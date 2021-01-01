نتائج دور سدس عشر نهائي كأس العرش لكرة القدم

في ما يلي نتائج مباريات، اليوم الجمعة، برسم دور سدس عشر نهائي مسابقة كأس العرش لموسم 2019-2020، وبرنامج باقي اللقاءات التي ستتواصل نهاية الأسبوع الجاري.
— الثلاثاء 29 دجنبر..
جمعية سلا …. شباب أطلس خنيفرة (1-3) بعد الاحتكام للشوطين الإضافيين.
الدفاع الحسني الجديدي ….. الاتفاق المراكشي (2-1).
— الأربعاء 30 دجنبر..
دفاع حمرية خنيفرة ….. المغرب الفاسي (0-2).
اتحاد سيدي قاسم … ا.الزموري للخميسات (1-1) بعد ضربات الجزاء الترجيحية (7-6).
وداد قلعة السراغنة … أولمبيك اليوسفية (1-0).
أولمبيك خريبكة …….. الوداد الرياضي (0-1).
المغرب التطواني …… الفتح الرياضي (0-0) بعد ضربات الجزاء الترجيحية (5-3).
— الجمعة فاتح يناير..
الكوكب المراكشي …… مولودية الداخلة (3-1).
نهضة بركان ………. يوسفية برشيد (2-0).
الرجاء الرياضي …………. وداد فاس (2-1) بعد الاحتكام للشوطين الاضافيين.
— السبت 02 يناير..
14:30 – شباب المحمدية – الرشاد البرنوصي.
17:00 – اتحاد طنجة – مولودية وجدة.
19:30 – أولمبيك آسفي – سريع وادي زم.
— الأحد 03 يناير..
14:30 – رجاء بني ملال – نهضة الزمامرة.
17:00 – حسنية أكادير – شباب ابن جرير.
19:30 – الجيش الملكي – اتحاد تواركة.
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