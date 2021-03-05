نشطاء يدعون الدولة إلى حصر مناطق "الكيف" والعفو عن جميع المزارعين‎

في غمرة النقاش الدائر حول تقنين “الكيف” في المغرب، أطلق مجموعة من النشطاء والحقوقيين في الريف و”جبالة” مبادرة محلية من “أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف”، عبروا فيها عن ترحيبهم الأولي بمشروع التقنين مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة “الكيف”، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى.
واعتبر جمعويون وحقوقيون وباحثون مدنيون وأعضاء المجتمع المدني من المنتمين إلى مناطق زراعة “الكيف” التاريخية، في المبادرة المقترحة، أن “فكرة المقترح إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال”، داعين إلى “العفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف”.
وشددت المبادرة المحلية من “أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف” على ضرورة رد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة “الكيف”، ورفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وأحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي”، داعية إلى “تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة “الكيف” في إقليمي الحسيمة وشفشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي”.
ونادى المبادرون في بلاغ لهم، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بضرورة “إشراك الساكنة المحلية في النقاشات المرافقة للقانون، وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه”، مع تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة عبر خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الآليات.
وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية، التي ستقام في أواخر العام الجاري، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات تمكنهم من الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجال الطبي؛ وهو نقاش “قديم” يتجدد مع كل مناسبة انتخابية، غير أن هناك اليوم توجها رسميا للحسم في هذا الموضوع.
ويطالب هؤلاء الجمعويون والحقوقيون والباحثون المدنيون وأعضاء المجتمع المدني من المنتمين إلى مناطق زراعة “الكيف” التاريخية بعدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات، مع ضرورة فتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للقنب الهندي.
كما دعا أصحاب هذه المبادرة السلطات إلى “تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والإرشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا. وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها (سياحة جبلية، محميات طبيعية… إلخ)، وتأسيس فريق من المهتمين بموضوع “الكيف”، يرافق التفكير في القضايا والاشكاليات المرتبطة ببلاد “الكيف” ومصاحبة تنزيل القانون والبحث عن حلول عملية.
بعد تقنين الكيف، ستنزل الدولة على المنتجين بكل انواع الضرايب…فالقانون لن يكون في صالحهم، بل في صالح الشركات التي يمتلكها اشخاص نعرفهم جيدا..
والله مبقيت كنفهم والو… واش الحشيش كيحمق عباد الله وهادو باغين يقننوه؟؟؟؟ راه خاص الإعدام للناس لي كيتاجرو بيه وكيخرجو على الحياة ديال الشباب لي كيفشل قبل مايبدا… حسبنا الله ونعم الوكيل
ما المانع من تصدير عشبة طبية طبيعية. الكيف اقل ضررا من الخمور والتبغ على الاقل هو منتوج وطني.
ان تقنين القنب الهندي لن يستفيد منه الا افراد العصابات :الحيتان المفترسة؟! مع ان المستضعفين لن يجنوا الا ارتفاع الادمان الجرائم والانتحارات ..مع تصاعد نفوذ مرتزقة السياسة الانتخابية التي لها دفاع نفعي انتهازي على التقنين ..والاغرب يتحدثون عن الحق التاريخي والمشاركة التنموية واحقية الجغرافية لمناطق الريف التاريخية في زراعة ربيبة ام الخبائث الذي هو الخمر..
ونسوا الحق التاريخي لتلك المنطقة في نهضة تنموية تقوم على اقتصاد وطني وصناعات تحويلية بعيدة من التشجيع على ادمان المخدرات تحت تبرير الاستعمال الطبي والتجميلي … هل تريدون ان تكون مداخيل الجزء الاكبر من الناتج الوطني المحلي مبنية على الخمور والسياحة الجنسية والقنب الهندي وكازينوهات القمار والاتجار في تهجير البشر /شبابا والرق الابيض والاطفال ….باختصار اتقوا الله ايها الحكام ..فانه سيذكر التاريخ ان سياسة واقتصاد ونموذج التنمية في عهدكم بني على مداخيل الفساد.. باختصار مابني على باطل فهو باطل ولن يبارك فيه من سيحاسبكم يوم تقفون بين يديه غدا ..اللهم اشهد فاني قد بلغت..
الدولة راها تسطات خاصها الفلوس بأي طريقة شويا غادين يخرجو ليكم ضريبة على أشعة الشمس والطاقة الشمسية ومن بعد على الأوكسجين حتا هو. والله الا قمة الطحين وعضومة المواطن كي طحنوهم تاهوما يجبدو ليك النخاع الشوكي
من خلال التعاليق وحتى السابقة في مقالات في الموضوع، واضح ان بعض المعلقين الرافضين لتقنين الكيف لم يفهموا معنى التقنين.
التقنين لا يتحدث عن الاستهلاك المعروف اي “التبواق” بل للاستعمال الطبي في مختبرات طبية وصيدلية لمعالجة بعض الامراض وللمواد التجميلية.
اما “الكماية” فليس هو غرض التقنين.
“فهمتني او للا لا”
من حقهم ف الى جينا للواقع ف نبتة الكيف كانت في الريف فقط اقليم الحسيمة وبعدها انتقلت الى بعض المناطق خارج اقليم الحسيمة و النواحي… لهذا فيجب حصر زراعة الكيف في جبال الريف لانها موطنها الاصلي وحتى من ناحية الجودة ففرق كبير بين حشيش كتامة وبين حشيش المناطق المجاورة لها
En Europe le cannabis traité est utilisé dans les produits pharmaceutiques, ,
médicales, esthétiques, industriel et même nucléaire, alors, ou en ai nos responsables peureux timides et affairistes paresseux et égoistes
أنا شخصيا ضد الإستعمالات المضرة للقنب الهندي، ولكن فقط للتتذكير تم إستعماله منذ قرون في التدخين. ولم تورد أي تقارير سلبية عند ذالك الإستعمال الخام قدر ما نعرفه عن التبغ المعروض للبيع . بل كان الضرر عند تحويله إلى مادة مركزة . لكن هذا ليس هو أساس الموضوع، بل إن المسألة تتعلق بثثمين هذه النبته واستخلاص فوائدها الصيدلانية والصناعية التي تعد بالمآت بل بالآف . ولهذا يجب التفكير مليا وبالهدوء في كل تبعات هذا الموضوع و أثاره على هاؤلاء المزارعين المساكين حاليا و على الإقتصاد الوطني مستقبلا.
باقي ما لنا بسم الله وهاد الجمعيات تدعو للاحتكار الحصري من طرف “المناطق التاريخية لزراعة الكيف”. إذا لم يكن بمقدار المغاربة على حد السواء الاستفادة من هذا القانون فلا داعي له