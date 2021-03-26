هذا موعد مرتقب لاعتماد توقيت غرينيتش بالمغرب

من المرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن العودة إلى توقيت غرينيتش يوم الأحد 11 أبريل المقبل، وذلك قبل حلول شهر رمضان، الذي سيصادف يوم 13 أو 14 من الشهر ذاته، بيومين أو ثلاثة أيام.
ومن المعتاد أن يتم الرجوع إلى الساعة الاعتيادية للمملكة (غرينيتش) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من آخر يوم أحد قبل دخول شهر رمضان.
ويأتي الإجراء السنوي المذكور طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.25.20 الصادر في 15 من شعبان 1441 الموافق (9 أبريل 2020) بشأن الساعة القانونية.
نتمنى ان يرجع توقيت غرينيتش دائما،هذه الساعة الاضافية أنهكتنا نفسيا و جسديا،كفى من العبث بصحة المواطنين
إذا لم تستحي فافعل ما شئت.حتى جاء شهر رمضان.
خلق الله الارض وجعل لها ساعتها,فلا يجب اللعب بها ,لانها تؤدي الانسان في صحته.
الشعب يريد الرجوع للساعة العادية عبى طوووول
اللهم اجعلنا من من صامه وقامه خير قيام واجعل كل توقيتنا في سبيل مرضاتك آمين.
ساعة زائدة ساعة ناقصة الله يجيب غير الصحة والسلامة.
من جهة أخرى: ما مدى استفادة الشعب المسحوق من هذا التأرجح السنوي الساعة؟ أكيد لا شيء
c est du n n’importe quoi. Maintenant vous avez imposé l ajout d une heure. c est bon, vaut mieux la laisser. ça ne va rien changer le changement en mois de ramadan uniquement.
هارعار الى ماخليو الساعة البيولوجية فرمضان ومورا رمضان راحنا مرضاتنا فنفسيتنا …ماحصلنا على اي شيء ملموس بتغييرها سوى المرض + كورونا.
يعني أنه هناك ساعة غير قانونية. المرجو من المسؤولين التوقف عن التلاعب بمشاعر المواطنين.
انا باغي كرينتش دائما أما هذه الساعة الإضافية غير ضوخاتنا.
و مالجدوى من الرحوع في هذا الشهر المبارك إلى تقديم و ٱخر السهر تأخير. مع ذلك أغلب المواطنين ساعتهم هي ساعة كرينتش. و مازال الأمل أن يلغى هذا القرار الوزاري أو تبقى الساعة ساعة لا في رمضان و غير رمضان.
هادشي ما صورنا من هاد الحكومة ديال العدالة والتنمية انقص ساعة زيد ساعة.اما الزيادة في فرص الشغل الاولاد الشعب والزيادة فالسميك والو.حسبنا الله ونعم الوكيل
لعنة الله على من كان و راء هذه الساعة المشؤومة من أيدها .
المرجو من الحكومة تبقي على التوقيت الرسمي المغرب مبغيناش نكونو نفس التوقيت مع الجزائر
* ما دام سيرجعون إلى الساعة الإضافية في شهر شوال ، سأُبقي عقارب
ساعتي على التوقيت الحالي ، لأني عندما أعدلها فإنها تصاب بالعطل
و العطب .
* هل العمل بإضافة ساعة ، سيجعل الصوم حرام ؟
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في هذي الساعه
إدا أسندت ألامور الى غير أهلها فالتضر الساعة
والله ان اضافة هده الساعة ستكون السبب في خسارة البيجيدي في الانتخابات المقبلة. لهدا على الاحزاب اللتي ترغب بالفوز في الانتخابات المقبلة ان تعدنا بالرجوع الى الساعة البيولوجية للمغرب ) gmt(.