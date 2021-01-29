نبيلة منيب: التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خيانة .. ولا أؤمن بـ"تامغرابيت"

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: “حذار حذار من التطبيع .. ونحن نؤمن بأنه خيانة”، مضيفة في السياق ذاته: “لا ثقة في ترامب، ونحن من سيحرر الصحراء”.
وجاء حديث نبيلة منيب خلال مشاركتها في لقاء تواصلي أشرف عليه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة تنجداد، وذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها الأمينة العامة للحزب في عدد من مدن الجنوب الشرقي.
وفي جوابها عن سؤال يهم ملف الصحراء وقضية الوحدة الترابية، اعتبرت منيب أن “تقرير المصير حق أريد به باطل”، مشددة على أن “مصلحة الإخوان في الصحراء ليست في الانفصال”.
وعن القضية الأمازيغية، التي شكلت محورا مهما في اللقاء التواصلي، اعتبرت الأمينة العامة للحزب اليساري أن “الأمازيغية قضية محورية في نضال الحزب، وتدريسها يتم إفشاله لأن هناك مستبدين يريدون التفريق بين المغاربة”.
كما قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: “لو تمت كتابة الأمازيغية بالحرف العربي أو اللاتيني لكنت اليوم أقرؤها”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “التعريب ليس ما خرب شمال إفريقيا، بل الاستبداد”، وزادت: “نحن ضد سياسة التلهيج حرصا على التواصل، خصوصا أن رائدها ليس عالما ولا مفكرا”.
وصرحت نبيلة منيب بأنها لا تؤمن بما تسمى “تامغرابيت”، وبأنها تطمح إلى المغرب الكبير، وفي الإطار ذاته قالت إن موقفها هو “تازة مع غزة”.
التصريح المثير للأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد جاء جوابا عن سؤال يهم موقفها من “مشروع اليسار الجديد”، موردة أن صاحبه “ليس يساريا، وهو يريد فقط التشويش والسلام”، وفق تعبيرها.
لا يا نبيلة متيب،،لن أصوّت على حزبك مجدداً،نحن نؤمن بتمغرابيت ونؤمن باللغة الأمازيغية والامازيغ إخوتنا لهم ثقافتهم ولغتهم وحضارتهم الضاربة في عمق التاريخ وكذلك نؤمن بتازة قبل غزة ولا نؤمن بتقرير المصير في صحرائنا المغربية لأنها جزء من بلدنا ولن نتفاوض عليها مهما حدث.
أريد فقد أن أعرف شيء .. ما محلها من الإعراب.، هل هي مع الوحدة الوطنية أم مع الانفصال ، لأن تصريحاتها لم تعد واضحة .
Ces partis cartonistes, comme Zefzafi a dit, ne pensent ni au Maroc ni au Marocains. Ils ne pensent qu’a eux et leurs familles
Combien Cette femme gagne de l’argent des pauvres Marocains?l et Elle fait quoi? Rien .Pas de valeur ajoute
تصريحات مسؤولة بوزارة الصحة الإسرائيلية: أسبوعين من السلام مع دبي سببا وفيات أكثر من 70 عاما من الحرب، في إشارة إلى توافد السياح الإسرائيليين إلى إمارة دبي.
واشنطن تراجع اتفاقيات التطبيع. تجميد صفقة إف-35 للإمارات لضمان أهداف إستراتيجية …ونتنياهو لا يرى ضررا.
حلل و ناقش
في سبيل استرداد الصحراء لا بأس أن نقيم علاقة مع عدو ينصرنا بذل اخ او جار يخدلنا فالجزائر هي من دفعتنا للتطبيع وهي تريد النيل من وحدة المغرب ولو لم تكن هكذا لكان المغرب والجزائر وتونس افضل بعض البلدان في أوربا نفسها ولكن المغرب اعدائه هم جيرانه واقصد الحكام وليس الشعب ..
الاحزاب اليسارية الرديكالية والاحزاب اليمينية المتطرفة. هم احزاب الشعبوية فقط. وليكن في علم الجميع حزب اليسار الموحد فهو حزب شيوعي ماركسي. يبيع الوهم للناس. وهو حزب معادي لمصالح الدولة. شبيه بحزب بوديموس الاسباني. يستغلون الشباب والضعفاء ليروجون افكارهم نقابل نصالحهم وهي الكسب المادي قدر المستطاع لانهم يعرفون حيدا ممكن ان يكون لهم صدي ولكن في ضرف وجيز الى اسفل السافلين متل فصيلتهم حزب التقدم والاستراكية كدلك شيوعي ماركسي نوعا ما معتدل.
اولا انت دائما ضد التيار وتسلطين الضوء لحزبك المنبوذ والغير المعترف به ثانيا انت كسياسية تضربين عرض الحائط المجهودات الملكية وتلقبينها بالخيانة وهذا يجب ان تكون فيه متابعة قانونية ثالثا انا اول مرة الاحظ حزب اشتراكي يدافع عن الثوابث الإسلامية وهذا ايضا خيانة منك للاشتراكيين واخيرا لو اعتمد عليك المغرب في تحرير الصحراء لكنت اول الفارين خارج البلاد عند اندلاع الحرب (شوية اللوجيك ا بنادم يخخخ )
بداية الحملة الانتخابية قبل الأوان و الركوب على الامواج ولو العاتية لاستقطاب الاصوات هههه
دبا هذا نبيلة كان الحزب ديالها مثلا طلع للحكومة كان ر غيرات اقوالها ا ولات مع هذ الاراء الي دبا هي ضدها
من تكون هذه السيدة دائما تسبح عكس التيار… كما يقال خالف تعرف
أشبغتي توصلي أمدام نتي شكا فكولشي فكرونا فليقاح