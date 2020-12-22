"نجاح متغيبة" يضع وزارة التربية أمام مطلب إلغاء نتائج مباراة التفتيش

لم تتوقف ردود الفعل التي أعقبت اكتشاف إنجاح مترشحة في الاختبار الكتابي لمباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم رغم أنها لم تجتز الاختبار، إذ بادر المترشحون الذين تقدموا للمباراة إلى إنشاء تنسيقية للمطالبة بإلغاء النتائج المعلنة.
ورغم أن إدارة مركز تكوين مفتشي التعليم نشرت “استدراكا”، عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها الواقعة، أقرت فيه بأن لائحة إعلان نتائج المباراة تضمنت اسم مترشحة راسبة عوض اسم مترشح ناجح، فإن هذا الإقرار لم يُخمد غضب باقي المترشحين.
وذهب عدد من هؤلاء إلى القول إن المرشحة التي تم إنجاحها دون أن تشارك في المباراة كانت ستلتحق بمركز تكوين مفتشي التعليم ويُقصى المترشح الناجح، لولا الدور الكبير الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في كشف حيثيات هذه الواقعة؛ فيما ذهب البعض إلى المطالبة بإعادة المباراة كليا من أجل ضمان شفافيتها.
وتتواصل تعبيرات الاحتجاج على واقعة “إنجاح مترشحة غائبة” في مباراة المفتشين، إذ ذهبت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش” إلى القول في بيان إن “مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط يدبر مباراة التفتيش تدبيرا إقصائيا وعشوائيا، يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي”.
ويبدو أن تداعيات مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم مرشحة لتطورات أخرى، إذ عبرت التنسيقية المذكورة عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط؛ كما طالبت بإلغاء نتائج الامتحانات الكتابية وإعادة تصحيح الامتحان الكتابي، تحت إشراف لجان وزارية، وليس تحت إشراف المركز المذكور.
وتفجرت واقعة نجاح مترشحة في الاختبار الكتابي لمباراة ولوج مركز تكوين المفتشين رغم تغيبها عن الامتحان بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر استدعائها لاجتياز الاختبار الشفوي، وهو ما حذا بإدارة مركز تكوين مفتشي التعليم إلى “استدراك” الأمر.
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التبرير الذي قدمه مركز تكوين المفتشين بخصوص إنجاح مترشحة متغيبة كان من الممكن قبوله لولا أن نتائج امتحان الاختبار الكتابي عرفت اختلالا آخر تمثل في كون قوائم الناجحين أُدرجت فيها أسماء مترشحين بأرقام امتحان لا تعود لهم.
وأردف المتحدث، في تصريح لهسبريس: “نريد أن نعرف مَن هو الناجح في هذه الحالة، هل صاحب الاسم المُدرج في قائمة الناجحين أم صاحب رقم الامتحان”، مردفا: “هذه الاختلالات خلفت نوعا من الشك وجعلتنا نحن أيضا كنقابة نتساءل حول مصداقية المباراة”.
وشدد الراقي على أن صوْن مصداقية مباراة الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم يقتضي أن تبادر وزارة التربية الوطنية إلى تشكيل لجنة مستقلة من أجل التحرّي في نتائج الاختبار الكتابي، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى تأجيل الاختبار الشفوي إلى حين الحسم في نتائج الاختبار الكتابي.
وشرع أساتذة من مجتازي الاختبار الكتابي في مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في إعداد طعون في نتائج المباراة، يعتزمون توجيهها إلى مدير المركز، وإلى وزير التربية الوطنية، تضمن إحاطة بـ”الاختلالات” التي شابت المباراة، ومطلبا بإعادة تصحيح أوراق الاختبار الكتابي، وإعلان النتائج بشكل علني.
ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش” إلى اعتصام أمام مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط ابتداء من اليوم الإثنين وإلى غاية يوم الأربعاء، “من أجل إلغاء الامتحان الكتابي لمباراة التفتيش وإعادة تصحيح أوراق المترشحين بما يضمن تكافؤ الفرص”.
