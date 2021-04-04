نقابيون يقررون تعليق إضراب عام محلي بتنغير

أعلن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) بتنغير أنه قرر تعليق الإضراب العام المحلي الذي كان من المنتظر خوضه يوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، المرفق بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تنغير، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بمقر العمالة.

وكشف بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أن لقاء أوليا انعقد بمقر عمالة إقليم تنغير، حضره الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا مدينة تنغير ومسؤولي الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنغير، كان مناسبة للتطرق بشكل مستفيض لكل قضايا العمال والأجراء في مختلف الفروع المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضح البلاغ أن “القضايا الذي تمت مناقشتها تفاعلت معها السلطات الإقليمية والمحلية بإيجاب، حيث عبرت عن استعدادها للوقوف على تسوية كل النقاط المطلبية العادلة والمشروعة المطروحة للتفاوض”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على تشكيل لجان للتتبع وفق برنامج عمل محدد ووفق محاور أساسية، أهمها: المتقاعدين، المناولة، النظافة، النقل الطرقي، الشاحنات، سيارات الأجرة، الرعاية الاجتماعية…”، مشيرا إلى أن اجتماعاتها ستنطلق بداية الأسبوع القادم.

وأعلن الإطار النقابي المذكور تشبثه بروح الحوار والتفاوض الإيجابي المنتج، واستعداده للتجاوب مع كل المبادرات الجادة لنزع فتيل التوتر والاحتقان والضامنة لحقوق العمال والأجراء، معتبرا الدفاع عن الحريات النقابية والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي من أولوياته التي لا يمكن التنازل عنها، منوها بـ”تتبع المكتب التنفيذي لملف اقتحام المقر الكونفدرالي المستفز”، معلنا حرصه التام ودفاعه عن المبادئ الأساسية للنضال النقابي الكونفدرالي الأصيل.