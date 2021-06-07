نقابات تعليمية تحشد للانتخابات المهنية وتشترط حياد وزارة التربية الوطنية

لا تستكين الأزمة الحادة بين وزارة التربية الوطنية ونقابات قطاعية تصر على استدامة المواجهة، هذه المرة من بوابة الانتخابات المهنية، حيث تسبق تهم “التزوير” موعد التصويت المرتقب.
وتصر النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم على أن التقطيع الحالي لا يؤسس لنتائج حقيقية تعكس تمثيلية النقابات على المستوى القاعدي.
وتخوض المركزيات النقابية في قطاع التعليم، على امتداد الأيام الجارية، منافسة انتخابية، قبل التصويت يوم 17 يونيو الجاري، محاولة تثبيت نفسها طرفا ممثلا للقواعد المهنية، من خلال الاستناد إلى أصوات شغيلة تراهن على إيجاد حلول لملفات متراكمة.
ولا تمر العلاقة بين النقابتين ووزارة التربية الوطنية على ما يرام، فقد سبق أن استثنت المصالح الوزارية المركزيتين من الحوار القطاعي؛ وهو ما اعتبرته النقابات ضربا لها بسبب “مواقفها”.
تقزيم نقابات
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن نية التزوير حاضرة لدى وزارة التربية الوطنية، والدليل هو التقطيع الحالي الذي يستهدف نقابات مناضلة.
واعتبر الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن التقطيع يتجه نحو تقزيم حضور نقابات معينة في مناطق تقليدية، والبداية من الدار البيضاء التي تضم 44 ألف موظف، ولم تمتع سوى بـ34 مقعدا؛ فيما درعة تافيلالت 18 ألف موظف بـ57 مقعدا.
وأشار القيادي النقابي إلى أنه على مستوى الفئات كذلك جرى دعم بعض منها على حساب آخر، مسجلا أن الهدف الرئيسي للوزارة يبقى أن تزيح النقابة من المرتبة الأولى انتخابيا.
وأردف الراقي أن مرد ذلك هو خطاب مزعج يرفض “العام زين”، مؤكدا أن ترتيبات ما يجري بدت واضحة منذ عزل النقابة ضمن جلسات الحوار القطاعي الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية.
حياد الوزارة
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن النقابة راسلت رئاسة الحكومة ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة، للتشكي من القرارات الانفرادية التي تخطها الوزارة على مستوى الانتخابات.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الوزارة تمارس الغش في حق مركزيات؛ وذلك عبر إعطاء فئات ليست لها حضور كبير في المنظومة عدد مقاعد أكبر من أخرى أساسية جدا”.
وأشار المتحدث إلى أن فئات لا يشتغل فيها سوى 170 فردا، وجلهم ماض نحو التقاعد، تمنح 25 مقعدا؛ في حين فئات أخرى مثل المديرين يمنح لها عدد مقاعد قليل.
وأورد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن النقابات قدمت طعنها ولم تتلق إلى حدود اللحظة أي رد أو جواب، مشيرا إلى أن المركزية لن تقاطع وستستمر في مسار إقناع الشغيلة بضرورة اختيار الصواب.
انفراد الوزارة باتخاذ قرارات أحادية الجانب بشكل مقزز يكشف حقيقة انها دمية ناطقة في أيد الرأسماليين والليبرياليين الذين يهدفون لافراغ المدرسة العمومية وتحويلها للخواص تحت اسماء رنانة من قبيل المدارس “الشريكة” . هم لا يريدون نقابات قوية تقف عقبة في وجه مخططاتهم التخريبية ، بل يريدون تنصيب الخونة من اجل تلقي المساعدة لتمرير مخططاتهم .
لعبة قديمة لكنها تبرز تراجع مكانة وطننا في مجال الحقوق والحريات والعمل النقابي والحزبي.
أنا لا أدعو للمقاطعة وإن كنت أريد ذلك لكن حبيبي وأخي المواطن صوتت أو لم تصوت قاطعت أو لم تقاطع فماقبل النتخابات هو نفسه مابعدها وهدا بغض النظر عن من سيتم تفويزه . سواأ كان البجد أو غيره .
فبلاما تحولو تسوقو لنا وكأن تغييرا سيقع . وما النموذج التنموي سوى محاولة إنعاشية لبدأ الوعود التي أعطيت في انتخابات سابقة
النقابات والاحزاب سبب فساد المغرب. نحن في حاجة لحزبين ونقابة واحدة تمثل عموم الشغيلة. 16 مليار ستذهب لجيوب الديناصورات
جميع الاحزاب الوانهم واشكالهم مختلفة واصلهم واحد صنيعة الداخلية والقصر ادن فهم في خدمة وتحت تصرف من صنعهم
يقول هذا المقلوب أن الوزارة لديها نية التزوير في الانتخابات،فكيف عرف هذا الذكي هذه النية. انه عالم الغيب وعالم ما في صدور الناس.ام أن هذه مقدمة ليبين عليها نضاله الفارغ وطعن في شرعية الانتخابات ونزاهتها.هذا مرفوض أيها المقابل.
ونحن كذلك نطلب حيادكم!!!!!!
ما معنى ارفاق المقال بصورة لأحدى النقابات دون الأخرى؟
لنكن موضوعيين ونتحدث عن الحقيقة المرة والمريرة عن عالم النقابات والدكاكين السياسية المسماة زورا وبهتانا بالاحزاب فشخصيا لم انخرط قد في نقابة او حزب ليس لاني لا اريد ولكن لقناعتي بانها لا تمتلك الصفات ولا المميزات ولا الاسباب ولا العوامل التي تجعل المرء يثق فيها فهي عبارة عن مجموعات من الاشخاص تجمعهم المصلحة الخاصة لا اكثر رغم انهم يقولون عكس دلك في تصريحاتهم النارية وكلامهم المعسول واقوالهم الخشبية التي لا تقنع حتى الجاهل فما بالك بالعارف والمدرك لبواطن وخفايا هؤلاء ولعل قانون التقاعد المشؤوم والدي اضر بفئة كبيرة من رجال التعليم ممن قضوا فترات طويلة في العمل يبين تواطؤ هاته الدكاكين وما تسمى بالنقابات مع الحكومة التي مررته في ارتياح وهناء ودون عناء فكيف سيسمح لي ضميري ومبادءي بالمشاركة في هدا الزور المسمى انتخابات اللجان الثنائية ففي اعتقادي المتواضع فكل من يلج هدا العالم الملوث فهو يبحث عن مصالحه لا اقل ولا اقل اما الحديث عن النضال فهو بعيد عن الحقيقة فلا توجد كلمة نضال في قاموس هؤلاء فالمصلحة هي الاساس وليدهب الموظف البسيط الى الجحيم.