان التجاري، وتوجيه القطاعات المنتجة والمهيكلة، والزيادة في مناصب الشغل.
ورغم إقراره بتأثير الجائحة السلبي، إلا أن المتحدث اعتبر أن هناك جوانب إيجابية عديدة لها، “حيث جعلت المقاولات المغربية أكثر إبداعا ومرونة للتأقلم مع الواقع الجديد”.
وضرب مورو مثلا بزيت الزيتون في مدينة وزان، “التي كانت تنقل كما هي في براميل إلى إسبانيا وإيطاليا، والآن أصبح الفلاح يستفيد أكثر، وفي خضم سنتين وصل العدد إلى 13 وحدة للتعليب بالمغرب”.
وبخصوص مناصب الشغل التي فقدت بسبب إغلاق معبر سبتة، قال مورو إن “هذا الأمر نتج عنه وجود مصانع محلية تقوم بإنتاج المنتوجات التي كانت تهرّب من هناك، كالشوكولا والعصائر وغيرها”، متعهدا بمواكبة التجار والمهنيين كي يكونوا على دراية أكثر بهذه المنتوجات.
وفي نهاية كلمته، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة الحكومة المغربية إلى منح الأولوية للمقاولات الوطنية والجهوية في الصفقات العمومية، دعما لها.
عندنا منتجات كتيرة وذو جودة عالية لكن لا تجد مصداقية ونسبة الغش ورتفاع السعر يجعل المنتج المغربي لا يستهلك ونتهرب منه رغم ان اليد العاملة رخيصة لكن المنتج المغربي صعب تتيق فيه
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
Je travaille depuis 20 ans et je n’ai aucun droit : je n’ai pas le droit de tomber malade, de prendre congés et encore moins de planifier ma retraite. Quand les Indépendants se sont arrêté à Mediouna, j’y suis allé par curiosité et furieux à l’idée d’entendre des wou3oud kadiba
حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي
حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة تعطي دروس في السياسة و نتمنى أن يحقق هذا الحزب نتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لأننا في حاجة ماسة لمثل هؤلاء المنتخبين المحنكيين
لا شك ابدا انا هدا البرنامج سيكون غنييا وفعالا وهدا بعد ان وضعنا تقتنا التامة والكاملة في حزب التجمع الوطني للاحرار الدي تبت لنا وبجدارة انه الحزب الافضل والانسب
إن شاءالله تكون بادرة خير ونشوفوا هاد شي في أرض الواقع كنتمنى بلادنا تزيد القدام والله يوفقك
حزب التجمع الوطني للاحرار أبان على أنه الحزب المنقذ من الاوضاع و السياسات الفاشلة التي خلفها حزب البيجيدي و قد أبان على هذا من خلال النجاحات التي حققها منتخبه في مختلف المؤسسات المنتخبة
شحال من واحد عندو اجازة ديبلومات غير حاطهوم مزال مدار بهم والو ولكن من خلال هاد البرنامج غادي تنقص البطالة ولنا ثقة كاملة فهاد الحزب
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله
الحمدلله من بعد هاد السنوات دالقهر و البطاله حزب التجمع الوطني للأحرار غيفتح لينا باب المستقبل
في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه.
تمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
خبر غادي افرح كاع المغاربة العاطلين على العمل ا اول حزب اواعد الشباب احققو طموحاتهم وفقكم الله
العديد من الشباب عاطلين عن العمل و اليوم بفضل السيد عزيز أخنوش المطالب كتحقق واحد تلو الاخر
حزب التجمع أبان على حسن نيته و اتهمامه بالمصلحة العامة و ذلك في مجموعة من المناسبات و من مختلف مواقع المسؤولية التي يشغلها وزرائه و منتخبيه
حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
نفتخر بامثال سي عزيز اخنوش رجول قوي وشجاع يعمل بالجد من اجل النجاح لا يحب كلمة الفشل
يواجه عدد كبير من الشباب صعوبة لإيجاد فرص عمل لائق دائمة. فمعدلات البطالة ترتفع باستمرار وحزب الاحرار سيكون لها الفضل في حل هذه المسألة
هنيأ لنا بهدا البرنامج الانتخابي ، تحت شعار نعم لخلق و تعزيز فرص عمل الشباب
حزب التجمع الوطني للاحرار برهن للمغاربة أنه هو حزب المستقبل و الحزب الوحيد القادر على تحقيق نتائج جيدة في مختلف القطاعات و بجميع المؤسسات المنتخبة
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار ليس الى مجموعة من الاستخلصات والمحطات التي مرة منها حزب التجمع الوطني للاحرار طوال هده المدة واشتغل عليها من من خلال حملة الاستماع والانصات والقرب من المواطن عبر برنامج 100يوم 100مدينة الناجح بامتياز
حزب التجمع الوطني للأحرار قنطرة ومعبر من المغرب القديم إلى المغرب الحديث والمسعى الذي يعمل عليه اليوم هو احداث نهضة اجتماعية وكسر كل القيود في تفعيل مسار الثقة والتواصل مع المواطن من اجل برنامج صريح وشفاف في حمل القضايا والهموم سواء التشغيل او الصحة او التعليم فوق هذه القنطرة دون خلل او كلل وبكل مصداقية لأننا اليوم كشباب كنا مقاطعون كل أشكل التسيس ولكن اليوم دخلنا إلى السياسة من اجل تصحيح المسار
لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه
شحال من حامل شهادات كالس بلا عمل اهاد البنامج غادي احل مشاكيلهم لكايعانيو منها
كل الشكر لسيد عزيز أخنوش فبفضل استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار الشباب كيوفر لهم فرص عمل تساعدهم في العيش الكريم و ضمان حقوق أفضل و ظروف و حماية محسنة
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كافح واشتغل بجد والمتتبع لتحركاتهم مند بالداية وهو من سيلاحض مدى تفاعلهم مع قضايا الوطن وكدا عملهم المستمر وانا متيقنة علم اليقين انا هدا البرنامج الانتخابي سيكون ناجحا لما استخلصه من المحطات التي مرة منها وليس حبر على ورق كما اعتدنا في الاحزاب الاخرى
بسم الله الرحمان الرحيم ( صنع في المغرب )
( ماركة مغربية ) و ( Morocco now )
استراتجية جيدة ستتمكن من خلق فرص جديدة للعمل لامتصاص البطالة و الفقر و تقوية المنتوج المحلي و توفير الاحتياط العملة الصعبة ثم ان ( ماركة مغربية ) تشجع على الابتكار في جميع الميادين نريد من السيد الوزير المحترم سي عزيز أخنوش ان يركز مستقبلا على قطاع المعارض و دعم الاستثمارات و الصادرات للمنتوجات الفلاحية و صناعات المصبرات ليكون المنتوج مغربي مائة في المائة . عاش المغرب قويا متحدا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا
و الموت للخونة و العملاء أعداء النجاح
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن حزب التجمع الوطني للاحرار هو أكثر الاحزاب السياسية اشتغالا و برامجها كلها تصب في مصلحة الوطن و المواطن و يجب أن تعطاه فرصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
الاحرار صار حزب قوي بكفاءاته وببرامجه التي خطط لها الرئيس عزيز اخنوش باكادير يوم 04 يونيو2021. موفقين انشاء الله
جزيل الشكر لكل من يدافع ويهتم على البطالة .صحيح الوضعية صعبة لكن غير مستحيلة الحل،لذلك حان الوقت لتسوية اوضاعنا كشباب عاطل وفي اقرب الاجال
حزب التجمع الوطني للاحرار يوفي بوعده ويطلق برنامجه الانتخابي الدي تم استخراجه من لقاءات 100يوم 100مدينة
استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار حقيقية فعالة و منتجة و نحن على ثقة بالسيد عزيز أخنوش
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كافح واشتغل بجد والمتتبع لتحركاتهم مند بالداية وهو من سيلاحض مدى تفاعلهم مع قضايا الوطن وكدا عملهم المستمر وانا متيقنة علم اليقين انا هدا البرنامج الانتخابي سيكون ناجحا لما استخلصه من المحطات التي مرة منها وليس حبر على ورق كما اعتدنا في الاحزاب الاخرى
