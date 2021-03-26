هذا موعد مرتقب لاعتماد توقيت غرينيتش بالمغرب

هذا موعد مرتقب لاعتماد توقيت غرينيتش بالمغرب
صورة: أرشيف
الجمعة 26 مارس 2021 - 22:54

من المرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن العودة إلى توقيت غرينيتش يوم الأحد 11 أبريل المقبل، وذلك قبل حلول شهر رمضان، الذي سيصادف يوم 13 أو 14 من الشهر ذاته، بيومين أو ثلاثة أيام.

ومن المعتاد أن يتم الرجوع إلى الساعة الاعتيادية للمملكة (غرينيتش) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من آخر يوم أحد قبل دخول شهر رمضان.

ويأتي الإجراء السنوي المذكور طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.25.20 الصادر في 15 من شعبان 1441 الموافق (9 أبريل 2020) بشأن الساعة القانونية.

الساعة القانونية توقيت غرينيتش شهر رمضان وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

18
  • رأي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:00

    نتمنى ان يرجع توقيت غرينيتش دائما،هذه الساعة الاضافية أنهكتنا نفسيا و جسديا،كفى من العبث بصحة المواطنين

    67
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نصراوي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:01

    إذا لم تستحي فافعل ما شئت.حتى جاء شهر رمضان.

    44
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mounir
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:01

    خلق الله الارض وجعل لها ساعتها,فلا يجب اللعب بها ,لانها تؤدي الانسان في صحته.

    58
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لا لا ثم لا
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:08

    الشعب يريد الرجوع للساعة العادية عبى طوووول

    48
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رمضان
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:09

    اللهم اجعلنا من من صامه وقامه خير قيام واجعل كل توقيتنا في سبيل مرضاتك آمين.

    45
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdellah
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:12

    ساعة زائدة ساعة ناقصة الله يجيب غير الصحة والسلامة.
    من جهة أخرى: ما مدى استفادة الشعب المسحوق من هذا التأرجح السنوي الساعة؟ أكيد لا شيء

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • citoyenne
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:13

    c est du n n’importe quoi. Maintenant vous avez imposé l ajout d une heure. c est bon, vaut mieux la laisser. ça ne va rien changer le changement en mois de ramadan uniquement.

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • fariss rabia
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:14

    هارعار الى ماخليو الساعة البيولوجية فرمضان ومورا رمضان راحنا مرضاتنا فنفسيتنا …ماحصلنا على اي شيء ملموس بتغييرها سوى المرض + كورونا.

    33
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الساعة لله
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:16

    يعني أنه هناك ساعة غير قانونية. المرجو من المسؤولين التوقف عن التلاعب بمشاعر المواطنين.

    35
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالواحد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:20

    انا باغي كرينتش دائما أما هذه الساعة الإضافية غير ضوخاتنا.

    26
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdou
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:22

    و مالجدوى من الرحوع في هذا الشهر المبارك إلى تقديم و ٱخر السهر تأخير. مع ذلك أغلب المواطنين ساعتهم هي ساعة كرينتش. و مازال الأمل أن يلغى هذا القرار الوزاري أو تبقى الساعة ساعة لا في رمضان و غير رمضان.

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رشيد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:24

    هادشي ما صورنا من هاد الحكومة ديال العدالة والتنمية انقص ساعة زيد ساعة.اما الزيادة في فرص الشغل الاولاد الشعب والزيادة فالسميك والو.حسبنا الله ونعم الوكيل

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:24

    لعنة الله على من كان و راء هذه الساعة المشؤومة من أيدها .

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • medsghir
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:25

    المرجو من الحكومة تبقي على التوقيت الرسمي المغرب مبغيناش نكونو نفس التوقيت مع الجزائر

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ما دام سيرجعون
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:32

    * ما دام سيرجعون إلى الساعة الإضافية في شهر شوال ، سأُبقي عقارب
    ساعتي على التوقيت الحالي ، لأني عندما أعدلها فإنها تصاب بالعطل
    و العطب .

    * هل العمل بإضافة ساعة ، سيجعل الصوم حرام ؟

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بارك لهما
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:33

    حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في هذي الساعه

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الخنشوف لحسن
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:34

    إدا أسندت ألامور الى غير أهلها فالتضر الساعة

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mohammed
    الجمعة 26 مارس 2021 - 23:41

    والله ان اضافة هده الساعة ستكون السبب في خسارة البيجيدي في الانتخابات المقبلة. لهدا على الاحزاب اللتي ترغب بالفوز في الانتخابات المقبلة ان تعدنا بالرجوع الى الساعة البيولوجية للمغرب ) gmt(.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 10

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 1

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير

صوت وصورة
جائزة تميز المرأة المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:50 4

جائزة تميز المرأة المغربية

صوت وصورة
الدميعي يدرب الكوكب المراكشي
الجمعة 26 مارس 2021 - 11:30 3

الدميعي يدرب الكوكب المراكشي

صوت وصورة
ليلى لمريني فنانة الملحون
الجمعة 26 مارس 2021 - 10:59 2

ليلى لمريني فنانة الملحون