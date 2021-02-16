نصف مليون حقنة "سينوفارم" تعزز مخزون اللقاح ضد "كورونا" بالمغرب

نصف مليون حقنة "سينوفارم" تعزز مخزون اللقاح ضد "كورونا" بالمغرب
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 10:00

وصلت شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني إلى المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، محملة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية حطت بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، ضمن تصريحات متطابقة، أن الشحنة الثانية من اللقاح الصيني “سينوفارم” تضم نصف مليون حقنة.

ووفق المصادر فقد تم تفريغ الشحنة ونقلها على متن ثلاث شاحنات للنقل اللوجستيكي مخصصة لهذا الغرض إلى الوكالة المستقلة للتثليج الموجودة بمقاطعة سيدي عثمان بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وبلغ مجموع الحقن التي تسلمها المغرب إلى حدود اليوم الثلاثاء سبعة ملايين حقنة، منها ستة ملايين تخص لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني المصنع في دولة الهند، ومليون حقنة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح 1.707.091 شخصا إلى حدود أمس الاثنين، حسب النشرة اليومية لوزارة الصحة حول “كوفيد-19″، وقد جرى تسريع عملية التلقيح لتتجاوز 300 ألف شخص في ظرف 24 ساعة.

اللقاح الصيني سينوفارم فيروس كورونا مطار محمد الخامس

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