صراحة البرنامج ليجا بيه حزب التجمع الوطني للاحرار برنامج قوي ، اغلبية الشباب فبلادنا مشومرين خاصهوم فين يخدمو و باش توفر مليون منصب شغل فيجب ان ترفع لكم القبعة
حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل وهذا ما نلاحظه في هذا البرنامج
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع و خاصة التعليم و الصحة و التشغيل الدي يعاني من مشاكل كثيرة في بلادنا
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار استخلص برنامجه من الواقع و من الساكنة ظل دائما قريب من المواطنين
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
هادشي ليبغينا برنامج قوي واقعي ليغيصلح لينا المشاكل الحقيقة لي كيعاني منها الشعب و البطالة من اكبر هذه المشاكل ليكيعانيو منها الشباب ديالنا ، مشكورين
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد اشتغل على طول السنة من اجل استخلاص معضم المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
التجمع الوطني للأحرار هو البديل الحقيقي بعيدا عن المزايدات، دائما نجد الاحرار هم السباقون لحل مشاكل الشعب خاصة التعليم والصحة و الشغيل لنا كامل الثقة في مثل هذا الحزب السياسيه
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
شحال من واحد عندو شهادات و ديبلومات و ملقاش فاش يخدم ، فئة كبيرة د الشباب غيلقاو فاش يخدمو و باش يعاونو عائلاتهوم اذا تم تطبيق هذا البرنامج على ارض الواقع
Melli jaw l7ahrar lmdinti (Ouezane), j’ai appris avec effroie que 68% des Marocains âgés de plus de 65 ans ne bénéficient pas de système de retraite ! Ça m’a touché d’entendre des voisins plus âgés exprimer leurs difficultés car ils ne le font jamais par pudeur et se contentent du peu qu’ils ont… Je suis ému de voir cette mesure proposée et j’espère la voir se concrétiser car elle découle vraiment de nos doléances. C’est la première fois de ma vie que je me sens écouté et considéré par un parti politique.
حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية هادشي من خلال قافلة 100يوم 100 مدينة لي حاول من خلالها يعرف اغلبية المشاكل لي كيعانيو منها المغاربة تبارك الله عليهم خدامين او كيحاولو ما امكن يزيدو ب البلاد القدام
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالتشغيل فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة التى جاءات ببرنامج الان غني لمعالجت مشكل حسب المدينة، اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
باش تشوف شي حزب ليبصح كيعطي الحلول اللازمة و حلول ليتحطها على الجرح يبرا ، هادشي كيرد فينا النفس و كيخلينا نتيقو بلي كاينة احزاب باغا تخدم بالصح و كتفكر في مصلحة الشعب
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة…و هذا البرنامج الانتخابي غادي يغير بلادنا ل تغير ايجابي انشاء الله
كنشوف هاد البرنامج هو الانسب لحل العديد من المشاكل الاجتماعية باللاخص في مايخص توفير فرص الشغل لبلادنا محتاج ليها للحد من عدة مشاكل اجتماعية والنمو كدالك بالاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنموية بشكل افضل واسرع
الاحرار هم البديل الوحيد لمغرب افضل و ياريت كل الاحزاب تفكر في حل مشاكل المغاربة
السيد الرئيس جاء ببرنامج إنتخابي بإمتياز بتوفيق لكم
الإهتمام بالتشغيل لم يأتي من فراغ بل هي قناعات فكرية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
هادشي كيحفزنا كشباب و رجع لينا الثقة ليكنا فقدناها فالاحزاب برنامج متكامل ، شكرا لكم حيت فكرتو فحلول للمشاكل ااتي تعاني منها فئة كبيرة د الشباب ليخاصو فاش يخدم نتمناو يتطبق على ارض الواقع و نشوفو ريوسنا و خوتنا خدامين
بلادنا في امس الحاجة لمثل هذه الاحزاب لي فيهم الانسانية او كتهمهم مصلحة الوطن… شكرا دمتم متألقين
برنامج ف المستوى هدا ما اعتدنا عليه في حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادته الفاضلة العمل والاتقان النهوض بالوضعية الاجتماعية وكدا خلق فرص الشغل هدشي لمحتاجين حنا كشباب نتمنى لكم التوفيق والمزيد من العطاء
حزب التجمع الوطني للاحرار يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
Le programme vise clairement la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Voilà un parti qui a compris les priorités des marocains.