يجب معاقبة الراشي و المرتشي.
أغلب مباراة التوظيف تكون رشوة و دبلوم مزور و وثائق مزورة.
الله يرضي عليكم هذا السمية د المفتش في التعليم هي بنفسها اللي أفسدت التعليم ككل مرة أخرى اناشد معالي الوزير يستبدلها بمؤطر تربوي رآه جميع المشاكل ماجية من المفتش .كيحساب راسو هو كلشي بحثوا وراقبوا وترصدوا تلقاو هو سبب المشاكل.
فضيحة أخرى من العيار الثقيل تعرفها وزارة التربية والتعليم وتفضح الفساد وباك صاحبي والفوضى التي تعرفها جل المباريات التي تجرى في كل القطاعات. ولعل ما خفي أعظم. . حبدا لو يضرب السيد الوزير بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه التلاعب في مثل هذه المباريات.
لهذا السبب سمحت في السلم 11في التعليم .وهاجرت الى امريكا. المنظومة التعليمية في المغرب سبب فسادها هم هيئة التفتيش كلهم دون المستوى.ناهيك عن التحرش و ضعف المستوى.و الرشوة خصوصا في البوادي .
ينبغي نشر نتائج الامتحان الكتابي مشفوعة بالمعدلات درءا لكل تأويل .يبدو أن هناك مزاجية في مسك النقط لان هذه المهمة لم تعهد الى المصحح نفسه.
اذا كنا نتواجد في بلد القانون وجب فتح تحقيق قضائي ومعاقبة الفاسدين حتى يكونوا عبرة لبقية المفسدين.
وا مغرباه ، وزارة التربية و التعليم تحتضر، لب و منشئ المواطن و الوطن و الدولة في أيدي و تحت امرة ناس يستخفون بأهمية و رقي المسؤولية الموكولة لهم،كل شيء عشوائي و عبثي حتى في المراكز الحساسة، مغتش تعليم يعني منقط الاستاذ ، الاستاذ الذي سيعلم أبنائنا ،جيل و مواطن المستقبل. إن لله و إن إليه لراجعون.
أليس فيكم رجل رشيد .الكرة هنا في مرمى السيد رئيس الحكومة اللعبة مكشوفة ولا تدع مجالا للشك بأن هناك تدخلات من هنا وهناك .متى تنتهي الزبونية والمحسوبية في إدارتنا ايها الرئيس المحترم من أجل وضع حد لمثل هذه الأشياء التافهة يجب تقديم المشرفين على جمع المعلومات عن الامتحان المهني لولوج إلى المراكز التفتيشية بالتعليم بإدراج X ورصد X على الوزير أحال جميع أعضاء اللجنة المركزية للتصحيح أمام القضاء والتعجيل باستفسار المعنية بالأمر بتهمة تقديم رشا لبعض المسؤولين الكبار ….؟
يجب اجراء بحث قضائي….
و فك اللغز…..
لابد من ربط إلمسؤولية بالمحاسبة..
مهمة مفتش…. اي تفتيش؟؟؟؟ ؟بهذا الشكل اذا كان ما ذهب اليه المقال صحيحا
وما خفي كان اعظم، فما بالك بتوظيف اساتذة اطر الاكاديميات، الفساد في المغرب تجدر وتجدر كشجرة الصبار التي تنبت تحت اي ظرف كان
جميع الامتحانات المهنية للتعليم فيها التسيب ليس المحسوبية او الزبونية حتى اوراق المترشحين لايتم تصحيحها للخروج من هذا المأزق اقترح جعل نقطة الامتحان المهني تشكل 25 % فقط والنقطة الاساسية تمنح من طرف المدير والمؤطر التربوي لتشكل 75 % لانهم على اطلاع عمليا بمجهودات الاستاذ بالنسبة للامتحان المهني للاساتذة تغييره لينجز على شكل QCM مع احتفاظ المترشح بنسخة عن امتحانه بعد ذلك تنشر عناصر الإجابة ونقطة المترشح ليقارن بين اجوبته واذا كان هناك اختلاف يحق له المطالبة بمراجعة امتحانه مع ضرورة الرفع من حصيص الامتحان المهني نسبة 11% جد متدنية ونسبة مهينة لرجال التعليم لابد من رفعها الى 30 % على الاقل
لا أظن أنه خطأ
ربما هناك رشوة كجميع الميادين التعليم الأمن….
