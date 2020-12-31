هتك عرض قاصر يورط ستينيا في مدينة وزان

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان شخصا يبلغ من العمر حوالي 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة وزان قد توصلت بشكاية حول قيام المشتبه فيه باستدراج قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وتعريضه لاعتداء جنسي، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة وفق المنسوب إليه.