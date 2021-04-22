نقل زعيم "البوليساريو" إلى مستعجلات إسبانيا

كشفت صحيفة “جون أفريك” أنه تم نقل زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على وجه السرعة إلى مستعجلات إسبانيا بعد تدهور حالته الصحية.
وكان زعيم جبهة البوليساريو توارى عن الأنظار منذ أيام ولم يظهر في عدة أنشطة داخل مخيمات تندوف.
وقالت صحيفة “جون أفريك”، نسبة إلى مصادرها، إنه جرى ليلة أمس الأربعاء 21 أبريل نقل إبراهيم غالي البالغ من العمر 73 عاماً إلى مستشفى “لوغرونيو” بالقرب من سرقسطة بإسبانيا.
ونقل مصدر إعلامي إسباني أن زعيم جبهة البوليساريو يعاني من صعوبة شديدة التنفس، وتم إدخاله إلى المستشفى بهوية جزائرية مزيفة لشخص يدعى محمد بن بطوش.
وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس الجزائري خص غالي بعناية وتكلف بمصاريف العلاج، وجعل تحت تصرفه عاملين طبيين جزائريين.
الرخيص مطلوب للعدالة بإسبانيا.. إذن يجب القبض عليه.. على العموم سيقبض الله روحه النتنة .. هو وشيوخ كابرانات فرنسا.
الا تستحون من استغباء شعبكم؟تارة تقولون انه مات و تارة تقولون اصيب بنوبة قلبية…فخامة رئيس الجمهورية بخير وبصحة سليمة
محمد بن بطوش فحالة شافاه اله، غيشدوه سبنيول عندهم. محتاجينو.
ان شاء الله سيتم تقديمه للعدالة باسبانيا لانه متابع قضائيا بها بتهمة القتل والتعذيب وجرائم الحرب .صيفطوه فغيبوبة الى فاق يلقى البوليس معاه !
نتمنا لك الشفاء العاجل إنشاء الله
هذا المختل وطنيا مطالب من طرف القضاء الاسباتي، واذا كان الامر كذلك، ودخل اسبانيا للتداوي بوثائق مزورة، فهذا يعني أنه وعرابه “تبون” يتمتعان بكامل السخافة العقلية، والتوازن في الغباء والجهالة المركبة…
أنا أقول لكم ما يجري : بدأت عملية التصفية بين الجبهات المتضاربة داخل مخيمات الزوابع الرملية و البانطوفات.
تم القضاء على الداه البندير، و ابراهيم غالي في جروح بليغة. هذا حال العصابات، حينما لا تجد من تهاجم تبدء في عملية الصراعات الداخلية.
السؤال هنا : كم عدد الصحراويين المتبقيين في المخيمات؟ 10 آلاف أو أقل
الرخيص مطلوب للعدالة الاسبانية. حين شفاءه سيتم القبض عليه.
يجب إعتقاله لدخوله إسبانيا بوثائق .وانتهاكات حقوق الانسان وتعذيب المعتقلين .والاستغلال الجنسي لنساء مخيمات العار
بن عمي راهي بشوية كان غادي يكون معا البندير في جهنم صاروخ الدرون قتل 4 والرخيص وبكثرة الخلعة راه في غيبوبة
هل بهوية مزورة! ألا يحق متابعته بأعمال صفة شخص آخر مع علمه بذلك؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى أليس هذه اعراض جائحة كورونا؟
على مايبدو ان زعيم البوليزاريو اصيب هو الاخر في قصف طائرة الدرون وقتل البندير وتم التكتم على ذلك من طرف البوليزاريو.
عبد العزيز المراكشي لطالما غرد بان الصحراء ستصبح مستقلة وسيصبج رءيسا لها مات والصحراء ما زالت في مغربها أما هد براهيم غالي وهو ليس كدلك لأنه رخيص بمعنى الكلمة فلو انقضى اجله وهدا لا يهم سواء مات أو بقي حي فالصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وهؤلاء الخونة مصيرهم جهنم خالدين فيها
مدا ستقول لربك عن الفتن التي خلفت ورآك نساء أطفال تحت الفقر والجوع والعطش 40سنة ولا يبقى إلى وجه ربك ذي الجلال والإكرام
هذا الخبر لايهمنا بقدر ما يهم النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد الخبيث والذي تربطهما علاقة مشبوهة وغير محدودة.
