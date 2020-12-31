هتك عرض قاصر يورط ستينيا في مدينة وزان

هتك عرض قاصر يورط ستينيا في مدينة وزان
صورة: و.م.ع
الخميس 31 دجنبر 2020 - 13:21

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان شخصا يبلغ من العمر حوالي 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة وزان قد توصلت بشكاية حول قيام المشتبه فيه باستدراج قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وتعريضه لاعتداء جنسي، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة وفق المنسوب إليه.

التغرير بقاصر الحراسة النظرية هتك عرض قاصر وزان

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‫تعليقات الزوار

8
  • مجتهد
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 13:30

    والمشكلة عندما تتحرك الجمعيات و الناشطين من أجل وضع قوانين تحمي القاصرين أقل من 18 سنة من الذئاب، نجد الدواعش يعارضون هذه الدعوات ويتهموها بالتخوين، لكي يبقى لهم المجال فسيحا للزواج واغتصاب القاصرات كيفما يحلو لهم، لا هم تركوهم يدرسوا ولا هم تركوهم يعملوا، وذلك من أجل التحكم في مصيرهم المادي واستعبادهم كيفما شاؤوا. بالله عليكم ماذا قدمتم انتم؟

    6
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  • لا حولة ولا قوة إلا بالله
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 13:37

    ولماذا المشايخ اللذين قالوا في مقال سابق ان الموسيقى حرام لماذا لا نسمع لهم حس عندما تقع مثل هذه الافعال الشيطانية ولا يستنكوها أو يتكتمون عليها لأن في عرفهم يعتبرون الإغتصاب سبي وغنيمة حتى لو اغتصب رضيع صغير أو المحارم

    -5
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  • amine
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 13:43

    بالمؤبد، بالمؤبد………………

    9
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  • بحثا عن العدالة .
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 13:45

    فتاة في السابعة عشر لا تعتبر قاصرا يجب تعديل هذا القانون ومتابعته بهتك العرض والنظر في ملابسات القضية وهل كانت بالتراضي أو بالعنف .

    0
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  • marjane
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 14:03

    لي دار الذنب استاهل العقوبة . وما علاقة الدين بالاجرام

    0
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  • الكبت
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 14:03

    هذا نتيجة للكبت عند الخليجيين ، اعتداء على القصر والأطفال ذكوراً وإناثاً

    0
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  • متابعات . .
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 14:13

    إيقاعُ الجسد وفلسفةُ الرّقص

    بالرجوع إلى نظرية الغيقاع أو إلى نظرية الآلات، أن التحدي بالنسبة إلى فابري يتمثّل في عدم التقيُّدِ بانتظامية العلامات التي يطلق عليها ليوتار “كتلة الكتابة”، والتي تجعل التاريخانية الأساسية للكلمة والصورة والإيماءة مستحيلة.

    رويدة سالم

    0
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  • omar
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 14:16

    كاين واحد مشكيل لي هو صغير ونقدرو نقولو كبير وهي خاصن حتى نحاربو دوك ناس لي كيدلو روح الإنسانية دايلهم بالعربية ناس لي فيهم دودة

    0
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