"موزيلا" تطلق فايرفوكس 87 الجديد

"موزيلا" تطلق فايرفوكس 87 الجديد
صورة: د.ب.أ
السبت 3 أبريل 2021 - 00:58

أطلقت شركة موزيلا الإصدار 87 الجديد من متصفحها الشهير فايرفوكس.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 87 الجديد يقوم بعرض نتائج البحث في شريط التمرير على الجانب الأيمن من الشاشة. وبذلك يمكن للمستخدم الانتقال مباشرة إلى المواضع، التي يمكن العثور فيها على نتائج البحث دون الحاجة إلى التمرير عبر الصفحة بأكملها والبحث عن مصطلح البحث المميز.

كما يأتي فايرفوكس 87 أيضا بميزة جديدة للأمان؛ حيث يقوم فايرفوكس بقطع مسار ما يعرف بالمرجع (Referrer)، والذي قد يشتمل على بيانات شخصية حساسة، وذلك لحماية الخصوصية.

مثال: www.123.de/abc/def=ghi&jkl يصبح www.123.de؛ حيث يتم نقل النطاق الخالص فقط.

البيانات الشخصية الشاشة شركة موزيلا فايرفوكس

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