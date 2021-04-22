نقل زعيم "البوليساريو" إلى مستعجلات إسبانيا

كشفت صحيفة “جون أفريك” أنه تم نقل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على وجه السرعة إلى مستعجلات إسبانيا بعد تدهور حالته الصحية.

وكان زعيم جبهة البوليساريو توارى عن الأنظار منذ أيام ولم يظهر في عدة أنشطة داخل مخيمات تندوف.

وقالت صحيفة “جون أفريك”، نسبة إلى مصادرها، إنه جرى ليلة أمس الأربعاء 21 أبريل نقل إبراهيم غالي البالغ من العمر 73 عاماً إلى مستشفى “لوغرونيو” بالقرب من سرقسطة بإسبانيا.

ونقل مصدر إعلامي إسباني أن زعيم جبهة البوليساريو يعاني من صعوبة شديدة التنفس، وتم إدخاله إلى المستشفى بهوية جزائرية مزيفة لشخص يدعى محمد بن بطوش.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس الجزائري خص غالي بعناية وتكلف بمصاريف العلاج، وجعل تحت تصرفه عاملين طبيين جزائريين.