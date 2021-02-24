نحن والقانون .. قصة متخيلة من الواقع

خرجت صباحا من المنزل عازما على احترام القانون تجسيدا لمبدأ المواطنة بما يقتضيه ذلك المبدأ من ضرورة احترام الواجبات والالتزامات التي تحكمنا كأفراد يعيشون داخل نفس المجتمع وفي نفس الدولة.

هكذا حاولت أن أفكر بطريقة افتراضية مخترعة -بغاية التجريب أو الامتحان الذاتي- قبل أن أركب في سيارتي المتواضعة وأنطلق إلى مقر عملي. وبينما كنت عابرا في طريقي المعتاد عبر دروب الجوار وجدت في وجهي سيارة لا يوجد فيها سائق وهي متوقفة في زنقة يمنع فيها كليا وقوف السيارات في الجانب الأيمن من الطريق حسب إشارة المرور كما لا يسمح فيها التجاوز (doublage) عبر اليسار لأن الخط المرسوم على الطريق هو خط متصل، وهو ما يعني أنني لن أتمكن من المرور وإكمال طريقي سوى بتجاوز ذلك الخط، خصوصا وأن تلك الزنقة كانت ضيقة.

كدت أن أضغط على منبه السيارة لأطلب من سائق السيارة المتوقفة تحريك سيارته حتى أعبر دون مخالفة القانون، كما تعهدت مع نفسي قبل خروجي من الدار لكنني خجلت من ذلك عندما تذكرت وجود مستوصف قريب، فحاولت انتظار قدوم السائق لأقصى مدة ممكنة ولكن دون جدوى.

فما العمل إذن؟ هل أتغاضى عما فكرت فيه صباحا؟ هل أنهزم لتعهدي بهذه السرعة وبهذه السهولة؟

بطبيعة الحال لن يكون من الصعب على المرء تجاوز ذلك الخط الساطع بالبياض فوق الطريق بدعوى إكراهات الوقت وغيرها، وقد يتعايش المرء مثلما نفعل عادة مع ظاهرة اللا قانون بكل سهولة وارتياح، ما دام الواقع الشائع ينحو عادة إلى تلك الحالة الفوضوية حتى لا نصفها بالبدائية في عيشنا الجماعي، لكننا سنظل -حينها وفي ما بعدها- مقتنعين بالفشل في تبني مبدأ المواطنة وسيادة القانون في مجتمعنا، وهذا، في حد ذاته، أمر محبط.