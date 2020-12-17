أندرلخت البلجيكي يفتح باب الرحيل أمام زكرياء بقالي

حمل مسؤولو أندرلخت البلجيكي لكرة القدم خبرا غير سار إلى المغربي زكرياء بقالي، بعدما طلبوا منه البحث عن فريق جديد يدافع عن ألوانه ابتداء من الميركاتو الشتوي المقبل.

وحسب مصادر أوروبية، من بينها “Voetbalzone”، فإن المهاجم بقالي لم يعد ضمن خيارات المدرب البلجيكي فينست كومباني، إذ لا يراهن عليه؛ وهو ما دفع اللاعب كذلك إلى البحث عن آفاق جديدة.

على الرغم من العقد الساري مع ناديه الحالي حتى منتصف عام 2022، فإنه قد تمت إزالة الجناح البالغ من العمر 24 عامًا من قائمة الأسماء التي سيعتمد عليها ويمكنه التطلع إلى ناد جديد في نقطة أخرى منخفضة في مسيرة اللاعب، الذي كان يُنظر إليه بعد احترافه في إيندهوفن على أنه موهبة عظيمة بعدما كان العالم تحت قدميه؛ لكنه لم يتمكن أبدًا من الاقتراب من المستوى المتوقع منه.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام البلجيكية أن بقالي يتصرف بشكل جيد في أندرلخت، كما أنه ملتزم في غرفة تبديل الملابس. ومع ذلك، ليس لديه أي احتمال للعب دقائق أكثر لاختيارات فنية من قبل المدرب؛ وهو ما سيعجل بخروج اللاعب في أقرب فرصة ممكنة.

ويأمل أندرلخت أن يتمكنوا من بيع لاعب إيندهوفن السابق في فترة الانتقالات الشتوية، كما أن خيار إعارة اللاعب لفريق آخر ممكنة للتخلص من راتبه السنوي المرتفع، إذ يعتقد الطاقم التقني أنه ليس من الضروري الاحتفاظ بخدمات لاعب مكلف ولا يعتمد على خدماته فوق أرضية الملعب.

ولم يظهر بقالي إلا في مباراتين فقط هذا الموسم، ويعود ظهوره الأخير إلى أوائل أكتوبر الماضي.