نتائج دور سدس عشر نهائي كأس العرش لكرة القدم

في ما يلي نتائج مباريات، اليوم الجمعة، برسم دور سدس عشر نهائي مسابقة كأس العرش لموسم 2019-2020، وبرنامج باقي اللقاءات التي ستتواصل نهاية الأسبوع الجاري.

— الثلاثاء 29 دجنبر..

جمعية سلا …. شباب أطلس خنيفرة (1-3) بعد الاحتكام للشوطين الإضافيين.

الدفاع الحسني الجديدي ….. الاتفاق المراكشي (2-1).

— الأربعاء 30 دجنبر..

دفاع حمرية خنيفرة ….. المغرب الفاسي (0-2).

اتحاد سيدي قاسم … ا.الزموري للخميسات (1-1) بعد ضربات الجزاء الترجيحية (7-6).

وداد قلعة السراغنة … أولمبيك اليوسفية (1-0).

أولمبيك خريبكة …….. الوداد الرياضي (0-1).

المغرب التطواني …… الفتح الرياضي (0-0) بعد ضربات الجزاء الترجيحية (5-3).

— الجمعة فاتح يناير..

الكوكب المراكشي …… مولودية الداخلة (3-1).

نهضة بركان ………. يوسفية برشيد (2-0).

الرجاء الرياضي …………. وداد فاس (2-1) بعد الاحتكام للشوطين الاضافيين.

— السبت 02 يناير..

14:30 – شباب المحمدية – الرشاد البرنوصي.

17:00 – اتحاد طنجة – مولودية وجدة.

19:30 – أولمبيك آسفي – سريع وادي زم.

— الأحد 03 يناير..

14:30 – رجاء بني ملال – نهضة الزمامرة.

17:00 – حسنية أكادير – شباب ابن جرير.

19:30 – الجيش الملكي – اتحاد تواركة.