الأحرار يرفع السقف عاليا على الأحزاب السياسية ونصيحة لمناضلي باقي الأحزاب
نحن كشباب محتاجين لهاد البراميج التشغيل لمن خلالها غادي توفر فرص الشغل وتنقص البطالة لكتأدي لعديد من المشاكل الاجتماعية غدي تنقص الجريمة والسرقة برنامج واحد اقدر اخدم سلسلة من المشاكل لكنعانو منها
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشباب
حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه حزب كفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض
حزب التجمع الوطني للاحرار معروف بالعمل والاصلاح و ارادته القوية للعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب
Enfin une mesure qui protège les marchands ambulants, chauffeurs de taxis, femmes de ménages, serveurs et tous les travailleurs de l’informel laissés-pour-compte durant la crise.
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
يا ليت كل الأحزاب متل التجمع الواطني الأحرار العمل والمعقول
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول لا يعرف ما معنى الهزيمة يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار
حزب التجمع الوطني للاحرار خدام على قضايا الوطن ومهتم بمشاكله مند البداية خلق فرص الشغل ودعم الاسر وكدا الناس لفسن التقاعد هادشي لبغنا حنا هدا هو البرنامج لغادي اخدمنا
حزب الاحرار معروف بصدق خطابهم و وضع المواطنين ومصلحة الوطن من اهتمامته
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !
حزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهدف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه للصحة و التعليم و الشغل
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي بقياداته حزب ذو استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
حزب الاحرار اعطى نفس جديد لسياسة في المغرب بالفعل نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب
حزب الاحرار مجابش هدشي من راسو من بعد الجولات دالانصات ديالو فكل مدينة الخلاصة لقى بلي معضم الشباب لشاركو فالنقاش كلهم بدون شغل ونسبة البطالة طالعة توفير مليون منصب شغل فهدا برنامج يستحق الواحد اصوت عليه لانه بغينا نعتقو شباب البلاد وكيبان لي الاحرار هو الحل
هاكا كتكون الخدمة الواقع هو هذا حزب الاحرار سمع لجميع الفئات وعرف بلي المغرب غارق فالبطالة وهاد الحزب هو المنقد للشباب فهاد الضريفة لكدوز منها البلاد
مني قريت الخبر متيقتش ولكن مني دخلت للصفحة دحزب الاحرار لقيت بلي فعلا خبر صحيح وهادو هوما البرامج الانتخابية لمحتاجين محتاجيشن ليشيد بيدين الشباب ويوفر ليهم مناصب
كل الاحترام والتقدير لحزب الاحرار على البرنامج واتمنى جاهدا ان ينال ثقة المغاربة وانا كشابة غادي نكون اول وحدة كندعمو لانه هو الحل
سءمنا روية هذه الوجوه سئمنا بيع الاوهام وكلام مستفز سئمنا لغة الخشب سئمنا لعب دور المعارض وفِي نفس الوقت مشارك بأهم المناصب في المحكومة سءمنا وهرمنا ونحن ننتظر غيابكم دون رجعة !!
ها العار اعطيو التقار لهذا الشعب أللي غلب يعف !!
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا يوما بعد يوم
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الطاقات و الكفاءات فهذا الحزب أعطى قيمة للسياسة و أنقذها من الركود
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب العمل و المعقول و هادشي اللي بغينا نتمنى لكم كل التوفيق
نحن جد فخورين بهذا الحزب الذي لطالما كان وراء نجاحات باهرة و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دينامية الحزب
Nous sommes fiers de ce parti qui a tant donné d initiative et de nombreux succès
Nous sommes très fiers de ce parti qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens
Nous vous souhaitons un bon courage pour la suite chers Rnistes vraiment vous êtes les meilleurs
هنيئا لنا بهذا الحزب الذي لطالما كان مساندا للمواطن المغربي بالغالي و النفيس نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في المسير
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب غني عن التعريف بمبادراته البناءة و عمله المتقن ،مشكورون يا أحرار.
