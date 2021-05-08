نيمار يمدد عقده مع فريق باريس سان جرمان

نيمار يمدد عقده مع فريق باريس سان جرمان
صورة: أ.ف.ب
السبت 8 ماي 2021 - 13:40

مدد النجم البرازيلي نيمار عقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان لثلاث سنوات إضافية إلى غاية 2025، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية رسميا اليوم السبت.

وكان نيمار (29 سنة) انتقل إلى صفوف سان جرمان في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون أورو في غشت 2017 قادما من برشلونة الإسباني.

العقد باريس سان جرمان كرة القدم نيمار

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