نتائج الامتحانات المهنية تغضب موظفي ابن زهر

أورد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “نتائج الامتحانات المهنية جاءت مخيبة للآمال وتفتقد للمصداقية والواقعية، وكمثال لإطار متصرف من الدرجة 2، عدد الناجحين في الكتابي: 12 بالرباط و12 بأكادير، وعدد الناجحين بعد الامتحان الشفهي: 10 بالرباط و2 بأكادير”.

وبحسب بيان صادر عن المكتب النقابي ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن حالة من “الامتعاض والاهتياج والسخط” تسود داخل أوساط موظفي جامعة ابن زهر، “نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش التي تطالهم مقارنة مع بعض جامعات المغرب النافع”، منددا بما سماه “أسلوب التمييز الذي تنهجه الوزارة في تعاملها مع موظفي القطاع وحرمان البعض منهم من الترقية التي كافحوا من أجلها”.

وطالب التنظيم النقابي الوزارة المسؤولة بـ”إلغاء الامتحان الشفهي الذي تشوبه الشكوك وتكليف لجنة ممثلة من كل الجامعات للإشراف على الامتحانات المهنية”، و”فتح تحقيق للوقوف على الخروقات التي شابت العملية ومحاسبة المتدخلين فيها والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع”، ملوحا بـ”مقاطعة الامتحانات المهنية المقبلة في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب”.

وفي السياق نفسه، أصدر المكتب النقابي المحلي لموظفي كلية الحقوق بأكادير بيانا نبه فيه إلى “الوضعية المزرية التي يعيشها الموظفون بهذه الكلية جراء الاكتظاظ من حيث عدد الطلبة المسجلين، الذي يفوق 39000 طالب”.

البيان الذي توصلت به هسبريس، قارن “عدد الطلبة بعدد الموظفين الذي لا يتعدى 35 موظفا، أي بمعدل تأطير إداري يصل إلى 1114 طالبا لكل موظف”.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى “غياب أي اهتمام من قبل المسؤولين محليا ووطنيا لتحسين ظروف عمل الموظفين”، وطالبت “إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة بإعطاء الأولوية لكلية الحقوق في توزيع المناصب المالية الخاصة بالموظفين الإداريين والتقنيين في أفق معالجة الوضعية المستفحلة”.

يذكر أن نسبة التأطير الإداري بجامعة ابن زهر تصل إلى 278 طالبا لكل موظف، ذلك أن عدد طلبة ابن زهر يبلغ 126604 فيما عدد الموظفين لا يتعدى 455 موظفا، وتعد هذه النسبة هي الأكبر وطنيا.

وتلي جامعة ابن زهر من حيث عدد الموظفين مقارنة بعدد الطلبة، جامعة الحسن الأول بمعدل 253 طالبا لكل موظف، ثم جامعة عبد المالك السعدي بـ219 طالبا لكل موظف، بعدها جامعة محمد الأول بـمعدل 197 طالبا لكل موظف.

وتحتل جامعة محمد الخامس المرتبة الأولى في عدد الموظفين مقارنة بعدد الطلبة، حيث تبلغ نسبة التأطير الإداري بهذه الجامعة 74 طالبا لكل موظف؛ إذ تتوفر على 1111 موظفا إداريا و82802 طالب علم.