أفين التبون لي كال عندو احسن منظومة صحية في افريقيا علاش مداهش للجزائر
لعله يتذكر ربه وهو على فراش الموت فيطلب العفو عما اقترفت يداه في حق وطنه ومواطنيه
ويمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين…صدق الله العظيم…
تنكروا للوطن الذي آواهم و كبروا و ترعرعوا في أحضانه و هاهم اليوم يمرضون و يموتون بعيدا عنه وعن أهلهم و أقاربهم بعد أن أفقدهم الطمع البصر والبصيرة…
إن الله يمهل ولا يهمل…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقال انه متابع من طرف المحاكم الإسبانية بسبب شكاية إحدى ضحاياه تتعلق بالتحرش وممارسة الجنس بالعنف.. انها الفرصة للقبض عليه.. أو مصالح ولاد بو رقعة تقتضي التغاضي..!!! ¿¿¿
مهزلة حكام المرادية تم تزوير وثائق الرخيص لأنه مطلوب لدى القضاء الإسباني نهايتكم وشيكة إن شاء الله من أراد الشر ببلادنا اللهم شتت شملهم واجعل كيدهم في نحورهم.
عاجل …على الحكومة الاسبانية أن تلقي القبض على ابراهيم غالي زعيم الجماعة الارهابية المرتزقة بوليزاريو الموجود حالياً بالمستشفى داخل التراب الإسباني ..والمتهم بالقتل والتعديب والخطف لنشطاء حقوقين داخل مخيمات تندوف.اراضي جزاءرية ومتهم كدلك بخطف سياح أجانب مع عصابته ..فالسنوات الماضية..داخل النراب الجزائري. …والآن جاء إبراهيم غالي إلى إسبانيا وهو مطلوب لاالقاء القبض عليه من طرف القضاء الاسباني داخل المستشفى…ودخوله بااوراق مزورة
اللخم لغ شماتة. اخبار عاجلة جديدة تقول انه مصاب بكورونا و في حالة جد متقدمة
أولا هو ليس بزعيم لأنه رئيس عصابة اجرامية وارهابية قطاع الطرق. ثانياً هو متابع قضائيا لدى محاكم إسبانيا إذا تبث فعلا أنه دخل بهوبة مزورة فهناك تزوير وثائق رسمية ربما سيلقى عليه القبض بعد شفائه إذا شفي وإذا بقي على قيد الحياة ستكون أزمة دبلوماسية خطيرة بين إسبانيا والجزائر. ربي كبير لأنه يمهل ولا يهمل.
مغتصب النساء السكير سياقة محكمة ربه قبل محكمة المخلوق ماذا سيقول له الخائن الشيوعي المتمرد الى جهنم خالدين فيها حكام الجزائر الى النار وهو تبعهم الى النار خالدين فيها.
أتمنى أن يعيش وأن يعالجوه ليموت بالفقصة وليكون حاضرا على النجاحات والإنتصرات التي حققها بلدنا الحبيب،بغيتو يموت عرق بعرق.
بالشفاء العاجل لفخامة رئيس الصحراوي .اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقام
و لماذا بهوية جزاءرية مزيفة. بل هو أصلا جزاءري و هذا معروف. أصلا جمهوريتهم هي في تنذوف. جمهورية تنذوف الشقيقة هههوو. عاش المغاربة طاحني اللقطاء و القادم أكحل على الكلاب بحول الله. هيا يا مغاربة اطحنوا أي كلب من كلاب كوريا الشرقية.
الغريب في كل هذا،ليس مرض الرخيص،ولا الهوية المزورة،ولا تكفل العسكر بمصاريف العلاج،هذه أمور ألفناها من العصابة الحاكمة في جارة الشرق،الغريب هو كيف ينقل إلى مستعجلات إسبانيا والجزائر لديها أفضل نظام صحي بالقارة السمراء هههههههه
مجرد تساؤل.
متى ينتهي الاستحرار !!!؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” وتم إدخاله إلى المستشفى بهوية جزائرية مزيفة لشخص يدعى محمد بن بطوش ” انتهى الاقتباس.
على افتراض أن الخبر صحيح، فمن المستحيل على من له عقل أن يتقبل إدخال رئيس جمهورية إلى بلد أخر بهوية مزيفة، لا سيما أنه غادر بطائرة خاصة والحدود الجوية للجزائر واسبانيا مغلقة.
وعلى افتراض أنه مطلوب للعدالة الإسبانية كما يكتب بعض المعلقين، كان من الأجدر توجيهه إلى أي بلد أوروبي أخر.