هادي هي الهضرة الصحيحة و الا فلا ،دائما الأحرار كيتحفونا بأفكار واعدة و كيطبقوها ،كنتمناو ليكم التوفيق فالحكومة الجاية ان شاء الله باش نحطو الافكار الجديدة ف أرض الواقع.
وخليونا غي ناكلو حوتنا والمنتجات الفلاحية ديالنا باثمنة مناسبة بلا فلسفة ولاديماغوجية..ديك الساعة نصوتو عليكم
إنشاء الله تعالى المغرب سيتقدم ويكون من الدول الصاعدة ولكن يخطونا (الشياتا)
على الدولة ان تبحث عن اسواق جديدة. ان الاوان للتغيير( لادارة الظهر لأوروبا ) .
هؤلاء لا يرجى منهم خير.
انهم يعاكسون المصالح الوطنية.
bizzard,la pluspart des commentaire sont des femme-fille c’est pas logique surtout dans le domaine politique,si c’etais autre sujet tel que les sujet de la cuisine,….ça serai normal peu etre,arreter de nous prendre pour des enfant,tout les partie politique du maroc sont pourries jusqu’au os
نعم حقا صنع في المغرب ، صنعتم لنا مغتصبي الأطفال، وصنعتم مجرمين وقتلة لارحمة في قلوبهم، وصنعتم تجار المخدرات وحبوب الهلوسة، وصنعتهم لصوص تسرق النساء والرجال امام اعين اامارة، صنعتم وزراء وبرلمانين يسرقون اموال الشعب ويهربون اموالنا خارج البلاد وعفا الله عما سلف ، صنعتم جيل فاشل لايعتمد عليه، صنعتم مدارس خاصة لاولادكم وسفرتموهم خارج البلاد للدراسة، وصنعتم للشعب غرف صفيحية متنقلة لذراسة البغرير، صنعتم إعلام يهتف ويتسابق نحو الفضائح الفنانين الذين لايمثلون للفن بصلة، صنعتم الكلام المعسول الذي تنومون به الشعب المصوت عليكم 5 سنوات، صنعتم …………
رئيس غرفة التجارة و الصناعة يتحدث عن تثمين زيت الزيتون في وزان و كانه يشرف على غرفة الفلاحة!!
يتكلم ان نتيجة لإغلاق سبتة و مليلية فإنه تكونت وحدات تصنع الشوكولاتة و العصائر!!
انا لا اعلم ان كان يساير تحركات الوالي في الجهة من خلال تخصيص دعم مالي بسيط للأسر لم يصل إلى مستوى تخفيف الوضع، او جلب اليد العاملة من تطوان للمساهمة في ورش اعادة تاهيل المدينة القديمة في طنجة!!
اما “خرافة الغولا” حول مصانع الشوكولاتة…فالحقيقة تجلت من خلال فضيحة الهجرة نحو سبتة و تصريحات الناس!!
يا اخي كيف يمكن حجب الشمس بالغربال؟!
اهكذا ينوي حزبكم التعامل مع المغاربة، في إطار الشفافية!!
دابا داك الناس للي كانو خدامين فالتهريب المعيشي ما غادي ياكلو مغاديش يشربو حتى دفكر الحكومة !!!!؟؟؟ لاحول ولا قوة إلا بالله .وفالأخير يقولك الإنتخاب واجب وطني .وداك المزاليط للي ملقاو باش يخلصوا حتى الكراء بسبب إغلاق المعبر شكون للي واجب عليه يشوفليهم شي حل فينهما المسؤولين؟لاحياة لمن تنادي!!!!
الأطر التي يقدمها حزب الأحرار أكثر نضجا من أحزاب أخرى كثيرة نتمنى النجاح لهذا الحزب
ولكن عليه اول شيء أن يفعله هو العودة إلى التوقيت الرسمي