هناك مسؤولون لا يخافون الله ويجب محاسبة كل من تورط في مثل هذه الوقائع وفصله وألا يتولى أي مسؤولية بعدها
الاختلالات مرت من مباراة التعليم واطر الدعم الأخيرة وتستأنف مع المفتشين والباقي قادم وما خفي كان اعظم
من المؤسف ان يصل بعض المسؤولين الى هذا المستوى المنحط ولا يحاسب …لا اظن ان التبرير المقدم من الادارة المعنية مقبول…لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…الله يهدي ما خلق
كل شيء تم الحديث عنه إلا معاقبة المسؤول أو المسؤولين عن هذه الانزلاقات الخطيرة وهم معروفون ولا يمكن أن يكونوا مجهولون!
فمتى تكن هذه الوزارة حازمة في أمورها ؟
هكذا كانت الأقوام من قبلنا ينذرهم الله بالأمراض والآفات فإن لم يتعظوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر فتوبوا إلى الله عز وجل ولا تأمنوا مكره .
للغرابة عناويين.!!!!!!
شخص يتغيب ويُدرج من الناجحين .؟
هذي زوييينة بزاف! ناعس في دارك ويعيطو لك أجي راك ناجح.!!!!
هذا دليل اخر يدل على نسبة النجاح الاساتذة المتعاقدين بالنسبة 83% التي حازت عليها الانات كانت مقصودة من طرف المسؤؤلين بان عيبهم وخا ميجيوس ناجحين
سبحان الله.هدا المكشوف اما المستور يعلم به الله؟؟؟؟؟ في المقابل نتكلم عن تطوير المنظومة التربوية !!!!!
Salam,
Processus anti-selection qui retarde le develeppement du Maroc, Tricherie corruption se sont des maladies chroniques . Les responsables doivent être jugés et écartés de la fonction publique.
أقل شيء إلغاء المباراة او أرادت الوزارة رد الاعتبار
لا زلت اتذكر طالبا اجتاز امتحان يتعلق بولوج السكك الحديدية وعند النتائج وصلته رسالة تخبر بانه غاب في مادة من المواد رغم حضوره في جميع المواد.وانتهى الامر برسوبه.هذا امر يرجع الى التسعينات من القرن الماضي. كما سمعنا باعداد ممن تم اختيارهم بمعدلات لا تتعدى 10 من 20 لولوج مدارس التكوين في عدة مجالات اهمها ميدان التعليم = المراكز التربوية والمدارس العليا ومدراس تكوين المعلمين كذلك سنوات التسعينات عرفت اختلالات كثيرة .وقد قلت سابقا بان الانتقاء بالمعدلات ساهم كثيرا ب” التلاعب ” في طرق ولوج مؤسسات التكوين.حاليا عدد كبير يتمتع برواتب عالية دون اي استحقاق لذلك.والموضوع ليس بالجديد ففي كل مرة تنشر اخبار من هذا النوع. يبقى اعادة النظر في طرق اجراء الانتقاء والامتحانات والا ستبقى المفاجأة دائما قائمة.انجاح الغائبين ليس بالامر الجديد. لان هناك متخصصون في التلاعب.ولو تم فحص ملفات عدد المستفيدين لوجدوا العجب العجاب. خاصة سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.امور نشرت في جرائد في وقتها.
المباريات التي تجرى من أجل الترقية أوالتوظيف في جميع الوزارات تعرف اختلالات فيه الزبونية والرشوة والغش ولهذا يجب احدات نظام شفاف وعادل.