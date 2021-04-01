نبش في أصل كلمة "الطريبق"

تساءلت مع نفسي ذات مرة حين كنت صغيرا لا يتجاوز عمري اثني عشرة سنة -حسب ما أتذكر- عن معنى كلمة “الطريبق”، تلك الكلمة التي وجدت نفسي منسوبا إليها بحكم أنها تمثل نسبي أو اسمي العائلي طبقا للحالة المدنية الرسمية.

وبطبيعة الحال، لا يوجد مصدر يمكنه إفادتك في الجواب على سؤال كهذا أكثر من الأصول التي نقصد بها الوالد والوالدة والأجداد، وقد كانت الوالدة هي أول الحاضرين في هذا الموضوع كما هو الحال دائما، فبادرتها بالسؤال مباشرة: “قولي لي أ الوالدة، هل تعرفين معنى كلمة “الطريبق” بغض النظر عن كونها اسم علم معروف لنسب أصحابها لأحد أبناء الشريف “عبد السلام بن مشيش”؟ هل يوجد لهذه الكلمة أصل لغوي أو شفاهي غير ما ينسب لها من شرف النسب المفترض لبعض الرموز والأولياء من الأسلاف؟”.

ابتسمت الوالدة “مما مينة الله يحفظها” كتعبير عميق عن إعجابها بحب استطلاعي في مثل هذه المواضيع، قبل أن تشفي غليلي بالجواب على سؤالي بما يفيد فعليا في فهم معنى اسمي العائلي، حيث قالت لي ما يلي: لقد حكى لي والدك ذات مرة أن كلمة “الطريبق” مأصولة من حدث يروى أنه وقع عند ولادة أحد أبناء جدكم المفترض المسمى أحمد بن عبد السلام بن مشيش، حيث يروى أن مخاض ولادة أول أبناء سلالة “آل الطريبق” كان قد وقع في قفر إحدى نواحي قبيلة بني عروس-مدشر بغورة تحديدا- حين كانت أمه تجمع الحطب لرعاية أسرتها قبل أن يباغتها المخاض في قلب القفر وتضطر لوضع جنينها هناك، فاضطرت لتغطية رضيعها بالغطاء الوحيد الذي وجدته متوفرا عندها آنذاك ألا وهو “الطربوقة” أو “الطرابق” أي ذلك الرداء المصنوع من الجلد الذي كانت تستعمله النساء الجبليات لوقاية سيقانهن من الأشواك بمناسبة الحصاد وجمع الأحطاب.

لا أخفيكم أنني لم أبحث أو أحقق في صحة هذه الرواية منذ استماعي إليها في عز مراهقتي حسب ما حكيت، أي منذ أكثر من عقدين، لكن، تلك الحكاية ظلت محفورة في ذهني ما حييت لأنها تذكرني دائما أن حياتنا مهما تشبتنا بالعيش فيها هي مجرد صدفة وقعت ربما منذ البداية، صدفة نرجو من الله أن تكون نافعة.