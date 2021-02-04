هذه تفاصيل عدد الملقحين والتوزيع الجغرافي لحالات الفيروس بالمغرب

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 351.723 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أشارت إلى إحصاء 620 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ووفاة 28 شخصا.

وتعافى من “كوفيد-19” 742 شخصا؛ أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.5 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 67 حالة، واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 1.7 خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 19.7 بالمائة.

وفيما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير، فقد توزعت بين 8 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بسلا ومراكش وبني ملال، وحالة واحدة بكل من طنجة-أصيلة والحسيمة وتطوان والصخيرات-تمارة والخميسات والرباط وبركان وقلعة السراغنة وطاطا والرشيدية وميدلت وخنيفرة ومكناس وفاس.

أما الحالات الجديدة المصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، البالغ عددها 620 حالة، فقد سجلت منها 225 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، توزعت بين 187 بالدار البيضاء، و24 بالجديدة، و20 بالنواصر، و19 بالمحمدية، و3 حالات بمديونة، وحالة واحدة بكل من سطات وبرشيد.

فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 80 حالة، توزعت بين 33 بطنجة-أصيلة، و16 بالحسيمة، و13 بالعرائش، و11 بتطوان، و3 حالات بوزان، وحالتين بالمضيق-الفنيدق، وحالة واحدة بكل من شفشاون والفحص أنجرة.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 76 حالة، توزعت بين 29 بالصخيرات-تمارة، و24 بسلا، و7 حالات بسيدي سليمان، ومثلها بالخميسات، و4 بسيدي قاسم، و3 بالقنيطرة، وحالتين بالرباط.

أما جهة الشرق فقد حصدت 74 حالة، توزعت بين 24 بوجدة-أنجاد، و24 بالناظور، و12 ببركان، و8 حالات بالدريوش، و3 بجرادة، وحالتين بتاوريرت، وحالة واحدة بفجيج.

وسجلت جهة مراكش آسفي 38 حالة، توزعت بين 32 بمراكش، وحالتين بالصويرة، وحالتين بآسفي، وحالة واحدة بكل من قلعة السراغنة والحوز.

وتبعا للنشرة اليومية ذاتها، فقد سجلت جهة سوس ماسة 33 حالة، توزعت بين 17 بأكادير إداوتنان، و10 حالات بإنزكان آيت ملول، و4 بتارودانت، وحالتين بتزنيت.

فيما نالت جهة فاس مكناس 17 حالة، توزعت بين 6 حالات بفاس، و3 بالحاجب، ومثلها بتازة، وحالتين بمكناس، وحالتين بتاونات، وحالة واحدة بصفرو.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 12 حالة، توزعت بين 6 حالات بالرشيدية، و3 بميدلت، وحالتين بتنغير، وحالة واحدة بورزازات.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد كان نصيبها 12 حالة، توزعت بين 8 حالات ببني ملال، وحالتين بكل من خنيفرة والفقيه بن صالح.

كما حصدت جهة العيون الساقية الحمراء 11 حالة، توزعت بين 6 حالات بالعيون، و5 بوجدور؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 8 حالات، جميعها بوادي الذهب، وحصدت جهة كلميم واد نون 4 حالات: اثنتان بكلميم واثنتان بسيدي إفني.