نيمار يمدد عقده مع فريق باريس سان جرمان
هسبريس من الرباطالسبت 8 ماي 2021 - 13:40
مدد النجم البرازيلي نيمار عقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان لثلاث سنوات إضافية إلى غاية 2025، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية رسميا اليوم السبت.
وكان نيمار (29 سنة) انتقل إلى صفوف سان جرمان في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون أورو في غشت 2017 قادما من برشلونة الإسباني.
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