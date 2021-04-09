نبيل لحلو ينعى الراحلة الحاجة الحمداوية .. "ديفا" ذات "بندير ذهبي"

نعى المسرحي نبيل لحلو المغنية الحاجة الحمداوية قائلا إنها “ديفا ببَندير ذهبي”، بعد رحيلها، الأسبوع الجاري، في سنتها الأولى بعد التسعين.

ويستعمل لفظ “ديفا” الإيطالي الأصل للحديث عن المغنية البارزة التي لها صوت “ربّانيّ” يجعلها “معبودة جماهيرها”.

وكتب نبيل لحلو في نص، باللغة الفرنسية، توصلت به هسبريس، أن الحاجة الحمداوية لو ولدت في أمريكا الشمالية، في ظل التعديل الدستوري الأول (الضامن لحرية التعبير والمعتقَد والصحافة والتجمّع السلمي)، الذي يعد حاجزا ضد كل مس بحرية التعبير في كل الولايات والمجالات، كان سيمكنها أن تكون “دينا واشنطن أو سارة فون، مغنيتي الجاز البارزتين، اللتين لهما صوتان إلهيان، يستمران في تحريك وإمتاع كل محبي الجاز بهجة”. ويزيد معلقا: “لا تغنوا الجاز”.

ويقول المسرحي في نعيه مغنية فن العيطة البارزة: “لو وُلِدت تحت لواء: “حرية، أخوة، مساواة”، كان بإمكان الحاجة الحمداوية أن تكون بياف (إديث)”.

ويضيف نبيل لحلو: “لو فتحت عينيها تحت سماء الرأس الأخضر الزرقاء، كانت الحاجة الحمداوية ستكون بالتأكيد مثل سزاريا إيفورا، هذه المغنية الحكواتية، ‘الديفا ذات الأقدام الحافية’، التي تظل أغانيها أسحارا تعبر بيُسر كل الحدود، من أجل لذّة السّمع والعقل”.

ويزيد قلم لحلو: “الحمداوية ولدت في الدار البيضاء، سنة الظهير البربري، الذي أصدرته الإقامة العامة في ماي 1930، لزرع الفُرقَة والشقاق بين المغاربة العرب والمغاربة الأمازيغ، ولكن الإسلام وحَّدَهم كلهم. الحاجة الحمداوية التي كانت بالتأكيد تنام بهدهدات الأغاني الأمازيغية التي تعلي من شأن الشجاعة وبسالة المحاربين والمقاومين المستمرين في القتال ضد المستعمِر الفرنسيّ، الذي استولى رسميا على البلاد سنة 1912، (هذه الحمداوية) لن تكون لا إيلا فيتزجيرالد، ولا أسمهان، ولا ماريا كالاس، بل مغنية شعبية جيدة، ستعرف خلال مسيرتها المهنية الطويلة، الرَّغَد، والمجد، والفقر”.

ويسترسل لحلو: “أنيقة، رشيقة جسديا، لا تنقصها لا جاذبية ولا هالة، كانت الحاجة الحمداوية تُغَنّي في أفضل العلب الليلية بالفنادق الكبرى”، ثم يستعيد ذكرى من سنة 1970 بفندق صومعة حسان بالرباط: “عندما كان لي امتياز رؤيتها وسماعها تُغَنّي، كانت أنيقة في قفطانها غير المبهرَج (…) تتحرك بلطف وتضرب بنديرها بلطف. بصوتها، اللطيف والرقيق، غنت أغنيات جميلة، كانت كلماتها البسيطة قصائد جميلة”.

ويزيد المسرحي: “سنة 1970، كان قد بلغ عمر الحاجة الحمداوية، أصلا، الأربعين، واستطاعت أن تلتقي منتجا (…) سيجعلها تكتشف طريقة أخرى في أداء العيطة”.

وفي ختام نصه، يدعو لحلو قارئه إلى أن يتخيل معه لو غنت باربرا هندريكس هذه الكلمات السحرية، التي غنتها الحاجة الحمداوية: “وأنا بعدا حاضية البحر لَيرحل”، (أي: أما أنا فأَحرس البحر حتى لا يرحل).