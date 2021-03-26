هذا موعد مرتقب لاعتماد توقيت غرينيتش بالمغرب

من المرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن العودة إلى توقيت غرينيتش يوم الأحد 11 أبريل المقبل، وذلك قبل حلول شهر رمضان، الذي سيصادف يوم 13 أو 14 من الشهر ذاته، بيومين أو ثلاثة أيام.

ومن المعتاد أن يتم الرجوع إلى الساعة الاعتيادية للمملكة (غرينيتش) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من آخر يوم أحد قبل دخول شهر رمضان.

ويأتي الإجراء السنوي المذكور طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.25.20 الصادر في 15 من شعبان 1441 الموافق (9 أبريل 2020) بشأن الساعة القانونية.