أما النبأ العظيم ولا أقول الخبر الذي أضحكني حتى الثمالة هو ما ورد في ختام المقال:
” الرئيس الجزائري خص غالي بعناية وتكلف بمصاريف العلاج، وجعل تحت تصرفه عاملين طبيين جزائريين.” انتهى الاقتباس
كأن المغاربة لا يدرون أن الرئيس تبون ومن سبقه ومن يأتي بعده متكلفون بكل مصاريف الشعب الصحراوي وقادته وجيهته.
الاسلام عليكم. هاد ابراهيم الرخيص على ما يبدو توانيه عن الانضار منذ ضربة بواسل القوات المسلحة الملكية المغربية التي أودت بحياة زعيم دركهم المشؤوم . مما يطرح إمكانية إصابته خلال هذه الضربة. على العموم فليذهب هذا المعتوه هو حلفاءه من العسكر الجزائري الى مزبلة التاريخ.
إلى قااااع مزبلة التاريخ أيها الإنفصالي، وكان الله في عون ميزانية الشعب الجزائري،
…هذا المجرم المدعو ( غالي ).مطلوب من المحكمة العليا الاسبانية. لارتكابه جرائم ضد الانسانية واغتصابه لفتيات صحراويات مغربيات في سن حفيذاته ( لذا على السلطات المغربية ان تنسق مع نظيرتها الاسبانية.للتحقق من هوية هذا المجرم .فهناك وسائل تكنلوجية متطورة من معرفة هوية اي شخص..
واظن ان الاسبان غير مغفلين بأن تنطلي عليهم تفاهات النظام الدكتاتوري الجزائري.
المجرم غالي وجه مألوف في اسبانيا حيث كان ممثلا للعصابة الانفصالية بها.وصورة وجهه معروفة لذى المخابرات الاسبانية.لذا ان صح الخبر وكتبت الحياة لهذا المجرم.فيجب القبض عليه وتقديمه للعدالة التي اصدرت مذكرة لألقاء القبض عليه داخل التراب الاسباني..
الجرم عاد الى الجزائر بقرار من المخابرات الجزائرية.وقد انقذته فعلا الجزائر من يد العدالة الاسبانية.وها هو القذر يرجعه اليها.اما ليموت فوق ارضها موتة الكلاب او يقضي ما تبقى من عمره خلف القضبان…..
…
هذا دليل واضح على فساد النظام الجزائري و ربما كل المتواجدون في تندوف لهم اوراق مزورة و ينتحلون شخصيات اخرى او وهمية, بل جمهوريتهم كلها وهمية
اللهم في هاته الأيام المباركة خذه وخذ عصابات نظام كابرانات فرنسا أخذ عزيز مقتدر اللهم أنا فيهم عجائب قدرتك وخلص الشعب الجزائري و محتجزي تندوف من شرورهم
مبحوت عنه من طرف إسبانيا. في قضية إغتصاب الاطفال وقتلهم. يجب ان يحاصر ويتابع قضائيا.
إلى جهنم وبئس المصير… يا عميل النظام الجزائري….
ألى جهنم هو وكل الخونة الذين يستقوون بالخارج ومأكثرهم ويعيشون بين ظهرانينا وينعمون بخيرات بلدنا.
على الجالية المغربية في اسبانيا ان تنظم وقفة بالمستشفى لاعتقال هدا المجرم ان كتب له النجاة من المرض وأتمنى ان يكون قد تعرض لضربة رفقة القيادي البندير
نعم انه رمضان ومريض ولكن الخونة لاتناخدنا بهم شفقة
الشعب الجزائري يدفع كل المصاريف
الى ( الصحراوي ) 2…
لم تؤكد من اي صحراء انت
هل من الصحراء المغربية .او الجزائرية او المالية او الموريتانية.هناك صحاري كثيرة .اغلب الدول الافريقية لها صحاريها..
من جهة اخرى نحن لم نقل شيئا.بل مجلة..
Jeune Afrïque.هي التي نشرت هذا الخبر عن المجرم الرخيص.
يجب ان تقرأ المواضيع وتستوعبها جيدا قبل ان تعلق.ايها الصحراوي المجهول الهوية..
الى جهنم وبئس المصير يا كلاب اهل النار
ازعيم بوليزاريو مريض بفيروس الكبد س و فقر الدم الحاد وصحته في خطر بسبب الادمان قبل توليه زعيم البوليزاريو اي كان مريض مدة طويلة و الان في اواخر مرضه او اواخر حياته..
الله اما رزقنا حسن الخاتمة. وفين احسن منضومة صحية في أفريقيا