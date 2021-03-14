نقاش يتناول حفاظ النساء على التراث الأمازيغي

سلطت ندوة فكرية نظمت، السبت بفضاء متحف البستان الأثري بجماعة بني شيكر في إقليم الناظور، الضوءَ على دور المرأة الأمازيغية الريفية في حفظ التراث والتقاليد والأعراف الأمازيغية بالمنطقة.

وتحدث المتدخلون في هذه الندوة، التي كانت بعنوان “المرأة الريفية.. ذاكرة التراث والثقافة الأمازيغية”، والتي نظمت من طرف جمعية “تيزة للسياحة والتراث” بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، عن المهام التي قامت بها المرأة الريفية في تربية الأسرة والمجتمع على العادات والتقاليد الموروثة، ونقل الثقافة الأمازيغية إلى الأجيال.

وأجمع المتدخلون على أن المرأة الريفية مازالت، رغم موجات العولمة الكاسحة في العصر الحديث، تقوم بدورها في الحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغيين.

وشهد برنامج الندوة أيضا إقامة معرض لمختلف الأدوات والتحف والحلي الأمازيغية، إلى جانب عزف بعض الوصلات الموسيقية من التراث الريفي.

وفي تصريح لهسبريس، قال عبد السلام أمغار، رئيس جمعية “تيزة للسياحة والتراث”، إن “الندوة المنظمة على شكل احتفالية تروم أساسا الاحتفاء بالمرأة الريفية الأمازيغية، خاصة القروية، لتسليط الضوء على أدوارها الطلائعية في حفظ الثقافة والتراث الأمازيغيين”.

وأضاف أن “المرأة المحتفى بها اليوم، عانت، على مر التاريخ والعصور، من الإقصاء والتهميش، وتكبدت معاناة كبيرة في سبيل تربية الأجيال، وأضحى، اليوم، واجبا على الجميع تكريمها، ومنحها قيمتها الاعتبارية التي تستحقها”.